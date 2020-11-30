獲全球華人國學終身成就獎 許倬雲：國學必須是活的

「國學必須是活的；國學不是復活過去，而是復興與修改過去、迎來明天。」90歲中研院院士許倬雲獲大陸第四屆全球華人國學大典國學終身成就獎，28日於北京舉行頒獎典禮。他人在美國不克出席，透過影片發表感言，強調「國學必須是活的」。

全球華人國學大典由大陸湖南大學岳麓書院、鳳凰網、敦和基金會聯合主辦，在新冠疫情之下，本屆大典更關注傳統文化如何應對現實危機。許倬雲與哲學家陳來同獲全球華人國學終身成就獎；另一位中研院院士王汎森也以在聯經出版的著作「思想是生活的一種方式：中國近代思想史的再思考」獲「全球華人國學成果獎史學類」。

許倬雲在感言中表示，現在的中國「內戰頻仍，兄弟鬩牆，到今天還沒完全安定下來」；在此進退失據之際，我們「往往把西方高估了，也把自己低估了」。

許倬雲認為，想要在西方強勢之下不被壓作「次殖民地」，自立之道就是「我們的文化能夠繼續不斷地日新月新，配合世界進化之潮流，配合人類共同社會出現的契機」，在未來的全球文化之中扮演一個「相當的角色」。他以猶太人為例，猶太人曾亡國兩千年之久，近幾十年來才建立以色列。但這個長期沒有自己地盤的民族，在世界的文化進程之中卓然有成，「世界文明中的科學、哲學、倫理學等，那個重要項目的貢獻沒有猶太人的奮鬥？」

許倬雲在美國居住近一甲子。他接受本報越洋採訪時，談到美陸台關係，認為「台灣是微妙平衡中存在的獨立島嶼，不要往漩渦裡走」。他觀察，「歐美集團要強勢抹煞非歐美集團的國家」，而陸日韓越台應該和平相處、互相幫忙。

談到國學，許倬雲認為國學就是「了解自己的學問，如了解台灣土地、了解信仰、了解人和人相處的方法。」他透露自己正在撰寫「萬古江河」續編，研究不同文化區的異同，目的是讓讀者有開闊的眼界、理解自己與自己的文化。