英國青年志願教課照班 弱勢生也敢開口用英語簡報

台灣每年約16萬個弱勢家庭的學童面臨經濟弱勢、隔代教養或是身處風險的成長環境。位在永和的中華長照協會今年開辦課照班照顧弱勢兒童，每周三都有一個特別挺拔的「外國臉」老師出現課堂，帶小朋友用英文玩遊戲、認識台灣，甚至讓孩子勇於開口，以英文做簡報。

這個老師名叫Jed Alexander，今年30歲，來自英國倫敦南部的小城坎伯利（Camberley）。因大學時來台學習中文、遊玩後便深深愛上這片土地，後來也留在台灣的國際學校教書。

Jed因母親早逝，在英國讀書時也曾受惠於教學志工。他說，台灣弱勢學童處境，讓他想起似曾相識的兒時，所以決定利用閒暇之餘，來協會教弱勢學童，用不同的文化視野看見世界。

Jed說，一開始其實滿挫折的，因為孩子們來自各個不同的家庭，有些會在上課玩手機、把他當空氣，又不認真上課。但Jed說，這樣的狀況讓他覺得很有意思，因為兒時的自己也是這麼「不聽話」。於是他透過與協會其他老師討論、鍥而不捨與孩子各自溝通，力求達到雙方都可以接受的課堂樣貌。

Jed描述，三個月以後，雖然偶有需要調整之處，但孩子們如今不僅主動學習，更能夠用英文做簡報上台分享。語言不只是考試科目，更是溝通方法、發現世界的另一種渠道。

中華長照協會課後照顧班主任劉巽澤表示，協會透過與各小學接洽、聯繫，奔走多方後才找到這群需要接受幫助的孩子。同樣地，在台灣這樣的情況並不少見，如Jed所說，貧窮、困境限制了孩子們對世界的想像，也讓社會的階級意識日益加劇。

劉巽澤說，站在課照班的立場，希望能夠接住這群需要幫助的孩子，期許透過陪伴與關愛，給予適當的協助。課照班自今年4月創立至今，已服務481人次的弱勢學童，並六間小學合作、與五個NPO協力，築起孩子們的第二個家。