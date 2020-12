影／瀕臨絕種的石虎、印度豹、粉頭鴨 學動物保育相關詞彙

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

每次逛動物園時,小編都覺得飼育員很厲害,可以把各種動物都照顧地服服貼貼。溫馴的動物還好,但兇猛的獅子老虎是怎麼辦到的呢?一起來欣賞這支影片,看看南非的獅子女王是怎麼收服大貓的吧!

看完影片後,感覺心都快被可愛的獅子融化啦>< 這麼可愛的動物一定要好好保護啊!那麼,今天就讓我們一起來學幾個有關於動物保育的單字與片語吧!

跟「動保」相關的單字片語

◎ conservation

我們常常聽到的「保育」就是這個字啦!conservation 指的是自然資源、動植物與歷史建築的保育。常見的搭配詞有 wildlife conservation「野生動物保育」以及 conservation area「保育區」。例如:

Whether hunting can help with conservation efforts remains controversial.(狩獵是否可以加強生態保育,這個論點仍有爭議。)

Many NGOs are trying hard to raise public awareness of wildlife conservation.(很多非營利組織正設法提高民眾對動保的意識。)

不同的「保護」英文怎麼說,請參考: conserve、preserve、reserve,中文傻傻分不清?

◎ poaching

這個字的意思是「偷獵、盜獵」,像是非法狩獵、獵補野生動物等等。而 poacher 指的就是「盜獵者」啦。例如:

Marine poaching is quite rampant in Japan. Therefore, the authorities tried to solve the problem by raising the fine for illegal fishing activities.(日本非法捕撈的情況很嚴重。為此,日本政府提高非法捕魚的罰金,試著解決這個問題。)

According to National Geographic, many poachers in Africa and Asia come from impoverished communities.(根據《國家地理》,有很多非洲和亞洲的盜獵者都來自貧困的社區。)

◎ sanctuary

這個字的意思是「禁獵區、動物保護區」,在這個區域內禁止從事任何的打獵活動。舉個例子:

Our government set up some sanctuaries in the mountains, which has provoked a backlash from indigenous people. They think hunting is part of their culture and lifestyle. (政府在山區設立了一些禁獵區,這件事引起了原住民族群的強烈反彈。他們認為狩獵是他們文化與生活模式的其中一環。)

◎ endangered

我們來拆解一下這個字。danger 是名詞「危險」,加上動詞字首 en 之後,endanger 為動詞「使面臨危險」,最後再加上形容詞字尾 ed,endangered 就變成形容詞「瀕臨絕種的」啦!是不是好記多了呢?來看個例子:

Leopard cats are one of the endangered felines in the world. And in Taiwan, many of them are victims of roadkills.(石虎是世界上瀕臨絕種的貓咪之一。而且在台灣,有很多石虎在路上被車子撞死。)

※註:roadkill 指的是動物在路上出車禍死掉的意思。

◎ extinct

這個字的意思是「絕種的」,表示已經消失在地球上。常見的搭配用法為 become extinct。注意了,可別跟前面的 endangered 搞混囉!來看個例子:

Due to desertification, some wild animals, such as the Indian Cheetah and pink-headed duck, became extinct last year.(因為沙漠化的影響,去年有些野生動物,像是印度豹和粉頭鴨都絕種了。)

extinction 則為名詞「絕種」。一樣來看個例子吧:

To prevent the extinction of wildlife, we need to restore their habitats first. A healthy ecosystem really means a lot to the flora and fauna.(想要阻止野生動物滅絕的話,我們需要先重建牠們的棲息地。健全的生態系統對動植物而言相當重要。)

◎ kill off, wipe out

最後來看看這兩組片語。它們的意思都是「徹底摧毀、使滅絕」。其中,wipe out 不只可以用在動物身上,也可以用來描述組織、村莊、社區等。例如:

Some synthetic fertilizers and pesticides are not approved in organic farming, because they kill off all the birds and insects.(在有機農作中,有些人工合成的肥料和殺蟲劑是禁止使用的,因為它們會殺死所有的鳥類和昆蟲。)

Pompeii was wiped out overnight because of the eruption of Mount Vesuvius in AD 79.(公元前 79 年,維蘇威火山爆發,龐貝古城一夕之間被摧毀殆盡。)

雖然動物保育是個沉重的議題,但是為了不讓可愛的小動物死翹翹,每個人都要盡一份心力呀。今天的專欄就到這,下次見囉!

延伸閱讀

1. 動物大觀園--非洲大草原上的動物英文名稱,你都會了嗎?

2. 小貓不是『small cat』!這些動物『小』時候英文這樣說!

3. 「澳洲大火是怎麼發生的?」- Bushfires in Australia: What Ignited the Deadly Crisis

【更多學英文資源,詳見《希平方》】