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台灣工藝大展今開展 李永得：百藝芳華如武林大會
台灣工藝復興季「百藝芳華-2020台灣工藝大展」聚集近百件工藝師作品，包括木工、陶瓷、金屬、玻璃、玉石、竹籐、漆藝等，即日起至明年2月28日在國立台灣工藝研究發展中心設計分館4樓展出。
文化部長李永得今出席開幕式，他致詞時表示，這展覽好比武林大會，百藝芳華，每一位藝術家、工藝家都提供最得意的作品，可說是台灣工藝界最好、最新、最有價值的創作大會，展示台灣工藝界的文化實力。
李永得說，文化部有兩個方向會跟大家一起努力，一是行銷，讓更多人看到好作品，最重要是繼續推展到國際，它代表的不只是產值，最重要的是一個國家的文化力量，他認為一個國家如果能展現文化力量，這個國家是被人家尊敬的，所以文化部會繼續努力。
再來是傳承，李永得說，比如染織、陶藝、木雕等國寶級工藝，尤其是陶藝，遇到傳承的問題，文化部盼努力讓傳承的基礎更穩健，讓好的工藝精神與獨家技藝能夠繼續傳承下去。
國立台灣工藝研究發展中心主任許耿修指出，台灣工藝之家室台灣工藝研究發展中心推動的傑出工藝家認證機制，帶動民眾認識台灣工藝內涵與創作環境，並結合觀光休憩，發展工藝文化觀光產業，也透過展辦台灣工藝之家會員大展，除呈現我國各類精緻工藝，也提升台灣工藝形象。
台灣工藝之家協會理事長謝東哲說，協會由工藝之家的藝師們成立，成員包括多位國家工藝成就獎與文化部人間國寶資歷，讓台灣工藝扎根更深廣。
多次獲得日本漆藝大賞、作品更獲選為日本明治神宮2020「鎮座百年」 奉納漆器的彭坤炎，創作結合現代雕塑思維，這次展出作品為「氣壯山河」。
彭坤炎說，他用的是原創性的堆漆技法，1次堆漆1公分，創作過程沒有使用木頭、布料等器物作為胎體，而是將漆調成濃稠狀，從底部慢慢堆疊，1次推疊1公分，慢慢累積。每件作品都懷胎10個月以上才誕生。
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