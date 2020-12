影／【一分鐘英語】at the school 跟 at school 到底哪裡不一樣？

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

加不加 the 這個問題真是大家從小到大的夢魘,因為中文冠詞概念很薄弱,導致我們每次加 the 的時候都一陣心虛,而且加不加 the 意思還不一樣!一起來看看這些字加不加 the 的意思有什麼差別吧!

那大家有從影片中學到,當我們講到公共建築的時候,不加 the 就表示人們去那個地方的主要原因,例如說我們去學校的原因是讀書、去醫院是生病了、去監獄是被抓去關了。那除了影片中的用法外,我們也一起看看 the 使用的時機吧!

the 的使用方式

◎ the 用來限定、指定

先來看一個比較普遍的用法,如果說我們指的是「全體、普遍的」的概念的話,我們就不會加 the 來限定哦!例如:

I am afraid of cockroaches.(我怕蟑螂。)

Are doctors paid more than engineers?(醫生薪水有比工程師高嗎?)

My mom loves collecting dolls.(我媽在收集娃娃。)

以上造句中 cockroaches 蟑螂、doctors 醫生、engineers 工程師、dolls 娃娃,這些我們都是在講「整體、全體」的概念,並沒有要說我特別限定某個個體或群體的話,就都不用加 the 哦!

那什麼時候才要加 the 呢?我們想指特定的東西的時候,例如:

The milk we bought yesterday tastes weird.(昨天買的牛奶喝起來怪怪的。)

這裡的 milk 加上 the 的原因,就代表我想特別指昨天買的那個牛奶,而不是要說所有牛奶喝起來都很奇怪。

◎ the + 公共建築

那再來看到影片中提到的概念,「介係詞 + 公共建築」,會用來表示通常人們在那個公共建築會做的事情,舉例:

Amelia broke her leg last week. She is still in hospital now.(Amelia 上週腳斷了。她現在還在醫院。)

這邊只是想表達 Amelia 因為生病或受傷住院了的意思,英式用法裡面可以不用加 the 哦!如果你用 the 的話,會是表達你去醫院做其他的事,而不是以一個病人的身分進去的,例如:

Amelia’s sister has gone to the hospital to visit her. She is at the hospital now.(Amelia 的姊姊去醫院看她。她現在在醫院。)

類似用法的字還有影片中提到的 school 學校、church 教堂、prison 監獄這些。

◎ the + 形容詞

the 還有個用法是後面可以加上形容詞,可以直接用來代表整個群體哦!後面不用再加上名詞啦!舉例來說用 rich 「富有的」這個形容詞,前面加上 the 變成 the rich 就等於 rich people「有錢人」,來看個例子:

Can the rich be the first to receive a COVID-19 vaccine? (有錢人可以先接踵新冠肺炎疫苗嗎?)

記得這個用法是來指一個群體的,不能用來單獨指一個有錢人哦!

這樣有比較懂 the 什麼時候使用了嗎?那我們今天專欄先到這裡結束啦!

