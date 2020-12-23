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中研院研究員吳漢忠 獲選美國國家發明家學院院士

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
中央研究院細胞與個體生物研究所特聘研究員暨生醫轉譯研究中心主任吳漢忠今年12月獲選為「美國國家發明家學院（National Academy of Inventors, NAI）」新科院士。圖/中研院提供
中央研究院細胞與個體生物研究所特聘研究員暨生醫轉譯研究中心主任吳漢忠今年12月獲選為「美國國家發明家學院（National Academy of Inventors, NAI）」新科院士。圖/中研院提供

中研院細胞與個體生物研究所特聘研究員暨生醫轉譯研究中心主任吳漢忠今年12月獲選為「美國國家發明家學院（National Academy of Inventors, NAI）」新科院士（NAI Fellow），吳漢忠為第13位獲得此榮譽的中研院人員。

吳漢忠除致力研發癌症及傳染病新療法，也長期著重基礎及轉譯醫學研究，其研究興趣在於尋找新的腫瘤抗原及開發新穎藥物傳輸系統應用於腫瘤的分子影像與治療。

中研院表示，吳漢忠發展出一套噬菌體顯現法(Phage display)來尋找特殊表現受體，用於產生全人抗體，並鑑定多種腫瘤標靶胜肽。投入研究工作至今，吳漢忠已發表超過110篇國際期刊論文、獲得66項專利技術，其中更有20項技術已成功授權予生技公司、7項技術正進行臨床試驗或上市銷售、7項專利正進行前臨床試驗。

中研院說，吳漢忠的研究成果不僅在基礎研究和應用科學上具重要價值，也為台灣及全球的生技醫藥產業及藥物開發帶來實質貢獻，其創新研究成果更是在國際上受到肯定。

美國國家發明家學院每年都會選出百位新科院士，目前全球共1,403名NAI院士、來自250間頂尖學術機構、政府及非營利研究組織，並共計擁有超過42700項美國專利。迄今中研院有12位院士獲頒此項殊榮，包括中研院院長廖俊智、前院長翁啟惠、副院長劉扶東、院士錢煦、朱經武、李文華、李澤元、范良士、張懋中、莊炳湟、楊泮池、盧志遠及錢煦。

今年美國國家發明家學院選出175名新科院士，共擁有約4700項美國專利，台灣本次同獲榮銜的還有交大國際長暨電子工程系特聘教授陳冠能。

院士 中研院 癌症

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