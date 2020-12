【生活英文】年齡「20 幾歲」、「35 歲上下」英文怎麼說？

相信大家都一定會講自己幾歲吧!但有時只想給個大概的歲數時,像是 30 幾、40 出頭,才驚覺不知道怎麼講。今天就讓小編來教教你怎麼說吧!

大概的歲數英文怎麼說?

◎ 10 幾、20 幾、30 幾歲

如果要說這些以 10 為倍數的約略歲數的話,可以說「in one’s + 數字的複數」。什麼意思呢?像是 20 幾歲,我們會說 in one’s twenties,30 幾歲則是 in one’s thirties,以此類推。來看幾個例子:

I met your mom in my twenties. And we have been married for almost 30 years!(我 20 幾歲時遇到你媽。而我們到現在已經結婚快 30 年了!)

另外,10 幾歲比較特別,英文寫成「in one’s teens」,也就是取數字 10 幾後面的 teen 加上複數的 s 啦!來看個例子:

That baseball player made it to the MLB in his teens.(那名棒球員 10 幾歲時就在大聯盟上初登板。)

那如果想要用形容詞或名詞來敘述時怎麼辦?這時你可以用「數字 + something」來表示唷!例如 twentysomething 20 幾歲的(人)、thirtysomething 30 幾歲的(人)。記得數字一樣要接 10 的倍數喔。例如:

A: How old is Tammy? (Tammy 幾歲啊?)

B: Dunno. Twenty or thirtysomething?(啊災。20 幾或 30 幾吧?)

Instagram is not that popular among fortysomething parents.(IG 在 40 幾歲的父母之間沒那麼受歡迎。)

◎ 20 出頭、35 歲上下、快 40 歲

「in one’s early + 數字的複數」則表示「…出頭」,例如 20 出頭為 in one’s early twenties,30 出頭為 in one’s early thirties。來看個例子:

Kate still fantasizes about a knight in shining armor in her early forties. That’s ridiculous.(Kate 都 40 出頭了還在幻想著會有騎士來拯救她。實在是太荒謬了。)

聰明的你猜到了嗎?35 歲上下的英文就會寫成 in one’s mid-thirties;快 40 歲則寫成 in one’s late thirties。例如:

Human brains stop developing in our mid-twenties.(人類的大腦在我們 25 歲上下時就會停止生長。)

Sadie set up her own business in her late thirties.(Sadie 快 40 歲時創立了自己的事業。)

最後用個圖片來幫同學總結一下,以 20 幾歲為例:

希望今天的專欄有讓大家豁然開朗!我們下次見囉!

