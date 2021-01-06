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人文社會領域攻博人數降7成 科技部專案補助留學

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
科技部執行「人文及社會科學研究海外人才培育計畫」邁入第三年，每年補助25名博士候選人，每人研習費90萬元，另補助年輕學者五人，每人研習費60萬元。記者潘乃欣／攝影
科技部執行「人文及社會科學研究海外人才培育計畫」邁入第三年，每年補助25名博士候選人，每人研習費90萬元，另補助年輕學者五人，每人研習費60萬元。記者潘乃欣／攝影

我國人文及社會領域出國留學人數驟減，科技部執行「人文及社會科學研究海外人才培育計畫」邁入第三年，每年補助25名博士候選人，每人研習費90萬元，另補助年輕學者五人，每人研習費60萬元，今舉行計畫成果發表會。目前在美國的受補助學者孫志硯說，他在計畫補助下完成專書，首度把時間納入移民討論，探討台人移民美國後的晚年生活規畫。

科技部統計，我國近15年在美國取得博士人數減少25.7％，人文社科領域減幅遠多過自然科技領域，15年來從218人減為66人，減幅69.7％。這也讓在海外重要學研機構任教和任職的台籍教研人才出現斷層。

科技部表示，「人文及社會科學研究海外人才培育計畫」補助兩種人，第一是在海外就讀人文及社會領域研究所的在學全職博士生，每人補助研習經費90萬元。另外是獲得博士學位不超過10年，目前在海外學研機構任職的年輕學者，每人補助60萬元，另可申請專書出版費用，每本20萬元為限。新一期計畫將於今年4月開始徵件。

在美國大學教書的孫志硯是此計畫獲補助者，他今天透過視訊分享，自己在美國完成有關台灣人的專書，探討移民到美國的台灣人如何規畫自己的晚年生活。他的專書以「移動的時間性」為論述基礎，不只看移動的地點，也從時間軸看移民經驗對移民者的影響。

孫志硯說，美國已有千萬移民超過65歲，有些人晚年選擇留美，有些回台。他從三個面向討論移民者的晚年規畫，第一是個人發展，比如成為父母或勞工。第二是在移民地點的社會化。第三是移民期間祖國的變化。這些面向都影響移民者對家的看法，以及晚年規畫。

移民 台灣人

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