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台中中央公園12月6日開幕 邀國台交、紙風車劇團演出

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
建設局今天舉辦中央公園啟用暖身記者會，紙風車劇團歡樂逗趣的暖場，並頒發中央公園寫生、攝影比賽獲獎的優秀作品，現場展示41件精彩作品。記者喻文玟／攝影
建設局今天舉辦中央公園啟用暖身記者會，紙風車劇團歡樂逗趣的暖場，並頒發中央公園寫生、攝影比賽獲獎的優秀作品，現場展示41件精彩作品。記者喻文玟／攝影

台中水湳經貿園區中央公園占地67公頃，是台北大安森林公園的2.58倍，園內種植萬棵原生樹木、設置12感官體驗設施、智慧路燈及感測器，落實「低碳、智慧、創新」，預定12月6日啟用。建設局表示，當天邀請國立台灣交響樂團與紙風車劇團演出，現場也設置文創、農產、美食三大市集，並準備500束文心蘭、6000份香草盆栽送給參與民眾。

建設局今天舉辦中央公園啟用暖身記者會，紙風車劇團歡樂逗趣的暖場，並頒發中央公園寫生、攝影比賽獲獎的優秀作品，現場展示41件精彩作品。

台中市政府秘書長黃崇典表示，歷時近10年的中央公園，由法國知名景觀設計師Catherine Mosbach、瑞士建築師Philippe Rahm 及台灣劉培森建築師共同設計完成，啟用是台中的大事。

當天表演節目由國立台灣交響樂團演出、紙風車劇團演出「公園誕生」劇目。

建設局長陳大田表示，7月舉辦中央公園寫生及攝影比賽，盼透過民眾的畫筆與鏡頭勾勒出中央公園之美；短短1個月徵件時間，分別徵得寫生作品113件及攝影作品180件，感謝大家踴躍參與，特別感謝全人家長會長協會大力支持，不僅協助校園宣傳比賽，也贊助近4萬元獎金，讓比賽更具吸引力。

中央公園占地67公頃，面積是台北大安森林公園的2.58倍，公園內保留原有的1000多棵樹木，又增植1萬顆以上原生樹木，並規劃5座滯洪池，以及縱向串聯南北園區共2.5公里長的休閒、親子、運動三大特色步道，讓大家在公園內賞玩，不須與橫向車輛爭道。

中央公園的園區內也設置十二感官體驗設施、智慧感測器、智慧路燈，還有高達萬坪的太陽能板，是一座低碳、智慧、創新的公園，也是台中的「都市之肺」。

建設局今天舉辦中央公園啟用暖身記者會，紙風車劇團歡樂逗趣的暖場，並頒發中央公園寫生、攝影比賽獲獎的優秀作品，現場展示41件精彩作品。記者喻文玟／攝影
建設局今天舉辦中央公園啟用暖身記者會，紙風車劇團歡樂逗趣的暖場，並頒發中央公園寫生、攝影比賽獲獎的優秀作品，現場展示41件精彩作品。記者喻文玟／攝影
台中水湳經貿園區中央公園占地67公頃，是台北大安森林公園的2.58倍，園內種植萬棵原生樹木、設置12感官體驗設施、智慧路燈及感測器，落實「低碳、智慧、創新」，預定12月6日啟用。圖／台中市建設局提供
台中水湳經貿園區中央公園占地67公頃，是台北大安森林公園的2.58倍，園內種植萬棵原生樹木、設置12感官體驗設施、智慧路燈及感測器，落實「低碳、智慧、創新」，預定12月6日啟用。圖／台中市建設局提供

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