影／【一分鐘英語】at the school 跟 at school 到底哪裡不一樣？

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加不加 the 這個問題真是大家從小到大的夢魘，因為中文冠詞概念很薄弱，導致我們每次加 the 的時候都一陣心虛，而且加不加 the 意思還不一樣！一起來看看這些字加不加 the 的意思有什麼差別吧！

那大家有從影片中學到，當我們講到公共建築的時候，不加 the 就表示人們去那個地方的主要原因，例如說我們去學校的原因是讀書、去醫院是生病了、去監獄是被抓去關了。那除了影片中的用法外，我們也一起看看 the 使用的時機吧！

the 的使用方式

◎ the 用來限定、指定

先來看一個比較普遍的用法，如果說我們指的是「全體、普遍的」的概念的話，我們就不會加 the 來限定哦！例如：

I am afraid of cockroaches.（我怕蟑螂。）

Are doctors paid more than engineers?（醫生薪水有比工程師高嗎？）

My mom loves collecting dolls.（我媽在收集娃娃。）

以上造句中 cockroaches 蟑螂、doctors 醫生、engineers 工程師、dolls 娃娃，這些我們都是在講「整體、全體」的概念，並沒有要說我特別限定某個個體或群體的話，就都不用加 the 哦！

那什麼時候才要加 the 呢？我們想指特定的東西的時候，例如：

The milk we bought yesterday tastes weird.（昨天買的牛奶喝起來怪怪的。）

這裡的 milk 加上 the 的原因，就代表我想特別指昨天買的那個牛奶，而不是要說所有牛奶喝起來都很奇怪。

◎ the + 公共建築

那再來看到影片中提到的概念，「介係詞 + 公共建築」，會用來表示通常人們在那個公共建築會做的事情，舉例：

Amelia broke her leg last week. She is still in hospital now.（Amelia 上週腳斷了。她現在還在醫院。）

這邊只是想表達 Amelia 因為生病或受傷住院了的意思，英式用法裡面可以不用加 the 哦！如果你用 the 的話，會是表達你去醫院做其他的事，而不是以一個病人的身分進去的，例如：

Amelia’s sister has gone to the hospital to visit her. She is at the hospital now.（Amelia 的姊姊去醫院看她。她現在在醫院。）

類似用法的字還有影片中提到的 school 學校、church 教堂、prison 監獄這些。

◎ the + 形容詞

the 還有個用法是後面可以加上形容詞，可以直接用來代表整個群體哦！後面不用再加上名詞啦！舉例來說用 rich 「富有的」這個形容詞，前面加上 the 變成 the rich 就等於 rich people「有錢人」，來看個例子：

Can the rich be the first to receive a COVID-19 vaccine? （有錢人可以先接踵新冠肺炎疫苗嗎？）

記得這個用法是來指一個群體的，不能用來單獨指一個有錢人哦！

這樣有比較懂 the 什麼時候使用了嗎？那我們今天專欄先到這裡結束啦！

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