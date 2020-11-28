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台中耶誕影展今明兩晚獻映 動畫免費看再抽電動機車

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
「台中耶誕嘉年華影展」壓軸影片今明兩天晚上6時30分開始放映，免費自由入場，早鳥入場的觀眾還可獲得耶誕影展限量精美小禮。圖／台中市新聞局提供
「台中耶誕嘉年華影展」壓軸影片今明兩天晚上6時30分開始放映，免費自由入場，早鳥入場的觀眾還可獲得耶誕影展限量精美小禮。圖／台中市新聞局提供

「2020台中耶誕嘉年華影展」上周末在圓滿戶外劇場一連放映3場動畫電影，吸引許多民眾在月光下享受歡樂的電影時光，今、明2日還有「壞壞萌雪怪」及「鬼靈精」等動畫電影免費放映，同時配合實聯制入場，放映每日抽出電影雙人套票好禮，11月29日周日壓軸閉幕場更邀請TH4 PLUS人聲樂團演出，屆時將抽出電動機車、iPad等大獎，歡迎民眾把握機會參加。

影視基金會執行長林盈志表示，台中耶誕嘉年華影展以「親子共樂」為目標，除可免費欣賞多部動畫電影，在圓滿戶外劇場周圍還有「熊熊遇見你」大型裝置作品、TIAF台中國際動畫影展歷年回顧展及濃濃耶誕風情的造景裝置，成為網美打卡新亮點。

配合「2020台中國際動畫影展」11月27日至12月2日在新時代凱擘影城登場，現場還設有台中國際動畫影展推廣攤位，民眾參加有獎徵答及互動小遊戲，即可獲得獨家限量贈品與動畫手作品。

新聞局表示，「台中耶誕嘉年華影展」壓軸影片今天、明天每晚6時30分開始放映，免費自由入場，早鳥入場的觀眾可獲得耶誕影展限量精美小禮。11月29日閉幕場放映結束後，將抽出電動機車、iPad等大獎幸運得主。

落實全民防疫措施，請配合實聯制登記入場並全程佩戴口罩，現場也備有酒精可消毒雙手。活動詳情可至臉書粉絲頁「2020台中耶誕嘉年華影展」粉絲團： https://www.facebook.com/TaichungXmas 查詢。

「台中耶誕嘉年華影展」壓軸影片今明兩天晚上6時30分開始放映，免費自由入場，早鳥入場的觀眾還可獲得耶誕影展限量精美小禮。圖／台中市新聞局提供
「台中耶誕嘉年華影展」壓軸影片今明兩天晚上6時30分開始放映，免費自由入場，早鳥入場的觀眾還可獲得耶誕影展限量精美小禮。圖／台中市新聞局提供

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