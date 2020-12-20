英國青年志願教課照班 弱勢生也敢開口用英語簡報

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
英文教師Jed用英文帶弱勢學童用英文玩遊戲、認識台灣。圖／中華長照協會提供
英文教師Jed用英文帶弱勢學童用英文玩遊戲、認識台灣。圖／中華長照協會提供

台灣每年約16萬個弱勢家庭的學童面臨經濟弱勢、隔代教養或是身處風險的成長環境。位在永和的中華長照協會今年開辦課照班照顧弱勢兒童，每周三都有一個特別挺拔的「外國臉」老師出現課堂，帶小朋友用英文玩遊戲、認識台灣，甚至讓孩子勇於開口，以英文做簡報。

這個老師名叫Jed Alexander，今年30歲，來自英國倫敦南部的小城坎伯利（Camberley）。因大學時來台學習中文、遊玩後便深深愛上這片土地，後來也留在台灣的國際學校教書。

Jed因母親早逝，在英國讀書時也曾受惠於教學志工。他說，台灣弱勢學童處境，讓他想起似曾相識的兒時，所以決定利用閒暇之餘，來協會教弱勢學童，用不同的文化視野看見世界。

Jed說，一開始其實滿挫折的，因為孩子們來自各個不同的家庭，有些會在上課玩手機、把他當空氣，又不認真上課。但Jed說，這樣的狀況讓他覺得很有意思，因為兒時的自己也是這麼「不聽話」。於是他透過與協會其他老師討論、鍥而不捨與孩子各自溝通，力求達到雙方都可以接受的課堂樣貌。

Jed描述，三個月以後，雖然偶有需要調整之處，但孩子們如今不僅主動學習，更能夠用英文做簡報上台分享。語言不只是考試科目，更是溝通方法、發現世界的另一種渠道。

中華長照協會課後照顧班主任劉巽澤表示，協會透過與各小學接洽、聯繫，奔走多方後才找到這群需要接受幫助的孩子。同樣地，在台灣這樣的情況並不少見，如Jed所說，貧窮、困境限制了孩子們對世界的想像，也讓社會的階級意識日益加劇。

劉巽澤說，站在課照班的立場，希望能夠接住這群需要幫助的孩子，期許透過陪伴與關愛，給予適當的協助。課照班自今年4月創立至今，已服務481人次的弱勢學童，並六間小學合作、與五個NPO協力，築起孩子們的第二個家。

長照 英國 隔代教養

延伸閱讀

等待英國與歐盟協議結果 歐股收黑

凱特、梅根誰才是時尚女王？結果令人驚奇！

輝瑞疫苗每瓶劑會多 英美：可用別浪費

救濟英國真低級？保守黨大老譴責聯合國供餐飢童的「下流政治秀」

相關新聞

英國青年志願教課照班 弱勢生也敢開口用英語簡報

台灣每年約16萬個弱勢家庭的學童面臨經濟弱勢、隔代教養或是身處風險的成長環境。位在永和的中華長照協會今年開辦課照班照顧弱...

紐時賞析／帶走原不易消失工作…因應後疫情時代經濟 勞工轉型巨大挑戰

The nation’s economic recovery from the COVID-19 pandemic wi...

紐時賞析／疫情下徵才 沒有面試官的面試

So much of our work lives has moved online during the pandemic: group meetings, chats with the boss — even interviewing for a new job. The pandemic has also led companies to conduct

U值媒／認真老師的傷痛總是最深 偏鄉代理老師的故事

與貓老師說這句話的老師，通常是正式教師，而且是年資在二十年左右的老師。原因很簡單，大抵整理起來就是這樣：行政壓力、家長衝突、學生問題、教學阻力這幾大類。不能否認的，當你成為正式教師想要越認真面對問題，接著的衝突總是默默得出現在你身邊。像是，總務會發現到學校的建築與採購結果總是很難如願理想、資訊教師會發現入校的數位設備不是自己最需要的設備、導師會發現與家長溝通孩子的問題時，總是會被家長用萬種理由呼應、面對學生身心問題時，總是讓導師深感後援不足，甚至是各方壓力。有些老師則是積極的以自己的專長，引導著學生學習謀生技能，然後開展出一個又一個的機會，然後必須面對學校內部的衝突，然後獨自支持著自己的理想，然後獨自支持著想要跟著自己學習的學生。

會考生活英語／【求職篇】 面試準備

★ 單字 1. interview [ˋɪntɚ͵vju] n./v. 面試；訪談（國中基本1200字） 2. sound [saʊnd] v. 聽起來（國中基本1200字） 3. suit [sut] n. 西裝；套裝（國中挑戰800字）

【生活英文】教你點咖啡！「少冰」、「燕麥奶」的英文是什麼？

走進去國外的星巴克點餐可能會讓大家有點小膽怯，因為大家可能隱約記得星巴克的大小名稱好像跟人家不一樣，而且又太多選擇了不知道要怎麼說，真的很煩惱，今天我們一起來看看各種點咖啡的英文吧！

竹縣嘉豐幼兒園好美！ 獲紐約設計獎銀牌

新竹縣政府斥資1億5365萬元，打造公辦民營0至6歲托育園區「嘉豐幼兒園暨托嬰中心」，本月初正式揭牌啟用，而該建築以「色...

【生活英文】年齡「20 幾歲」、「35 歲上下」英文怎麼說？

相信大家都一定會講自己幾歲吧！但有時只想給個大概的歲數時，像是 30 幾、40 出頭，才驚覺不知道怎麼講。今天就讓小編來教教你怎麼說吧！

影／【一分鐘英語】at the school 跟 at school 到底哪裡不一樣？

加不加 the 這個問題真是大家從小到大的夢魘，因為中文冠詞概念很薄弱，導致我們每次加 the 的時候都一陣心虛，而且加不加 the 意思還不一樣！一起來看看這些字加不加 the 的意思有什麼差別吧！

紐時賞析／疫情經濟衰退毀滅性三記重拳 女性首當其衝

For millions of working women, the coronavirus pandemic has ...

紐時賞析／川普不認輸 美國大選選制壓力測試

While Donald Trump’s mission to subvert the election has so ...

丹鳳高中與績優閱讀學校 簽署6校「D-I-BOOK」選書師系統合作意向書

為提供新北學子閱讀創新教育模式，新北市立丹鳳高中今年主推的新北創新教育加速器計畫——丹鳳高中閱讀的移動城堡，學校歷經十個月的規劃與執行，在12月8日啟動六校閱讀學校策略聯盟暨「D-I-BOOK」選書師系統發布會

熱門新聞

壓力反增？ 高中家長：成績沒達標，學習歷程再好也沒用

育仁小學校慶運動會 「台中市捷運主題進場」期待通車

北商校慶談「校友」謝長廷 馬英九：同選總統結果 各位都知道了

北市推國際課程 高中生畢業同時獲國際文憑

港生報名來台讀研究所 較去年成長150%

建幼兒園恐咬傷幼童？桃市國小讓渡3校犬惹關注

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。