【生活英文】「濕氣重」、「壁癌」英文怎麼說？一起看這些生活小困擾的說法！
潮濕的英文
◎ humid
那我們先從 humid 這個字開始吧，這個字是形容詞，用來形容天氣或空氣潮濕，那就是我們講的濕氣重啦，用它來造個句子：
Most people hate hot and humid weather because it makes us feel sticky.（多數人厭惡炎熱潮溼的天氣，因為那讓我們感覺黏黏的。）
那也可以用它的名詞 humidity 「濕潤，潮濕」來描述濕氣重，再來看個例子：
Too much humidity makes the bread mold. （太潮濕會讓麵包發霉。）
We all know how awful the humidity level can get in Taipei.（我們都知道台北的潮濕程度可以有多糟糕。）
◎ damp
最近都陰雨綿綿，連衣物都跟著潮濕，如果要形容衣服潮濕的話，可以用 damp「潮濕的，濕淋淋的」，聞起來有潮濕的味道也可以用這個字哦，例如：
My clothes smell damp even after drying. （我的衣服即使在烘乾後還是聞起來有潮濕的味道。）
那大家可能還有聽過另外一個形容詞叫 moist，中文也是「潮濕的，濕潤的」，不過這個字通常用來形容正向的濕潤哦！例如你覺得蛋糕很濕潤很好吃，泥土很濕潤很適合食物生長，就不適合用 damp，用 moist 會比較精準哦！例如：
The chocolate cake tastes incredibly moist! Where did you get it?（這巧克力吃起來超濕潤的欸！你在哪買的啊？）
◎ musty
那如果是想說房間或是衣服聞起來「有霉味」，可以用 musty 這個形容詞哦！
The hotel room smelled musty because of the humidity.（飯店房間因為濕氣聞起來有霉味。）
描述「壁癌」的英文
◎ crack
那麼濕氣造成的壁癌又要怎麼說呢？如果想要描述牆壁油漆有裂痕的話，可以用 crack 這個動詞，crack 是「使破裂，使產生裂紋」的意思，要描述壁癌的狀況的話我們還可以搭配 peel 「剝落」這個動詞使用，描述那種油漆一片片剝落的壁癌牆。
The paint started to crack and peel. I don’t know what to do with it. （油漆開始龜裂跟剝落。我不知道該拿它怎麼辦。）
◎ mold
如果要講壁癌上的霉菌的話，則可以用 mold 這個字，mold 這個字當名詞用有「霉菌」的意思，注意這個字不可數哦，來看個造句吧：
Do you know how to remove mold on the ceiling? It looks disgusting.（你知道怎麼弄掉天花板上的霉菌嗎？它看起來很噁。）
那今天的分享就先到這邊啦！每次腦中想到什麼字，但英文都講不出來嗎？可以參考我們經典的攻其不背課程，讓你培養語感，好英文不自覺脫口而出！
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