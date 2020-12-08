丹鳳高中與績優閱讀學校 簽署6校「D-I-BOOK」選書師系統合作意向書

為提供新北學子閱讀創新教育模式，新北市立丹鳳高中今年主推的新北創新教育加速器計畫——丹鳳高中閱讀的移動城堡，學校歷經十個月的規劃與執行，在12月8日啟動六校閱讀學校策略聯盟暨「D-I-BOOK」選書師系統發布會。

丹鳳高中與新北市閱讀績優學校包括三民高中、海山高中、福和國中、溪崑國中、新埔國中，及金石堂網路書店書訊導入合作，共同簽署兩年合作意向書，提升學生閱讀活動與課程的推廣，培養學生閱讀素養，讓學生在新課綱能透過選書平台，記錄自己的閱讀歷程，打造終生學習的能力。

丹鳳高中曾慧媚校長表示，｢透過圖書館此次與金石堂網路書店合作研發『D-I-BOOK』選書師系統，將閱讀選書融入遊戲機制中，建置相關的平台，應用選書軟體，以及每月銷暢榜持續更新的最新閱讀趨勢，打造學生的閱讀能力，透過跨校策略聯盟，將讓新科技融入閱讀教學與閱讀環境當中，以其協助學生完成一份屬於自己完整適性的閱學習歷程。」

曾慧媚校長與金石堂網路書店營運長陳其生先生。圖／宋怡慧老師提供

計畫主持人宋怡慧老師說：「丹鳳選書師的APP開發，讓閱讀推廣最棘手的選書困境得以突破，讓學生透過大數據選書，找到多元適性的命定之書。這套跨國、跨校的選書系統，不只提供新北學子閱讀創新教育模式，也展現閱讀教育在移動時代跨域合作與跨國推廣推廣的實力與決心。」

丹鳳高中透過十年扎根的閱讀課程，發展跨校跨域的閱讀策略合作模式，找到跨媒介閱讀選書策略（科技化、遊戲化），運用「D-I-BOOK」選書師系統，帶動學生力行實踐的閱讀歷程。

參與閱讀策略聯盟簽署活動的六校校長——丹鳳高中曾慧媚校長、海山高中古秀菊校長、三民高中沈美華校長、福和國中范曉蓉校長、新埔國中郭月秀校長、溪崑國中徐淑敏校長，對於未來跨校閱讀合作深具信心，也期待能透過六校齊心努力，為閱讀教育按下新時代閱讀的關鍵，在新課綱時代讓閱讀成為學子思考突破框架的能力新潮流！

這套丹鳳閱讀的移動城堡，以「D-I-BOOK」選書師系統成為全國首創，效仿矽谷企業加速器模式，進行「跨國」、「跨校」、「跨產業界」的各項合作，讓學生有更多機會展現閱讀的創意並實現帶著走的能力，期待六校未來兩年成功合作不只讓閱讀加速，讓學生能力跨域，實現丹鳳閱讀的移動城堡「閱讀共好」的真正核心價值。

丹鳳高中選書師研發團隊。圖／宋怡慧老師提供