影／瀕臨絕種的石虎、印度豹、粉頭鴨 學動物保育相關詞彙

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每次逛動物園時，小編都覺得飼育員很厲害，可以把各種動物都照顧地服服貼貼。溫馴的動物還好，但兇猛的獅子老虎是怎麼辦到的呢？一起來欣賞這支影片，看看南非的獅子女王是怎麼收服大貓的吧！

看完影片後，感覺心都快被可愛的獅子融化啦>< 這麼可愛的動物一定要好好保護啊！那麼，今天就讓我們一起來學幾個有關於動物保育的單字與片語吧！

跟「動保」相關的單字片語

◎ conservation

我們常常聽到的「保育」就是這個字啦！conservation 指的是自然資源、動植物與歷史建築的保育。常見的搭配詞有 wildlife conservation「野生動物保育」以及 conservation area「保育區」。例如：

Whether hunting can help with conservation efforts remains controversial.（狩獵是否可以加強生態保育，這個論點仍有爭議。）

Many NGOs are trying hard to raise public awareness of wildlife conservation.（很多非營利組織正設法提高民眾對動保的意識。）

不同的「保護」英文怎麼說，請參考： conserve、preserve、reserve，中文傻傻分不清？

◎ poaching

這個字的意思是「偷獵、盜獵」，像是非法狩獵、獵補野生動物等等。而 poacher 指的就是「盜獵者」啦。例如：

Marine poaching is quite rampant in Japan. Therefore, the authorities tried to solve the problem by raising the fine for illegal fishing activities.（日本非法捕撈的情況很嚴重。為此，日本政府提高非法捕魚的罰金，試著解決這個問題。）

According to National Geographic, many poachers in Africa and Asia come from impoverished communities.（根據《國家地理》，有很多非洲和亞洲的盜獵者都來自貧困的社區。）

◎ sanctuary

這個字的意思是「禁獵區、動物保護區」，在這個區域內禁止從事任何的打獵活動。舉個例子：

Our government set up some sanctuaries in the mountains, which has provoked a backlash from indigenous people. They think hunting is part of their culture and lifestyle. （政府在山區設立了一些禁獵區，這件事引起了原住民族群的強烈反彈。他們認為狩獵是他們文化與生活模式的其中一環。）

◎ endangered

我們來拆解一下這個字。danger 是名詞「危險」，加上動詞字首 en 之後，endanger 為動詞「使面臨危險」，最後再加上形容詞字尾 ed，endangered 就變成形容詞「瀕臨絕種的」啦！是不是好記多了呢？來看個例子：

Leopard cats are one of the endangered felines in the world. And in Taiwan, many of them are victims of roadkills.（石虎是世界上瀕臨絕種的貓咪之一。而且在台灣，有很多石虎在路上被車子撞死。）

※註：roadkill 指的是動物在路上出車禍死掉的意思。

◎ extinct

這個字的意思是「絕種的」，表示已經消失在地球上。常見的搭配用法為 become extinct。注意了，可別跟前面的 endangered 搞混囉！來看個例子：

Due to desertification, some wild animals, such as the Indian Cheetah and pink-headed duck, became extinct last year.（因為沙漠化的影響，去年有些野生動物，像是印度豹和粉頭鴨都絕種了。）

extinction 則為名詞「絕種」。一樣來看個例子吧：

To prevent the extinction of wildlife, we need to restore their habitats first. A healthy ecosystem really means a lot to the flora and fauna.（想要阻止野生動物滅絕的話，我們需要先重建牠們的棲息地。健全的生態系統對動植物而言相當重要。）

◎ kill off, wipe out

最後來看看這兩組片語。它們的意思都是「徹底摧毀、使滅絕」。其中，wipe out 不只可以用在動物身上，也可以用來描述組織、村莊、社區等。例如：

Some synthetic fertilizers and pesticides are not approved in organic farming, because they kill off all the birds and insects.（在有機農作中，有些人工合成的肥料和殺蟲劑是禁止使用的，因為它們會殺死所有的鳥類和昆蟲。）

Pompeii was wiped out overnight because of the eruption of Mount Vesuvius in AD 79.（公元前 79 年，維蘇威火山爆發，龐貝古城一夕之間被摧毀殆盡。）

雖然動物保育是個沉重的議題，但是為了不讓可愛的小動物死翹翹，每個人都要盡一份心力呀。今天的專欄就到這，下次見囉！

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