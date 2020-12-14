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弘光科大醫工校友獲國家創新獎 取得博士學位回校分享

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
弘光科技大學生物醫學工程系校友廖哲暐，回母校分享經驗。記者游振昇／攝影
弘光科技大學生物醫學工程系校友廖哲暐，回母校分享經驗。記者游振昇／攝影

「念書就要找自己有興趣的，才會有動力」。弘光科技大學生物醫學工程系校友廖哲暐，在老師鼓勵下畢業後繼續升學，花5年時間完成碩博一貫學位，今年7月取得中國醫藥大學生物醫學博士學位，是系上首位獲得博士學位的系友，參與研究的「口內層析式掃描系統」榮獲2019年第16屆國家創新獎、獲得1項美國發明專利，他日前回到母校，與學弟妹分享讀書經驗。

弘光科大醫工系主任蔡明慈表示，廖哲暐是系上第四屆畢業生，該屆有2成的應屆畢業生錄取國內外私立研究所，升學表現亮眼，廖哲暐曾經修讀連續3個學期的專題實作課程，大二升大三的暑假獲得補助前往美國馬里蘭大學進行專業實習，畢業前在老師的鼓勵下，報考中國醫藥大學生物醫學工程碩士學位學程，碩一時轉讀五年一貫的碩博士學程，表現亮眼，因此邀他回母校經驗分享。

目前在衛福部服研發替代役的廖哲暐說，父親在機械工廠上班，從小看到大且在寒暑假期間也會到工廠打工學技術，漸漸對機械產生興趣，因此選擇就讀光華高工模具科，高職期間在機具操作、機械加工、電腦繪圖上奠定良好的基礎，升大學時覺得醫工系跟機械相關，又想再多學習其他領域的專業知識，因此選填弘光科大醫工系，起初對課程不太了解，經過老師細心指導產生興趣，更爭取機會，在升大三時前往美國進行實習。

廖哲暐表示，到美國實習，老師及學長們帶著他一起做實驗，親自動手操作，進而對研究產生興趣，在專題指導老師陳享民鼓勵下決定繼續升學攻讀研究所。他透露，在念碩博士一貫學程時，雖然學科的部分並沒有特別表現亮眼，但也因為是出身技職體系，在實作方面的研究成果卻有突出的表現。

「一開始念研究所，找不到研究方向，對於題目也沒有興趣。」廖哲暐透露，起初念碩士時對於論文的題目沒有興趣，遇到撞牆期，後來轉換到5年一貫的碩博士班並改變研究主題，論文題目將高職模具科專業及大學醫工所學的專長整合為一，才找回興趣，在指導老師許瑞廷、黃恆立與傅立志教授及中山科學研究院計畫的挹注下，建置了國內第一台將數位層析法應用於牙科口內X光掃描設備。

廖哲暐說，「口內層析式掃描系統」2019年榮獲第16屆國家創新獎，研究期間，他負責硬體開發與系統間的整合，也發表4篇SCI國際期刊論文，獲得1項美國發明專利、1項中華民國專利及1項中華民國新型專利。透過經驗分享，他建議學弟妹，念書要找到自己興趣，若下定決心要繼續升學，更要保持對研究的熱忱，才能從中獲得成就感，進而順利的完成學業。

弘光科技大學生物醫學工程系校友廖哲暐，回母校分享經驗。記者游振昇／攝影
弘光科技大學生物醫學工程系校友廖哲暐，回母校分享經驗。記者游振昇／攝影

升學 專利

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