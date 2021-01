【那些課本沒教的英文】用法超多實用又酷炫 「Eighty-six it.」是什麼意思？

不曉得大家有沒有聽過這句話:Eighty-six it. 這到底是什麼意思?跟 86 這個數字有關嗎?看下去就知道啦!

eighty-six 的意思

其實 eighty-six 這個俚語的來源已經不可考了,其中一個比較普遍的說法是來自餐館用語,因為 eighty-six 跟 nix「售完、不再供應」押韻,所以後來漸漸就變成它的押韻俚語(rhyming slang)啦。

所以前面的 Eighty-six it. 意思就是把某個品項從菜單上「移除」,也可以直接寫成 86 it. 來看看實際的用法吧:

Eighty-six that club sandwich on the menu. We are sold out.(把菜單上的總匯三明治拿掉。我們賣光了。)

McDonald’s eighty-sixed caramel milk tea a few years ago.(麥當勞好幾年前就不賣焦糖奶茶了。)

eighty-six a customer 則可以用來表示「把某顧客列為黑名單」,也就是餐廳不賣這個人的意思啦!也可以寫成被動的 be / get eighty-sixed。例如:

That YouTuber got eighty-sixed from the restaurant.(那個 YouTuber 被那家餐廳列為拒絕往來戶。)

eighty-six 也可以表示「拿掉某道菜裡的某個食材」,例如:

I want a bento, but could you eighty-six the rice? I’m on a diet.(我要一個便當,但飯可以不要嗎?我在減肥。)

eighty-six 的其他用法

時至今日,eighty-six 不只可以用在餐廳,還適用於很多一般常見的情境喔!我們一起來看看!

eighty-six 當「甩掉,分手」時,意思等同於 dump。例如:

Sabrina got eighty-sixed by her boyfriend.(Sabrina 被她男友甩了。)

另外,eighty-six 還有「取消計畫、活動」的意思。來看個例子:

Most of our projects are eight-sixed because of the coronavirus. (我們大部分的專案都因為新冠肺炎腰斬了。)

最後,根據 Urban Dictionary ,eighty-six 還可以用在同事之間的開玩笑、打打鬧鬧,意思是「把你趕出去喔!」例句:

Eighty-six David! His exchange gift is so lame.(驅逐 David 啦!他的交換禮物好爛。)

希望今天大家都有把這個實用又酷炫的說法學起來!我們下次見啦~

