【地震英文】「趴下、掩護、穩住」 地震口訣你會用英文說嗎？

前陣子的超搖地震大家有嚇到嗎?記住地震口訣「趴下、掩護、穩住」才可以保住性命!那麼除了大家很熟悉的 earthquake「地震」這個字,我們來學學一些其他地震相關的英文吧!

地震英文

◎ 地震前

● gas appliance

地震前要檢查家中有沒有危險的地方,例如定期檢查 gas lines「瓦斯管線」,其他燃氣用具的話英文的話可以用 gas appliance 來表達,這個字可以泛指各種用天然氣作為動力的設備哦,那前面動詞搭配 check 「檢查」就可以囉,例如:

We should check gas appliances regularly in case they leak.(我們應定期檢查燃氣用具,以防其洩漏。)

● earthquake emergency kit

家中記得隨時準備地震緊急避難包!不然沒有被地震震死,也有可能會被餓死哦。緊急避難包的英文是 earthquake emergency kit,kit 這個字是指成套的工具,前面搭配 emergency 緊急情況,就是緊急避難包的意思囉,來看個例句:

Store a three-day supply of food, water, and other supplies in your earthquake emergency kit.(將三天份的食物,水和其他物資存放在地震緊急避難包中。)

◎ 地震時「趴下、掩護、穩住」

● drop

地震來時的口訣「趴下、掩護、穩住」英文就是 drop、cover、 hold on。我們先來看 drop 的意思,drop 原本當動詞有就有「使下降」的意思,用在口訣中代表叫大家遇到地震時,第一動作先把身體放低,靠近地板,來看個例句:

When an earthquake strikes, you should drop to the floor to prevent yourself from being knocked over by debris.(當地震來襲時,你應該趴低到地板來防止你自己被碎石撞倒。)

● cover

cover 這個字就很好理解啦,就是「掩護」,常見的英文地震指示中會寫這個步驟就是 cover your head and neck 「掩護頭部跟脖子」。

You can cover your head and neck with a pillow if an earthquake hits. If possible, get under a sturdy table.(地震襲來時可以用枕頭掩護你的頭跟脖子。如果可以的話,到一個穩固的桌子底下。)

● hold on

hold on 常用在口語中來表示「等一下」,這邊要解釋成等一下也可以,總之就是要維持住保護自己的姿勢,直到地震停止,來看個例子:

Hold on until the shaking stops. Do not move during the earthquake.(穩住直到搖晃停止。地震當中不要動。)

那今天分享就到這邊結束,大家有學會地震口訣了嗎?

延伸閱讀

1. 「你還記得嗎?十六年前天搖地動的那夜」- Deadly Taiwan Earthquake

2. 「全台搖不停,防震常識要知道!」- How to Protect Yourself during an Earthquake

3. 「環太平洋地震帶發威?厄瓜多、日本天搖地動」- Third Earthquake in Rapid Succession on 'Ring of Fire'

【更多學英文資源,詳見《希平方》】