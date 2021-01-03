【地震英文】「趴下、掩護、穩住」 地震口訣你會用英文說嗎？
前陣子的超搖地震大家有嚇到嗎？記住地震口訣「趴下、掩護、穩住」才可以保住性命！那麼除了大家很熟悉的 earthquake「地震」這個字，我們來學學一些其他地震相關的英文吧！
地震英文
◎ 地震前
● gas appliance
地震前要檢查家中有沒有危險的地方，例如定期檢查 gas lines「瓦斯管線」，其他燃氣用具的話英文的話可以用 gas appliance 來表達，這個字可以泛指各種用天然氣作為動力的設備哦，那前面動詞搭配 check 「檢查」就可以囉，例如：
We should check gas appliances regularly in case they leak.（我們應定期檢查燃氣用具，以防其洩漏。）
● earthquake emergency kit
家中記得隨時準備地震緊急避難包！不然沒有被地震震死，也有可能會被餓死哦。緊急避難包的英文是 earthquake emergency kit，kit 這個字是指成套的工具，前面搭配 emergency 緊急情況，就是緊急避難包的意思囉，來看個例句：
Store a three-day supply of food, water, and other supplies in your earthquake emergency kit.（將三天份的食物，水和其他物資存放在地震緊急避難包中。）
◎ 地震時「趴下、掩護、穩住」
● drop
地震來時的口訣「趴下、掩護、穩住」英文就是 drop、cover、 hold on。我們先來看 drop 的意思，drop 原本當動詞有就有「使下降」的意思，用在口訣中代表叫大家遇到地震時，第一動作先把身體放低，靠近地板，來看個例句：
When an earthquake strikes, you should drop to the floor to prevent yourself from being knocked over by debris.（當地震來襲時，你應該趴低到地板來防止你自己被碎石撞倒。）
● cover
cover 這個字就很好理解啦，就是「掩護」，常見的英文地震指示中會寫這個步驟就是 cover your head and neck 「掩護頭部跟脖子」。
You can cover your head and neck with a pillow if an earthquake hits. If possible, get under a sturdy table.（地震襲來時可以用枕頭掩護你的頭跟脖子。如果可以的話，到一個穩固的桌子底下。）
● hold on
hold on 常用在口語中來表示「等一下」，這邊要解釋成等一下也可以，總之就是要維持住保護自己的姿勢，直到地震停止，來看個例子：
Hold on until the shaking stops. Do not move during the earthquake.（穩住直到搖晃停止。地震當中不要動。）
那今天分享就到這邊結束，大家有學會地震口訣了嗎？
延伸閱讀
1.「你還記得嗎？十六年前天搖地動的那夜」- Deadly Taiwan Earthquake
2.「全台搖不停，防震常識要知道！」- How to Protect Yourself during an Earthquake
3.「環太平洋地震帶發威？厄瓜多、日本天搖地動」- Third Earthquake in Rapid Succession on 'Ring of Fire'
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言