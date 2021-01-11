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數感實驗室／鬼滅之刃《無限列車》其中的數學 車廂載客率成關鍵？

聯合報 / 賴以威（數感實驗室）
人氣動漫「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」在日本電影院上映10天票房衝破百億。法新社
人氣動漫「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」在日本電影院上映10天票房衝破百億。法新社

這陣子最紅的話題莫過於鬼滅之刃的劇場版《無限列車》了。以下的內容有影片的雷，請小心閱讀。

故事中，鬼殺隊的齊心努力守護了列車乘客，並擊敗下弦之壹。關鍵當然是炭治郎與永遠的大哥──炎柱煉獄杏壽郎的活躍，特別是炎柱一個人獨自保護5節車廂的乘客。我們來算一下，日本早期的車廂長度約是20公尺。也就是說，煉獄基本上就是在100公尺跑道上來回奔馳，不間斷地施展炎之呼吸各型。根據電影裡提到該列車上共有200名乘客，8節車廂，煉獄大哥一人就保護了200 × 5 /8 = 125條寶貴的性命。

然而，想到這裡你可能也會發現一件事：這車上的乘客會不會少了點。

光聽200人很多，但8節火車平均每節只有25人是有點少的。點開《無限列車》的預告片， 15秒有一段快速的車廂內裝畫面。走道左右都有坐位，每個椅背的前後兩面都可以坐人。我們算出8排椅背，1個椅背坐4人，一排有左右兩邊，得到一節車廂能坐8 × 4 × 2 = 64人。整台列車能載客64 × 8 = 512。換句話說，無限列車的載客率是200/512，只有39%，連一半都沒坐滿。為了確定這個分析，我們同時參考了日本的真人版無限列車「SL群馬列車」的車廂照片，載客人數應該差不多。

只是，這個載客率應該是下限，因為能乘載64位乘客的應該是一般車廂。照理來說還有商務車廂，夜車可能還有臥鋪、餐車等等。因此實際的座位可能要再少個1/3，載客率可能再提升個1.5倍，來到59%。也只比一半多一點點。

從另一個角度來看，也還好載客率沒有太高，倘若今天電影裡的無限列車媲美春節返鄉高鐵，那可能煉獄大哥只能保護2~3節車廂，彌豆子跟善逸恐怕也守不住前3節車廂。人力不足，下弦之壹得以趁機吃人補充能量，那麼到最後鹿死誰手，就很難說了。

結論：下弦之壹輕忽鬼殺隊的能力，沒有認真計算載客率，導致挾持人數不足，輸掉了對決。就算是當鬼，數學還是很重要的。

鬼滅之刃

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