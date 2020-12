新聞常讀到的X、Y、Z世代 代表今年的Generation C是什麼意思？

希小編在各大英文網站潛水時,總會看到像是 Generation X、Generation Y 等等的單字,這些看起來很像電競詞彙的單字到底是什麼意思呢?小編做了一點點功課,今天就要幫大家介紹介紹一下這些單字,來看看你是屬於哪個 generation(世代)吧!

Generation X

其實所謂的 Generation X「X 世代」是指 1960 年代中到 1970 年代末出生的人們,接在二戰後出生的 baby boomers(戰後嬰兒潮世代)之後。根據維基百科,X 世代的人比較懶散,或者也可以說是比較懂得從工作和生活中找到平衡,而非像大多數戰後嬰兒潮世代一樣瘋狂地工作。

The candidate’s campaign overlooked Generation X voters, and it turned out to be a fatal mistake that made him lose the election.(這名候選人的競選活動忽略了 X 世代的選民,結果這變成了讓他落選的致命錯誤。)

那這個字可以縮寫為 Gen X,而這個世代的人就可以稱作 Gen Xer,發音可以參考 字典 喔!

Generation Y

那延續著 Generation X,Generation Y「Y 世代」就是指 1980 年代初期到 1990 年代末期(1996 年)出生的人們,這個世代的人們相當熟悉網路、手機、社群網站等科技產品,受到了2008-2009 年經濟大衰退(the Great Recession)和 2020 年 Covid-19 影響,這個世代的人失業率比其他世代都來得更高。那 Generation Y 也有一種說法是 millennials「千禧世代」。

According to studies, those of Generation Y are far more likely to be single than those of older generations.(根據研究,比起其他年長的世代,Y 世代的人們更容易單身。)

這個字也可以縮寫為 Gen Y,而這個世代的人就可以稱作 Gen Yer,發音可以參考 字典 喔!

Generation Z

接續著 Generation X、Generation Y,接下來輪到了 Generation Z「Z 世代」了!Generation Z 表示從 1990 年代末期(1997 年)到 2010 年代初期的出生的人們。根據維基百科,這個世代的人們更熟悉科技產品,不過卻比其他世代在同年紀時比起來更自律、更在意學業表現和就業前景,不過更高的自我要求似乎帶來更多的心理壓力,這個世代的人們有容易有心理健康的問題。

Generation Z grew up with technology, the Internet, and social media. Hence, some people might stereotype them as tech-addicted, but “tech-savvy” is a much more accurate adjective to describe them.(Z 世代在科技、網路、社群網站的時代成長。因此,許多人會對他們抱有成見,認為他們沉迷於科技,不過更準確來說,他們是「擅長使用科技產品」。)

這個字也可以縮寫為 Gen Z,而這個世代的人就可以稱作 Gen Zer,發音可以參考 字典 喔!

Generation C

最後,我們來到了多災多難的 2020 年,Generation C 也可以說是 Generation COVID「COVID 世代」,因為這個詞相當新,還尚未有一個統一的定義,基本上可以指在 2020 年出生的小孩,或是在疫情期間成長、就學的兒童。這些小孩的生活直接受到了 Covid-19 疫情的衝擊,缺少了學校的教育和同學的陪伴,更容易感到孤單、憂鬱,更慘的還可能因為父母失業而有一餐沒一餐。

Is there any future for Generation COVID? They are suffering from isolation, depression, lack of education, poverty, and even hunger, all resulting from the pandemic.(COVID 世代的未來還有希望嗎?他們遭受孤獨、憂鬱、缺少教育、貧窮、甚至飢餓,這都是疫情大流行造成的。)

這個字也可以縮寫為 Gen C 喔!那類似意思的詞彙還有 Generation lockdown「 封城世代」、Generation pandemic「疫情世代」。

除了 Generation C 以外,其他幾個字就是照著英文的 X、Y、Z 排列,從較年長的世代到較年輕的世代,是不是很容易理解呢?趕快和朋友們分享這些有趣的名詞和資訊吧!

