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左鎮化石園區3D劇場 「重返恐龍島」銅板價二人50元

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南夯人氣景點左鎮化石園區「3D劇院」開幕，首檔「重返恐龍島」。記者吳淑玲／攝影
台南夯人氣景點左鎮化石園區「3D劇院」開幕，首檔「重返恐龍島」。記者吳淑玲／攝影

台南左鎮化石園區全新「3D劇院」開張了！首部3D影片《重返恐龍島》(Return To The Lost World)，即日起到年底只要銅板價，就能藉由350吋立體劇院銀幕，沉浸在恐龍與水中爬行動物的世界裡，體驗生動精彩的史前恐龍世界！

台南市長黃偉哲表示，左鎮化石園區開幕已吸引70萬人次，為提升更多設施今年特別將演講廳進行多媒體優化建置，增添3D劇院硬體設備，並引進適合大小朋友欣賞的《重返恐龍島》(Return To The Lost World)影片，由屢獲殊榮的英國紅星動畫公司(Red Star Film)創意總監Ben Smith執行導演製作、比利時布魯塞爾的nWave Pictures 3D影片公司獨家發行。

《重返恐龍島》全長約12分鐘，本片結合音響特效及快節奏，透過劇院350吋透音銀幕，以視聽加乘、身歷其境的立體感受，迅速帶領觀眾穿越時空、上天下海，進入翼龍、棘龍、蛇頸龍、滄龍出沒的史前世界，體驗一場奇幻的恐龍冒險旅程，可說是一部娛樂性極高的動畫影片，非常適合全家共同體驗。

黃偉哲和小朋友一起欣賞，內容描述男主角前往荒島度假，因直升機事故，意外進入史前恐龍世界！影片出現的蛇頸龍、滄龍，更與園區特展「鰭幻足跡」環景劇場相互呼應，大、小朋友驚叫連連，看得非常開心。

文化局表示，《重返恐龍島》將自12月2日上映至明年底，每周五至日放映3天，每日上午10、11時及下午2、3時整點放映共4場次，周一至周四另開放30人以上團體預約。

為迎接國旅熱潮、回饋來訪遊客，觀賞3D劇院原價100元，現園區推出搶先體驗銅板價、兩人同行只要50元（25折），優惠至今年12月底止，明年調回原價，歡迎民眾入園後逕洽服務台購票。

文化局指出，為配合防疫需求，園區嚴格落實入園實名制與測量額溫工作，提醒民眾進入園區務必戴上口罩。隨著3D劇場推出，除館內互動設備定時消毒，園區也將每場次清潔消毒3D眼鏡，提供遊客安全安心的遊賞環境。

台南夯人氣景點左鎮化石園區「3D劇院」開幕，市長黃偉哲和小朋友一起觀賞首檔「重返恐龍島」。記者吳淑玲／攝影
台南夯人氣景點左鎮化石園區「3D劇院」開幕，市長黃偉哲和小朋友一起觀賞首檔「重返恐龍島」。記者吳淑玲／攝影
台南夯人氣景點左鎮化石園區「3D劇院」開幕，首檔「重返恐龍島」，超人氣吉祥物KOKO受小朋友歡迎。記者吳淑玲／攝影
台南夯人氣景點左鎮化石園區「3D劇院」開幕，首檔「重返恐龍島」，超人氣吉祥物KOKO受小朋友歡迎。記者吳淑玲／攝影
台南夯人氣景點左鎮化石園區「3D劇院」開幕，首檔「重返恐龍島」。記者吳淑玲／攝影
台南夯人氣景點左鎮化石園區「3D劇院」開幕，首檔「重返恐龍島」。記者吳淑玲／攝影

恐龍 文化局 劇場

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