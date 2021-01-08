影／都是表達「未來」 will和 be going to差在哪呢？

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以前在學未來式的時候，老師總說 will 和 be going to 可以互換，但真的是這樣嗎？一起來用一分鐘看懂它們倆差在哪吧！

看完影片後，你有沒有了解 will 和 be going to 之間的微妙差異啦？什麼？你說還是搞不清楚？沒關係，小編這就來幫大家解惑囉～

做決定的時機

雖然兩者都可以用來表達未來要做某事，但 will 和 be going to 兩者所做決定的時機點可不同唷！當我們使用 will 時，表示是「說話當下才做的決定」；但 be going to 表示「說話前就已經決定好了」喔！來看一組例子做比較吧：

A: I am going to Jiaoxi next week. Do you want me to bring you anything?（我下禮拜要去礁溪。你要我幫你帶點什麼嗎？）

B: Oh, sure! I think I will have a chocolate blancmange roll. Love ya!（噢，好啊！我想來個巧克力奶凍捲好了。愛你！）

在對話中，前者因為話說出口前就已經決定好要去礁溪，所以用的是 be going to 的句型；那麼後者則是聽到對方要幫他帶東西，所以當下才決定要吃奶凍捲，所以用的是 will 的句型喔！

再來看幾個例子，熟悉一下語感：

Sorry, I’ve got another call. I'll call you back.（欸抱歉，我有一個插播。再回撥給你喔。）

→說話當下才決定等等回撥，所以使用的是助動詞 will。

A: Daddy, can I play mobiles games after I finish my homework?（爸比，我做完功課可以玩手機遊戲嗎？）

B: We’ll see.（再說吧。）

→ We’ll see. 表示「到時再決定、再看看」，為慣用語，其中的 will 不可以替換成 be going to 喔！

I am going to take four days' annual leave after the Qingming Festival so that I can enjoy a ten-day vacation.（我要在清明節後請四天特休，這樣就可以享受十天的假期啦。）

→ 這裡已經計畫好要請特休，所以用的是 be going to。

預測的基點

未來式也有預測的功能，而 will 和 be going to 的預測基點也稍稍不同喔。will 用來表達「自己所做出的預測」，比較帶有主觀色彩；相對地，be going to 則是「根據證據來預測」，比較客觀，同時事情發生的機率也相對較高。一樣來看一組例子吧：

I think Gina will like your idea—at least, I like it.（我覺得 Gina 會喜歡你的點子－－至少我是很喜歡啦。）

→ 主觀預測，沒有客觀的證據，所以用 will 來表達。

The weather forecast says it’s going to rain tomorrow.（天氣預報說明天會下雨。）

→ 根據氣象預報所做出的預測，因為有證據，所以用的是 be going to 的句型。

最後的最後，再來看一次小編為大家整理的表格吧！

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