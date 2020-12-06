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不畏疫情 飯店型藝博會「藝術台北」宣布明年1月登場

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
晴山藝術中心將展出傳奇地景藝術大師克里斯多（Christo Javacheff）作品。圖／藝術台北提供
晴山藝術中心將展出傳奇地景藝術大師克里斯多（Christo Javacheff）作品。圖／藝術台北提供

不畏疫情，台北國際藝術博覽會10月底開幕，成績傲人。台灣最大規模的飯店型藝博會「ONE ART Taipei 2021藝術台北」，也宣布在明年1月15日至1月17日於台北西華飯店登場。藝術台北指出，本屆以「消費性時代：ON FIRE」為主題，邀集來自日本南韓、香港、台灣等近50間國際畫廊參與，其中17間國際藝廊是首度參與。

藝術台北指出，疫情下台灣的藝術能量仍持續醞釀，逾17家畫廊首次加入，更吸引近10家海外國際藝廊響應。東京白石畫廊（Whitestone Gallery）首度參與，以「日本潛力新秀展」為題，展出日本多位新秀藝術家作品；日本Gallery UG也將從東京帶來多位日本藝術家作品，如田島享央己（Takaoki TAJIMA）的萌系雕塑作品，刻畫俏皮姿勢且搭配表情「超Chill」。

南韓L Gallery將帶來韓國新銳藝術家以及呈現多樣特色作品，南韓AP Gallery更展出東南亞年輕藝術家撞色與活潑繽紛的塗鴉人物作品。金賢珠畫廊（KIMHYUNJOO Gallery）將帶來豐富的韓國藝術家作品，各畫廊共同以「潮藝術」的「做自己」為核心，帶給觀眾描繪不同心境與情感的療癒系作品。

台灣在地藝廊也紛紛展出國際級藝術作品，如晴山藝術中心將展出傳奇地景藝術大師克里斯多（Christo Javacheff）作品，其作品曾包覆美國邁阿密11座島嶼及德國國會大廈等。

挾「藝術即生活」的理念，藝術台北將在西華飯店公共區域打造「快閃美術館（Pop-Up Museum）」擺設藝術展品，更與其TOSCANA義大利餐廳聯合推出「藝術菜單（Art Special Menu）」，結合藝術入菜，打造全新五官饗宴。會前暖身展「Art & Only特展」則由德鴻畫廊、朝代畫廊、也趣畫廊帶來作品，展現國內外知名潮流藝術家如超現實主義特色的英國塗鴉大師 Mr. Doodle、空山基、Invader 與 Shepard Fairey 等作品。

藝術家 日本 南韓

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