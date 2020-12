影／學商業危機英文 out of business=倒閉、降低成本不要說成cost down

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

又到了我們實用的商用英文系列,影片中展示了開會時討論時會用到的英文,可以在影片中學到如何表達自己的意見,學會之後用英文開會討論時就不會再說不出話囉,一起來看看今天的實用影片吧。

看完影片後有沒有學到如何在會議中表達自己的意見跟如何提出自己的疑問呢?影片中也提到了許多商業用語,那今天專欄我們來一起學學這些字吧。

開會英文

◎ sales figures

要討論公司狀況的話,一定很常用到 sales figures「銷售額」,sale 當名詞用其實本身就有「銷售」的意思,寫成複數 sales 也可以直接當作「銷售量」使用。而 figure 當名詞時表示「數字」,在講「銷售額」時通常也會直接用複數,兩個字合在一起就是 sales figures,來看些例子:

The pandemic has heavily impacted the company’s sales figures.(疫情大流行嚴重影響了公司的銷售額。)

Sales figures of printed books dropped significantly last year.(去年印刷書籍的銷售額大幅下降。)

◎ talk...through

相信大家應該也有在影片中聽到這個動詞片語,talk someone through something, 英英字典 的解釋是 to help (someone) understand or do something by explaining its steps in a careful way,表示「幫助某人理解某事的細節」,所以影片中 Marcus 才會在開會的時候說:

So, I'd like to start by asking Maja to talk us through the figures. (那我想先請 Maja 跟我們講一下銷售額。)

那再看個例句:

Can you talk us through your design process?(你可以帶我們了解一下你的設計過程嗎?)

◎ cost-saving measures

cost-saving measures 是指降低成本的措施,cost 當名詞用時就是成本,這邊 cost-saving 是形容詞,指「降低成本的」,注意不要說成 cost down 囉!

The company decided to implement some cost-saving measures.(這間公司決定實施一些降低成本的措施。)

那如果想用動詞來說「降低」成本的話,可以用 cut 「降低、削減」,搭配 cost 「成本」可以組成 cut costs「降低成本」,也可以在 cut 跟 costs 中間加上其他名詞,來表達要削減哪個部分的成本,例如:

They are discussing how to cut marketing costs without hurting their business.(他們正在討論如何在不損害業務的前提下削減營銷成本。)

◎ out of business

那如果銷售額不佳,或是沒有成功降低成本的話可能公司就會倒閉。如果要說一間店或公司不再營運的話就可以用 out of business 這個片語哦,來看個例句:

The bakery on the corner is out of business.(街角的麵包店倒閉了。)

那今天的專欄分享就到這邊結束,看完專欄也可以再看一次影片複習一下哦。

延伸閱讀

1. 「超實用商業英語會話,學會有禮貌請求別人幫忙!」- Make Polite Requests

2. 【商用英文】你一定要會的視訊會議用語!『可以請你講大聲一點嗎?』英文怎麼說?

3. 【商用英文】如何用英文描述在家工作的利與弊?

【更多學英文資源,詳見《希平方》】