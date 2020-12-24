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青少年2020年 「怡情慧心」年度Top100書單（上）

聯合新聞網 / 宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）

最近博客來、金石堂、誠品在年末公布自己書店年度TOP100，恭喜每本好書被讀者「攬緊緊」，用情帶回家的閱讀喜悅，有些閃亮書籍值得學生閱讀，有些遺珠書籍也十分適合青少年跨年除舊佈新來閱讀。那麼，怡慧老師心目中適合青少年閱讀的TOP100，又會是哪些優質好書？芸芸書海到底那些書籍能成為「怡情慧心」雀屏中選的青少年書單呢？

一、贏在說話系列：《我想跟你好好說話》、《質感說話課》、《周震宇的聲音魅力學》、《一開口，全世界都想聽你說》、《0.1%的人贏在溫暖說話術》

青少年猶如活火山，常常杏仁核不受控制，就容易與人起衝突，或自己生悶氣。因此，如何覺察自己的心理，與人好好溝通，說話看起來很簡單，卻是人際關係最重要的一環。成功有效的溝通術為我們消弭不必要的衝突，打造和諧的人我關係。所謂良言一句三冬暖，惡語傷人六月寒，這一系列的書籍可以為青少年讀者找回語言與人際互動的美好連結。

二、超強學習系列：《國中生子彈筆記考試法》、《超速學習》、《深度學習力》、《拆解考試的技術》、《原子習慣》

在資訊爆炸的時代，明明感覺自己輸入很多知識，卻常常在需要輸出時卡關。如何培養「自學能力」？如何運用策略在最短的時間學習？成為每個人迫在眉睫的重要之事。原來，每天微小的改變，竟然會累積未來極大差異？了解自己的大腦就能讓學習效果產生驚人的效能！如何讓自己學習加速不打折，輕鬆省力又有效，讓你不只是學霸，也會是讀霸。

三、非讀不可系列：《只是開玩笑，竟然變被告？》、《成為更好的自己》、《青春微素養》、《以為時間久了，我就會沒事》、《有病的其實是我媽，卻要我去諮商》、《我們為什麼要讀書？為什麼要工作？》

春青看似絢麗，若是沒有替人生定錨，有可能會失焦迷惘而找不到人生方向。面對未來，你不只要擁有夢想，也要提早佈局人生。因此，你要開始關注自己的權利與義務，了解有些事做了，你可能會觸法，甚至人生會從彩色變成黑白的。懂得保護自己，了解自己，才有機會成為更好的自己，現在把你的視角從社會參與、法律學、心理學開始跨出，讀了就能找到前進的方向。

四、閱讀達人系列：《人生路引》、《讀懂一本書》、《自主學習成就解鎖》、《自學力就是你的超能力》、《讀懂一本書》

閱讀會讓你的人生越來越值錢？閱讀會讓你快速找到人生的夢想？閱讀會讓你的人生不斷複利？讓首選神級爆文作者群，教你利用閱讀打造美好人生，閱讀神人們提供絕妙心法讓你「讀」出成功的人生。閱讀不只能培養自己超能力，也能改變舊思維，提高自己的視野，同時，閱讀也會讓你關卡的時候，彷若有人提燈燦亮人生路，讓你活得自在自信，也活出漂亮身影。

五、老師出書系列：《就怕平庸成為你人生的注解》、《OSSO~歐美近代史原來很有事》、《老師，你有事嗎？》、《讓大象動起來》、《阿亮老師趣說中國歷史》、《厭世國文教室》、《國學潮人誌，古人超有料》

你想知道老師們如何堅持到底，才能成就自己與學生的雙贏人生？這些站在講台上課孜孜不倦的老師們，現在透過文字佐教學經驗與讀者一探不同知識的奇奧與風華。這些書籍不只將課堂的美好延續到課室之外，你還能透過閱讀看到老師冰山以下的心情寫照與斜槓超能力。想一次打包老師們的人生智慧，還有他們下課後到底在想什麼？這些書籍會劇透不一樣的老師心情讓你更走進他們的專業想像。

六、文學咖必讀系列：《祈念之樹》、《我還是會繼續釀梅子酒》、《大武山下》、《以我之名》、《所有溫柔都是你的隱喻》、《正常人》、《尋琴者》、《傾城之戀》

當世界冷了，他們的文字讓你暖了；當世界殘忍的時候，他們的情節讓你溫柔起來。文學大腕出書，小粉兒當然是必追。經典中的經典，不只質美，銷量、流量也是地表最強的。他們創造文學全新的樣貌，也提供讀者想像力與面對生命議題時的最佳選擇，原來，文學就是生命最溫柔的一抹風景。

七、學生瘋追系列：《我的存在本來就值得青睞》、《這世界很煩，但你要很可愛》、《我的存在本來就值得青睞》、《在不完美的生活裡，找到完整的自己》、《鬼滅之刃》、《如果歷史是一群喵》、《從此不再為難自己》、《屁屁偵探》

閱讀最終還是要回到學生本身，學生喜歡的書籍通常都有世代的隱喻。學生喜歡求新求變，重視獨特性，自己是品牌，人生習慣由自己定義。網路互動多於實體人際， IG、YouTube社群網紅，對青少年閱讀的品味與趨勢形成一股影響力。同時，輕鬆學習，文字真實流暢成為首選書籍。因此，，「毒雞湯」成為他們療癒自我的另類選擇。「你的價值，不需要由任何人定義」。

八、文青思辨系列：《終於，還是愛了》、《小說課之王》、《唐鳳：我所看待的自由與未來》、《比句點更悲傷》、《穿越撒哈拉》、《文青這種生物，自古就有》

在課堂上我們永遠不可能給孩子人生的標準答案，面對各種議題，如何帶領學生踏上思辨之路，無論是愛情性別、自由與未來、生命告別、行旅回歸、甚至是我是誰？為何而生？為何而活？作家們用智慧佐生命經驗，將人生最純粹的擷取而出，提供年輕學子思辨，從中獲得創新的觀點與廣袤的視野。

閱讀提供我們解決問題，因應不同時代席捲而來的問題，在疫情時代，有些價值與觀念也解構、重構。透過閱讀我們可以從中自我檢視和深度思考自我的價值與未來方向。

（下篇待續）

文青

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