【生活英文】「濕氣重」、「壁癌」英文怎麼說？一起看這些生活小困擾的說法！

潮濕的英文

◎ humid

那我們先從 humid 這個字開始吧,這個字是形容詞,用來形容天氣或空氣潮濕,那就是我們講的濕氣重啦,用它來造個句子:

Most people hate hot and humid weather because it makes us feel sticky.(多數人厭惡炎熱潮溼的天氣,因為那讓我們感覺黏黏的。)

那也可以用它的名詞 humidity 「濕潤,潮濕」來描述濕氣重,再來看個例子:

Too much humidity makes the bread mold. (太潮濕會讓麵包發霉。)

We all know how awful the humidity level can get in Taipei.(我們都知道台北的潮濕程度可以有多糟糕。)

◎ damp

最近都陰雨綿綿,連衣物都跟著潮濕,如果要形容衣服潮濕的話,可以用 damp「潮濕的,濕淋淋的」,聞起來有潮濕的味道也可以用這個字哦,例如:

My clothes smell damp even after drying. (我的衣服即使在烘乾後還是聞起來有潮濕的味道。)

那大家可能還有聽過另外一個形容詞叫 moist,中文也是「潮濕的,濕潤的」,不過這個字通常用來形容正向的濕潤哦!例如你覺得蛋糕很濕潤很好吃,泥土很濕潤很適合食物生長,就不適合用 damp,用 moist 會比較精準哦!例如:

The chocolate cake tastes incredibly moist! Where did you get it?(這巧克力吃起來超濕潤的欸!你在哪買的啊?)

◎ musty

那如果是想說房間或是衣服聞起來「有霉味」,可以用 musty 這個形容詞哦!

The hotel room smelled musty because of the humidity.(飯店房間因為濕氣聞起來有霉味。)

描述「壁癌」的英文

◎ crack

那麼濕氣造成的壁癌又要怎麼說呢?如果想要描述牆壁油漆有裂痕的話,可以用 crack 這個動詞,crack 是「使破裂,使產生裂紋」的意思,要描述壁癌的狀況的話我們還可以搭配 peel 「剝落」這個動詞使用,描述那種油漆一片片剝落的壁癌牆。

The paint started to crack and peel. I don’t know what to do with it. (油漆開始龜裂跟剝落。我不知道該拿它怎麼辦。)

◎ mold

如果要講壁癌上的霉菌的話,則可以用 mold 這個字,mold 這個字當名詞用有「霉菌」的意思,注意這個字不可數哦,來看個造句吧:

Do you know how to remove mold on the ceiling? It looks disgusting.(你知道怎麼弄掉天花板上的霉菌嗎?它看起來很噁。)

那今天的分享就先到這邊啦!

