影／都是表達「未來」 will和 be going to差在哪呢？

以前在學未來式的時候,老師總說 will 和 be going to 可以互換,但真的是這樣嗎?一起來用一分鐘看懂它們倆差在哪吧!

看完影片後,你有沒有了解 will 和 be going to 之間的微妙差異啦?什麼?你說還是搞不清楚?沒關係,小編這就來幫大家解惑囉~

做決定的時機

雖然兩者都可以用來表達未來要做某事,但 will 和 be going to 兩者所做決定的時機點可不同唷!當我們使用 will 時,表示是「說話當下才做的決定」;但 be going to 表示「說話前就已經決定好了」喔!來看一組例子做比較吧:

A: I am going to Jiaoxi next week. Do you want me to bring you anything?(我下禮拜要去礁溪。你要我幫你帶點什麼嗎?)

B: Oh, sure! I think I will have a chocolate blancmange roll. Love ya!(噢,好啊!我想來個巧克力奶凍捲好了。愛你!)

在對話中,前者因為話說出口前就已經決定好要去礁溪,所以用的是 be going to 的句型;那麼後者則是聽到對方要幫他帶東西,所以當下才決定要吃奶凍捲,所以用的是 will 的句型喔!

再來看幾個例子,熟悉一下語感:

Sorry, I’ve got another call. I'll call you back.(欸抱歉,我有一個插播。再回撥給你喔。)

→說話當下才決定等等回撥,所以使用的是助動詞 will。

A: Daddy, can I play mobiles games after I finish my homework?(爸比,我做完功課可以玩手機遊戲嗎?)

B: We’ll see.(再說吧。)

→ We’ll see. 表示「到時再決定、再看看」,為慣用語,其中的 will 不可以替換成 be going to 喔!

I am going to take four days' annual leave after the Qingming Festival so that I can enjoy a ten-day vacation.(我要在清明節後請四天特休,這樣就可以享受十天的假期啦。)

→ 這裡已經計畫好要請特休,所以用的是 be going to。

預測的基點

未來式也有預測的功能,而 will 和 be going to 的預測基點也稍稍不同喔。will 用來表達「自己所做出的預測」,比較帶有主觀色彩;相對地,be going to 則是「根據證據來預測」,比較客觀,同時事情發生的機率也相對較高。一樣來看一組例子吧:

I think Gina will like your idea—at least, I like it.(我覺得 Gina 會喜歡你的點子--至少我是很喜歡啦。)

→ 主觀預測,沒有客觀的證據,所以用 will 來表達。

The weather forecast says it’s going to rain tomorrow.(天氣預報說明天會下雨。)

→ 根據氣象預報所做出的預測,因為有證據,所以用的是 be going to 的句型。

最後的最後,再來看一次小編為大家整理的表格吧!

