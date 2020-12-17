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台大經濟弱勢生占5％ 多項獎學金增設扶弱組助學

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台大舉行109學年第一學期各類獎學金頒獎典禮。記者潘乃欣／攝影
台大舉行109學年第一學期各類獎學金頒獎典禮。記者潘乃欣／攝影

台灣大學今天舉行109學年第一學期各類獎學金頒獎典禮，獲兩項獎學金的職能治療系大三生沈靜宜談及父親久病，她曾感嘆自己成長過程比別人辛苦，後因擔任醫院志工找到志向並投入相關科系，感謝獎學金助她面對求學路上的挫折。另一獲獎代表是瑞典籍的中文系碩三生慈和，他感謝獎學金助他留學，並說全球六分之一人口使用中文相當高，在台學中文很自由且不受政黨限制。

沈靜宜描述她的父親生病，家人常跑醫院急性病房，院內濃濃的藥水味、冰冷的玻璃窗，是她童年最深的記憶。她曾問「為什麼是我經歷這一切？」但她的母親鼓勵她凡事學會感恩，「我們的家庭雖然與人不同，但我們都有能力成為那個給予的人。」

沈靜宜學生時期投入醫院志工，她表示，這段經驗開啟她對失能者的關注，帶著這個期盼，她大學選讀職能治療學系，希望透過專業培養，幫助每個人獲得適切的照顧。

慈和表示，他在瑞典出生、美國長大，是擁有美國、紐西蘭雙國籍的人。獲得獎學金，讓他更有時間躲在圖書館裡，他曾讀古代文人陶淵明的「桃花源記」，發現一直躲在圖書館的人，不會有什麽桃花運。也有讀到東坡詞，發現讀書人應該多去逛逛花街柳巷，才會變成貨真價實的風流才子。於是他幽默問同學「花街柳巷」在哪，韓國籍學生推薦他去建國花市。

慈和分享，中文很了不起也很「可怕」，一個語言竟有全球六分之一人口在講。但他強調，在台灣才可以用這個語言來追求知識、意義和真理。無論是哪個學習領域的人，只要來到台大，可以在這裡純粹地追求真理，不會受到任何制度或政黨的限制。

台大弱勢生占比提升為全校學生5％，獎學金也逐步結合校方推動的扶弱政策。台大學務處生輔組長高麗華表示，許多獎學金從原本的不分組，改為另設扶弱組，助更多弱勢生獲獎。校內的希望助學金明年起放寬門檻，弱勢生認定從目前家庭年收入70萬元以下，改為80萬元以下。

台大校長管中閔表示，台大把支持弱勢生當作社會責任，希望學生來讀大學就能專心學習。除了提供獎助學金，校方也用許多方式輔導學習，讓他們程度上不會相對落後，「如果學習程度一直不如人，不會是快樂的學習。」

台大中文系碩士班三年級學生慈和。記者潘乃欣／攝影
台大中文系碩士班三年級學生慈和。記者潘乃欣／攝影

台大 圖書館 語言

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