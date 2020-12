【生活英文】教你點咖啡！「少冰」、「燕麥奶」的英文是什麼？

走進去國外的星巴克點餐可能會讓大家有點小膽怯,因為大家可能隱約記得星巴克的大小名稱好像跟人家不一樣,而且又太多選擇了不知道要怎麼說,真的很煩惱,今天我們一起來看看各種點咖啡的英文吧!

用英文點咖啡

◎ barista

講到點咖啡的話我們先來認識 barista 這個可愛的字吧!barista 的意思是咖啡店員,這個字是從義大利文來的,意思是在 bar 吧檯後面工作的人,是不是很可愛!來看個例句:

I worked as a barista to make ends meet in college.(我大學的時候當咖啡店員來維持生計。)

Who hasn’t dreamed about being a barista before?(誰以前沒有想過要成為咖啡店員?)

那在店員幫你點咖啡的時候,當然就是先招呼一下,然後會問你「你要喝什麼?」,英文的話常見會有以下幾種講法。不過每個店員習慣講的不一樣,所以也有可能有小小的差異哦!

● What would you like?

最常見的其中之一就是 What would you like? 啦!意思就是你要什麼?後面可以加上 to eat 或是 to drink,變成:

What would you like to eat? (你想吃什麼?)

What would you like to drink?(你想喝什麼?)

如果問成 What do you like to eat? 的話,意思會不太一樣哦!What do you like to eat 比較像是整體的問說「你喜歡吃什麼?」然後你可能會回答像是「我很愛吃巧克力!」這種答案,不過其實當下你可能不想吃巧克力。

那如果是 What would you like? 的話,就是問你當下想要什麼。

問「你想要點什麼?」也很常聽到這句:

What can I get for you? (我能幫你什麼嗎?)

也就是你想要點什麼的意思囉!

那回答的話,除了用 I would like... 「我想要...」以外,還可以用 I'll have...「我要...」,或是 Can I get...?「我可以要...嗎?」

咖啡大小杯!

那接著我們來介紹咖啡的大小杯,正常來說應該要是 small 小、medium 中、large 大,到一般的咖啡店把這幾個形容詞放到你想點的咖啡品項前就好了。但是星巴克的名字跟人家有點不一樣,星巴克檯面上三個大小選擇分別叫做 tall(中杯)、grande(大杯)、venti(特大杯)。grande 是義大利文跟西班牙文中「大」的意思,而特大杯的則是 venti,venti 是義大利文裡 20 的意思,是指容量有 20 盎司哦。

其實會這樣叫是有原因的,因為還有一個隱藏選項 short 是小杯,但是大家咖啡因需求量太大,開始要求更大容量的咖啡,所以這個品項就沒有出現在菜單上,造成了 tall 變成三個選項裡的小杯的情況。

那如果要點咖啡的話,就可以用我們上面學到的句型加上大小再加上想點的咖啡品項,來看個例子:

Can I get a grande latte, please?(我想要一杯大杯拿鐵,謝謝。)

I would like a venti mocha latte, please.(我要一杯特大杯摩卡拿鐵,謝謝。)

還可以搭配各種客製化選項,例如你想稍微少冰,就可以說 easy on the ice,也可以要求想換脫脂牛奶,或是你不喝乳製品,也可以換成其他各種不同的植物奶哦,例如:

● nonfat milk 脫脂牛奶

● oat milk 燕麥奶

● almond milk 杏仁奶

要使用的時候除了可以直接放在要點的品項前面,也可以搭配 with 這個介係詞,例如:

I would like an iced hazelnut latte with oat milk, easy on the ice.(我要一杯冰的榛果拿鐵換燕麥奶,少冰。)

也可以要求咖啡因的含量:

● decaf 無咖啡因

● half-caf 一半咖啡因

I'll have a decaf latte with nonfat milk, please.(我要一杯無咖啡因拿鐵加脫脂牛奶,謝謝。)

那今天就先分享到這邊啦!想知道更多更生活化的英文的話,也可以試看看 主題課程 中的旅遊生活系列哦!讓你不只看得懂,還說得出口!

