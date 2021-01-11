數感實驗室／流感疫苗到底該不該接種？ 瑞士數學家數據分析

前陣子的流感疫苗引起了一些討論，到底該不該接種疫苗，這問題可以追溯到18世紀。當時，天花盛行，人們發明把天花病人的痘痂磨細，吹進鼻腔，或是取少量的天花膿液，抹在傷口上。這對多數人有效，但有個很致命缺點：2%的人會因為接種而過世。雖然2%已經低於天花自然傳染的死亡率20-30%，可就有人反對

「我不打疫苗也不一定生病，打了就得面對2%的死亡率哎。」

瑞士數學家白努利(D. Bernoulli)的興趣對此感到興趣，他根據數據分析後得到以下的結論：天花肆虐，原本只有43%的嬰兒能活到25歲。但如果大家都接種疫苗，將有50%的嬰兒能夠活到25歲。他用數據證明了疫苗對社會的整體效益。白努利這樣說：「我只是希望，對於一個與人類福祉如此息息相關的問題，在做決定之前，應該要參考所有只需一點點的分析和計算就能取得的完整知識。」

然而白努利的努力並沒有把疫苗爭議畫上句點。

1988年，韋克費爾德認為MMR(麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗)與自閉症有關，他把研究結果刊登在知名期刊《刺胳針》上，瞬間引起英國媒體爭相報導，

「等等，他的研究對象只有12位兒童？」

少數報導質疑韋克費爾德的研究方法，可淹沒在各種聳動標題中，最終，事件越滾越大。之後，許多父母拒絕讓小孩接種疫苗，10年間MMR的施打率從90%降到80%以下，麻疹的確診案例也從50例增加到1300例。之後少有40項綜合研究，對象涵蓋全球數10萬名兒童，都沒有發現MMR與自閉症的關連。但韋克費爾德造成的影響太深遠，2018年的麻疹病例超過60000例，其中死亡案例有72例，是前一年的兩倍。類似的反疫苗聲浪持續存在，也因此，世界衛生組織將這個現象稱為「疫苗猶豫」，在2019年列為全球10大健康威脅之一。究竟該不該接種疫苗，是個複雜的問題。不過就像白努利說的，我們應該做的不是主觀判斷，而是多用一點點理性的分析和計算。