【生活英文】年齡「20 幾歲」、「35 歲上下」英文怎麼說？

相信大家都一定會講自己幾歲吧！但有時只想給個大概的歲數時，像是 30 幾、40 出頭，才驚覺不知道怎麼講。今天就讓小編來教教你怎麼說吧！

大概的歲數英文怎麼說？

◎ 10 幾、20 幾、30 幾歲

如果要說這些以 10 為倍數的約略歲數的話，可以說「in one’s + 數字的複數」。什麼意思呢？像是 20 幾歲，我們會說 in one’s twenties，30 幾歲則是 in one’s thirties，以此類推。來看幾個例子：

I met your mom in my twenties. And we have been married for almost 30 years!（我 20 幾歲時遇到你媽。而我們到現在已經結婚快 30 年了！）

另外，10 幾歲比較特別，英文寫成「in one’s teens」，也就是取數字 10 幾後面的 teen 加上複數的 s 啦！來看個例子：

That baseball player made it to the MLB in his teens.（那名棒球員 10 幾歲時就在大聯盟上初登板。）

那如果想要用形容詞或名詞來敘述時怎麼辦？這時你可以用「數字 + something」來表示唷！例如 twentysomething 20 幾歲的（人）、thirtysomething 30 幾歲的（人）。記得數字一樣要接 10 的倍數喔。例如：

A: How old is Tammy? （Tammy 幾歲啊？）

B: Dunno. Twenty or thirtysomething?（啊災。20 幾或 30 幾吧？）

Instagram is not that popular among fortysomething parents.（IG 在 40 幾歲的父母之間沒那麼受歡迎。）

◎ 20 出頭、35 歲上下、快 40 歲

「in one’s early + 數字的複數」則表示「…出頭」，例如 20 出頭為 in one’s early twenties，30 出頭為 in one’s early thirties。來看個例子：

Kate still fantasizes about a knight in shining armor in her early forties. That’s ridiculous.（Kate 都 40 出頭了還在幻想著會有騎士來拯救她。實在是太荒謬了。）

聰明的你猜到了嗎？35 歲上下的英文就會寫成 in one’s mid-thirties；快 40 歲則寫成 in one’s late thirties。例如：

Human brains stop developing in our mid-twenties.（人類的大腦在我們 25 歲上下時就會停止生長。）

Sadie set up her own business in her late thirties.（Sadie 快 40 歲時創立了自己的事業。）

最後用個圖片來幫同學總結一下，以 20 幾歲為例：

希望今天的專欄有讓大家豁然開朗！我們下次見囉！

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