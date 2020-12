【2020 年度關鍵字】「無薪假」、「吃播」、「網紅」 的英文怎麼說？

英國的 柯林斯字典 每年都會公布年度關鍵字,而今年到底又有哪些單字雀屏中選,哪些熱門字新增到字典裡呢?跟著小編一起來學學,順便回顧一下 2020 年吧!

跟肺炎疫情相關

◎ lockdown 封鎖、封城

今年的年度代表字為 lockdown「封城」。lockdown 原本的意思就是「因應情勢緊急封鎖某地」,像是封鎖某間學校、公寓或監獄等。來看幾個例子:

As cases of the coronavirus spiked again, Macron announced a second national lockdown in France.(隨著新冠肺炎的確診人數再度飆升,馬克宏宣布法國進入第二次的全國封城。)

The local church has been placed on lockdown by the police because of the terrorist attack that happened last night.(因為昨晚發生了恐怖攻擊事件,所以警方封鎖了當地的教堂。)

◎ coronavirus

「新冠肺炎」這個字已經糾纏著大家快一年了,希望疫情趕快平息下來啊!那麼幫同學複習一下,如果要說感染疾病,我們會用 be infected with + 疾病,例如:

If you are infected with the coronavirus in the U.S., you will probably not receive any medical treatment.(如果你在美國感染新冠肺炎,你可能得不到任何的治療。)

◎ self-isolate

isolate 為「隔離;孤立」,所以 self-isolate 為動詞「自主隔離」。舉個例子:

If you develop a cough, fever, or any other respiratory symptoms, please do not take public transit, and self-isolate for a couple of days.(假如你有咳嗽、發燒或任何呼吸道症狀,請不要搭乘大眾運輸工具,並自主隔離幾天。)

今年是不是很常聽到上述的句子呢?再補充一下,「隔離檢疫」的英文叫做 in quarantine;「防疫旅館」則叫做 quarantine hotel 唷!

◎ social distancing

這個字就是我們常常聽到的「保持社交距離」。要特別注意唷,這個字是名詞,如果要使用動詞則寫成 socially distance。來看個例子:

Social distancing is going to become the new normal, and we will get used to it.(保持社交距離會變成新常態,而且我們會逐漸適應那樣的模式。)

◎ key worker

key 在這裡當作「關鍵的」,所以 key worker 為「關鍵崗位工作者」,也可以叫做 frontline worker,就是我們常常聽到的前線工作人員啦!台灣能守住防線不被疫情攻破,真的要好好感謝這群人呢!來看個例子:

Key workers, such as doctors, nurses, and paramedics, are very respectable because they keep the wheels of society turning.(醫生、護士還有急救護理師等前線人員非常值得尊敬,因為他們讓社會繼續正常地運作下去。)

◎ furlough

今年有許多公司受到疫情影響而陷入財政困窘,員工也因此領不到薪水。furlough 這個字可以當動詞或名詞來使用,意思是「(使放)無薪假」。舉個例子:

A: Why don’t you go to work? Are you working from home now?(你為什麼不去公司上班?你現在是在家工作嗎?)

B: Don't even go there. I’m furloughed.(別提了。我在放無薪假。)

另外,解雇叫做 layoff,減薪則是 pay cut。希望大家都保住飯碗啊QQ

跟政治社會議題相關

接下來,我們來看看兩個跟國際新聞相關的單字:

◎ BLM

今年 5 月發生了震驚全美的佛洛伊德事件,因此許多人開始使用 Black Lives Matter「黑人的命也是命」作為口號,呼籲社會大眾注意種族歧視問題。而入選的 BLM 就是標語的縮寫唷!

更多相關英文請參考: 【看時事學英文】『佛洛伊德事件』相關英文詞彙懶人包

◎ Megxit

今年英國除了正式脫歐(Brexit)之外,英國哈利王子與妻子梅根(Meghan)年初時也突然宣布脫離王室家族,因此被媒體稱為 Megxit(梅根脫英)。大家看出來了吧!這個字是由「梅根」Meghan 加上「離開」exit,跟英國脫歐有異曲同工之妙唷。

那這裡小編再補充一個跟 exit 有關的新聞單字。每次在選舉投票時,是不是有媒體會守在投票所外訪問民眾投給誰呢?這種採訪叫做 exit poll「出口民調」,是用來預測或分析選舉情勢用的一種民調方式喔。

跟流行趨勢相關

◎ mukbang

這個字是韓文的「吃播」的意思,今年因為疫情影響,大家被迫待在家裡,看 YouTuber 大啖美食變成全新的紓壓方式,因此 mukbang 也被柯林斯正式收錄到字典裡啦!那如果要說做吃播的人、吃播主的話,加上 er 變成 mukbanger 就行啦!例如:

In 2020, a lot of YouTubers such as mukbangers went viral during the pandemic. They can get millions of views on one video.(在 2020 年,有許多 YouTuber,例如做吃播的人在疫情期間爆紅。他們一支影片就可以有幾百萬的觀看數。)

另外,「網紅」則稱為 social media influencer 喔!

◎ TikToker

最後這個字都很熟悉了吧?TikToker 就是「抖音直播主」啦,而 TikTok 除了是抖音這個平台的名稱,也演變成動詞,指的是「在抖音上上傳影片」的這個動作,就跟 Google 後來也變成動詞一樣唷。例如:

TikToking has become part of life for some Gen Zers.(玩抖音已經變成某些 Z 世代生活的一部份了。)

看完 2020 十大關鍵字後,有沒有順便回顧了今年發生的幾件大事呢?今天就先到這裡,我們下次見吧!

延伸閱讀

1. 【防疫英文】stay at home、stay home 差在哪?

2. 【防病毒學英文】『潛伏期、確診病例』英文怎麼說?

3. 新聞常常讀到的 Generation X、Generation Y 是什麼意思呢?

【更多學英文資源,詳見《希平方》】