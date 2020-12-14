竹縣嘉豐幼兒園好美！ 獲紐約設計獎銀牌

新竹縣政府斥資1億5365萬元，打造公辦民營0至6歲托育園區「嘉豐幼兒園暨托嬰中心」，本月初正式揭牌啟用，而該建築以「色彩調色盤」概念設計，並融入在地環境特色，也獲得「紐約設計獎」銀牌，縣長楊文科表示，期許幼兒教育在軟硬體兼備下，營造出讓孩子快樂學習成長環境，導引孩子更加珍惜認識在地文化。

楊文科表示，縣府積極營造友善育兒環境，降低家長育兒負擔，要讓新竹縣青年「願婚、敢生、樂養」，縣府打造嘉豐非營利幼兒園校舍，委託林威政建築師事務所設計監造，縣府團隊與設計單位攜手合作，用心規畫嘉豐非營利幼兒園校舍，今年同時入圍英國倫敦和美國紐約建築設計獎，最終獲得「紐約設計獎」銀牌的肯定。

教育處表示，嘉豐非營利幼兒園校舍建築整體以「色彩調色盤」概念設計，用顏色區分班群空間，並考量物理環境，創造通透性的地面層，舒服的風在空間自由流動，讓孩子在教室及戶外空間學習、遊戲時不受強風影響。

戶外空間則結合學習區概念，設計中央廣場活動區、生態農園區、戶外體適能區、自然生態探索區、戶外塗鴉牆等，讓整個校園就是一座大教室。建築師林威政說，建築造型考量高鐵區過往皆是農田，透過水汴頭引頭前溪水灌溉，因此引用水圳河水的概念進行規畫與設計。