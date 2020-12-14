聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣嘉豐幼兒園好美！ 獲紐約設計獎銀牌

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
嘉豐幼兒園暨托嬰中心本月初正式揭牌啟用，該建築物獲得「紐約設計獎」銀牌，夜拍也很美。圖／新竹縣政府提供
嘉豐幼兒園暨托嬰中心本月初正式揭牌啟用，該建築物獲得「紐約設計獎」銀牌，夜拍也很美。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府斥資1億5365萬元，打造公辦民營0至6歲托育園區「嘉豐幼兒園暨托嬰中心」，本月初正式揭牌啟用，而該建築以「色彩調色盤」概念設計，並融入在地環境特色，也獲得「紐約設計獎」銀牌，縣長楊文科表示，期許幼兒教育在軟硬體兼備下，營造出讓孩子快樂學習成長環境，導引孩子更加珍惜認識在地文化。

楊文科表示，縣府積極營造友善育兒環境，降低家長育兒負擔，要讓新竹縣青年「願婚、敢生、樂養」，縣府打造嘉豐非營利幼兒園校舍，委託林威政建築師事務所設計監造，縣府團隊與設計單位攜手合作，用心規畫嘉豐非營利幼兒園校舍，今年同時入圍英國倫敦和美國紐約建築設計獎，最終獲得「紐約設計獎」銀牌的肯定。

教育處表示，嘉豐非營利幼兒園校舍建築整體以「色彩調色盤」概念設計，用顏色區分班群空間，並考量物理環境，創造通透性的地面層，舒服的風在空間自由流動，讓孩子在教室及戶外空間學習、遊戲時不受強風影響。

戶外空間則結合學習區概念，設計中央廣場活動區、生態農園區、戶外體適能區、自然生態探索區、戶外塗鴉牆等，讓整個校園就是一座大教室。建築師林威政說，建築造型考量高鐵區過往皆是農田，透過水汴頭引頭前溪水灌溉，因此引用水圳河水的概念進行規畫與設計。

教育處說，為落實幼兒教育六大核心素養，還規畫了知識交流場域、藝術美學場域、自然生態場域、健康活動場域，並在園內種植黃金風鈴木、紫薇、台灣欒樹、山櫻花，讓孩子體驗四季變化的景觀植栽。

新竹縣政府打造公辦民營0至6歲托育園區「嘉豐幼兒園暨托嬰中心」，該建築物獲得「紐約設計獎」銀牌。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府打造公辦民營0至6歲托育園區「嘉豐幼兒園暨托嬰中心」，該建築物獲得「紐約設計獎」銀牌。圖／新竹縣政府提供
嘉豐非營利幼兒園校舍建築整體以「色彩調色盤」概念設計，用顏色區分班群空間。圖／新竹縣政府提供
嘉豐非營利幼兒園校舍建築整體以「色彩調色盤」概念設計，用顏色區分班群空間。圖／新竹縣政府提供

建築 幼兒園

延伸閱讀

楊文科施政兩周年 縣府委託民調滿意度達65.2%

台大生醫分院滿周年 3分院元旦將整合「新竹台大分院」

客英雙語學校 客委會待研究

幸福城市新竹縣 人口數喜破57萬

相關新聞

竹縣嘉豐幼兒園好美！ 獲紐約設計獎銀牌

新竹縣政府斥資1億5365萬元，打造公辦民營0至6歲托育園區「嘉豐幼兒園暨托嬰中心」，本月初正式揭牌啟用，而該建築以「色...

【生活英文】年齡「20 幾歲」、「35 歲上下」英文怎麼說？

相信大家都一定會講自己幾歲吧！但有時只想給個大概的歲數時，像是 30 幾、40 出頭，才驚覺不知道怎麼講。今天就讓小編來教教你怎麼說吧！

影／【一分鐘英語】at the school 跟 at school 到底哪裡不一樣？

加不加 the 這個問題真是大家從小到大的夢魘，因為中文冠詞概念很薄弱，導致我們每次加 the 的時候都一陣心虛，而且加不加 the 意思還不一樣！一起來看看這些字加不加 the 的意思有什麼差別吧！

紐時賞析／疫情經濟衰退毀滅性三記重拳 女性首當其衝

For millions of working women, the coronavirus pandemic has ...

紐時賞析／川普不認輸 美國大選選制壓力測試

While Donald Trump’s mission to subvert the election has so ...

丹鳳高中與績優閱讀學校 簽署6校「D-I-BOOK」選書師系統合作意向書

為提供新北學子閱讀創新教育模式，新北市立丹鳳高中今年主推的新北創新教育加速器計畫——丹鳳高中閱讀的移動城堡，學校歷經十個月的規劃與執行，在12月8日啟動六校閱讀學校策略聯盟暨「D-I-BOOK」選書師系統發布會

會考生活英語／【生活篇】 天候資訊

★ 單字 1. climate [ˋklaɪmɪt] n. 氣候（國中挑戰800字） 2. island [ˋaɪlənd] n. 島（國中基本1200字） 3. collect [kəˋlɛkt] v. 收集（國中基本1200字）

影／瀕臨絕種的石虎、印度豹、粉頭鴨 學動物保育相關詞彙

每次逛動物園時，小編都覺得飼育員很厲害，可以把各種動物都照顧地服服貼貼。溫馴的動物還好，但兇猛的獅子老虎是怎麼辦到的呢？一起來欣賞這支影片，看看南非的獅子女王是怎麼收服大貓的吧！

數感實驗室／老師的加班狀況

中小學老師的工作內容相當複雜：教學之餘還要輔導學生、協助行政、研習進修、跟家長溝通等等。教學細分下又有上課、備課、批改作...

新聞常讀到的X、Y、Z世代 代表今年的Generation C是什麼意思？

希小編在各大英文網站潛水時，總會看到像是 Generation X、Generation Y 等等的單字，這些看起來很像電競詞彙的單字到底是什麼意思呢？小編做了一點點功課，今天就要幫大家介紹介紹一下這些單字，來看看你是屬於哪個 generation（世代）吧！

紐時賞析／企業和外國 轉向遊說拜登

The morning after Election Day, as votes were still being co...

紐時賞析／幼兒班免費讀 美國俄勒岡州帶頭

On Election Day, Multnomah County, which includes Portland, ...

熱門新聞

他知道有天會全盲 和時間賽跑通過特考不讓媽擔心

110學測生物／考試剩不到兩個月 生物學三大課程必看複習重點！

這科系分數直逼醫牙！網曝真相：超難考但讀完變笑話

體保生主修企管、地政吃不消 台政擬設運動學士班

國中小體育班 民團籲廢除 教育部要保留

名額少 年年考教師 她25載還在拚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。