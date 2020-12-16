【生活英文】教你點咖啡！「少冰」、「燕麥奶」的英文是什麼？

走進去國外的星巴克點餐可能會讓大家有點小膽怯，因為大家可能隱約記得星巴克的大小名稱好像跟人家不一樣，而且又太多選擇了不知道要怎麼說，真的很煩惱，今天我們一起來看看各種點咖啡的英文吧！

用英文點咖啡

◎ barista

講到點咖啡的話我們先來認識 barista 這個可愛的字吧！barista 的意思是咖啡店員，這個字是從義大利文來的，意思是在 bar 吧檯後面工作的人，是不是很可愛！來看個例句：

I worked as a barista to make ends meet in college.（我大學的時候當咖啡店員來維持生計。）

Who hasn’t dreamed about being a barista before?（誰以前沒有想過要成為咖啡店員？）

那在店員幫你點咖啡的時候，當然就是先招呼一下，然後會問你「你要喝什麼？」，英文的話常見會有以下幾種講法。不過每個店員習慣講的不一樣，所以也有可能有小小的差異哦！

● What would you like?

最常見的其中之一就是 What would you like? 啦！意思就是你要什麼？後面可以加上 to eat 或是 to drink，變成：

What would you like to eat? （你想吃什麼？）

What would you like to drink?（你想喝什麼？）

如果問成 What do you like to eat? 的話，意思會不太一樣哦！What do you like to eat 比較像是整體的問說「你喜歡吃什麼？」然後你可能會回答像是「我很愛吃巧克力！」這種答案，不過其實當下你可能不想吃巧克力。

那如果是 What would you like? 的話，就是問你當下想要什麼。

問「你想要點什麼？」也很常聽到這句：

What can I get for you? （我能幫你什麼嗎？）

也就是你想要點什麼的意思囉！

那回答的話，除了用 I would like... 「我想要...」以外，還可以用 I'll have...「我要...」，或是 Can I get...?「我可以要...嗎？」

咖啡大小杯！

那接著我們來介紹咖啡的大小杯，正常來說應該要是 small 小、medium 中、large 大，到一般的咖啡店把這幾個形容詞放到你想點的咖啡品項前就好了。但是星巴克的名字跟人家有點不一樣，星巴克檯面上三個大小選擇分別叫做 tall（中杯）、grande（大杯）、venti（特大杯）。grande 是義大利文跟西班牙文中「大」的意思，而特大杯的則是 venti，venti 是義大利文裡 20 的意思，是指容量有 20 盎司哦。

其實會這樣叫是有原因的，因為還有一個隱藏選項 short 是小杯，但是大家咖啡因需求量太大，開始要求更大容量的咖啡，所以這個品項就沒有出現在菜單上，造成了 tall 變成三個選項裡的小杯的情況。

可以看看這個影片來了解這些讓人困惑的用字 XD：【 影片連結 】

那如果要點咖啡的話，就可以用我們上面學到的句型加上大小再加上想點的咖啡品項，來看個例子：

Can I get a grande latte, please?（我想要一杯大杯拿鐵，謝謝。）

I would like a venti mocha latte, please.（我要一杯特大杯摩卡拿鐵，謝謝。）

還可以搭配各種客製化選項，例如你想稍微少冰，就可以說 easy on the ice，也可以要求想換脫脂牛奶，或是你不喝乳製品，也可以換成其他各種不同的植物奶哦，例如：

● nonfat milk 脫脂牛奶

● oat milk 燕麥奶

● almond milk 杏仁奶

要使用的時候除了可以直接放在要點的品項前面，也可以搭配 with 這個介係詞，例如：

I would like an iced hazelnut latte with oat milk, easy on the ice.（我要一杯冰的榛果拿鐵換燕麥奶，少冰。）

也可以要求咖啡因的含量：

● decaf 無咖啡因

● half-caf 一半咖啡因

I'll have a decaf latte with nonfat milk, please.（我要一杯無咖啡因拿鐵加脫脂牛奶，謝謝。）

那今天就先分享到這邊啦！想知道更多更生活化的英文的話，也可以試看看 主題課程 中的旅遊生活系列哦！讓你不只看得懂，還說得出口！

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