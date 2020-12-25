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新中國國旗也曾審不過！法界指大陸許可辦法違憲
文化部規定明年2月1日起大陸授權台灣出版品須審查通過才能取得書號，法源是1993年訂的大陸許可辦法。法界、出版界引用司法院釋字第644號解釋文，表示大法官認定當時人民團體法禁設「主張共產主義、分裂國土」團體違憲，大陸許可辦法禁「宣揚共產主義或統戰」同理也應違憲，應即修、廢法。
淡江大學中文系副教授楊宗翰表示，他2012年任職出版界，所出「豐子愷漫畫傑作選」曾遭檢舉未報文化部許可，結果送審時，書中因有豐子愷畫「新中國」初成立的國旗而未通過。過去政府都是有書被檢舉才審，他憂心未來全面審查，且從「等爸爸回家」童書事件看來審查標準將更嚴，「出版自由已死」。
文化部重申，大陸許可辦法依照台灣地區與大陸地區人民關係條例第37條授權訂定，業者申請案只要未違反相關規定，就同意在台灣發行。針對許可辦法，文化部將徵詢各界意見，進行後續修法工作。
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