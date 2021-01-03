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【地震英文】「趴下、掩護、穩住」 地震口訣你會用英文說嗎？

聯合新聞網 / 希平方

前陣子的超搖地震大家有嚇到嗎？記住地震口訣「趴下、掩護、穩住」才可以保住性命！那麼除了大家很熟悉的 earthquake「地震」這個字，我們來學學一些其他地震相關的英文吧！

地震英文

◎ 地震前

● gas appliance

地震前要檢查家中有沒有危險的地方，例如定期檢查 gas lines「瓦斯管線」，其他燃氣用具的話英文的話可以用 gas appliance 來表達，這個字可以泛指各種用天然氣作為動力的設備哦，那前面動詞搭配 check 「檢查」就可以囉，例如：

We should check gas appliances regularly in case they leak.（我們應定期檢查燃氣用具，以防其洩漏。）

● earthquake emergency kit

家中記得隨時準備地震緊急避難包！不然沒有被地震震死，也有可能會被餓死哦。緊急避難包的英文是 earthquake emergency kit，kit 這個字是指成套的工具，前面搭配 emergency 緊急情況，就是緊急避難包的意思囉，來看個例句：

Store a three-day supply of food, water, and other supplies in your earthquake emergency kit.（將三天份的食物，水和其他物資存放在地震緊急避難包中。）

◎ 地震時「趴下、掩護、穩住」

● drop

地震來時的口訣「趴下、掩護、穩住」英文就是 drop、cover、 hold on。我們先來看 drop 的意思，drop 原本當動詞有就有「使下降」的意思，用在口訣中代表叫大家遇到地震時，第一動作先把身體放低，靠近地板，來看個例句：

When an earthquake strikes, you should drop to the floor to prevent yourself from being knocked over by debris.（當地震來襲時，你應該趴低到地板來防止你自己被碎石撞倒。）

● cover

cover 這個字就很好理解啦，就是「掩護」，常見的英文地震指示中會寫這個步驟就是 cover your head and neck 「掩護頭部跟脖子」。

You can cover your head and neck with a pillow if an earthquake hits. If possible, get under a sturdy table.（地震襲來時可以用枕頭掩護你的頭跟脖子。如果可以的話，到一個穩固的桌子底下。）

● hold on

hold on 常用在口語中來表示「等一下」，這邊要解釋成等一下也可以，總之就是要維持住保護自己的姿勢，直到地震停止，來看個例子：

Hold on until the shaking stops. Do not move during the earthquake.（穩住直到搖晃停止。地震當中不要動。）

那今天分享就到這邊結束，大家有學會地震口訣了嗎？

延伸閱讀

1.「你還記得嗎？十六年前天搖地動的那夜」- Deadly Taiwan Earthquake

2.「全台搖不停，防震常識要知道！」- How to Protect Yourself during an Earthquake

3.「環太平洋地震帶發威？厄瓜多日本天搖地動」- Third Earthquake in Rapid Succession on 'Ring of Fire'

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

地震 日本 厄瓜多

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