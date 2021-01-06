打好基礎學習力 進國外名校不是夢

對於未來打算出國深造的高中生，要如何同時準備學習歷程和國外的升學考試？聯合學苑邀請林教授教育集團課程顧問竺鴻道，傳授備戰攻略，並請去年美國加州大學柏克萊分校Hass商學院畢業致詞代表周愷揚，分享如何自學英文。

「不論未來在哪念書，『基礎學習力」是必備的能力」，竺鴻道指出，「基礎學習力」是指輸入（聽與讀的能力）、加工（邏輯與思考組合能力）、輸出（說與寫能力）；換成108課綱的說法，就是要有從不同文本中提取訊息的能力，遇事會思辨真偽。他強調，大量閱讀是訓練輸入、加工最好的方法，而英文與數學則是重要基礎。

竺鴻道說，備戰國內外大學的升學考試，可從「基礎能力、加分項、自傳」三方面著手。國內部分，基礎能力是指在校、學測成績，這相當於美國的GPA（美國在校成績）及SAT、ACT，雖然SAT、ACT同為美國大學聯考，但SAT考英文、數學，ACT多考科學。

想讓面試官對你印象深刻，除了自傳要有個人特色，更重要的是展現學習企圖。主動參加競賽、考取證照是必須的，尤其是AMC 10（美國數學競賽10年級考試）的經歷。他建議，高一寒假一定要報考，AMC可在台灣考中文題本，考試成績可展示數學、邏輯能力。

至於英語能力，從未補習英文的周愷揚認為，關鍵是「培養對英文的興趣」，他在學齡前，媽媽陳貞夙會在家播放英文兒歌、卡通、童書，國中時，他愛Rap但聽不懂，所以上網查歌詞、練發音，有空就練習，還會追美劇、看影片，「只要生活充滿著英文、習慣英文，英文自然會變好」。

陳貞夙也說，大量閱讀很重要，要讀出興趣，「親子共讀是很棒的方法」，她會陪孩子去圖書館挑書，母子倆看過全套的金庸、倪匡、波西傑克森的小說，還共讀中英文版的《哈利波特》，母子會討論書中故事，她也從孩子常看的書中看出從商的興趣。

周愷揚提到，進名校最大的好處是機會、資源都比別人多。以他的例子，在學期間，他把握機會擔任建中使節團團長、模擬聯合國學術長，參加香港大學辦的跨校活動，這些可以展現不同面向的能力，都有助進入國外頂尖大學。