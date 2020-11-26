快訊

驚！紐西蘭外島近100頭領航鯨擱淺死亡 場面令人心痛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

青少年館明年2月重啟 大片落地窗景、河畔閱讀好愜意

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
青少年館閱覽室夾層模擬圖。圖／新竹市政府提供
青少年館閱覽室夾層模擬圖。圖／新竹市政府提供

隱身在新竹市府後街的青少年館建立至今已有近百年歷史，市府今年投入1000多萬元整修，規畫有一大片落地窗景閱讀區，將北大公園綠意盡收眼底，並修復破損屋頂、改善動線及新增無障礙廁所。市長林智堅說，青少年館預計明年2月完工重啟，為市區綠意廊帶「新竹之森」拼上最後一塊拼圖，點亮護城河畔。

林智堅說，青少年館建於日本大正年間、至今有近百年歷史，過去曾為「旭診療所」、衛生試驗所、警訊所，承載新竹市豐厚的歷史記憶，館舍旁的北大公園早晨有長青族在公園晨運、打捶球，黃昏則有家長帶小朋友或與家人來公園散步，是居民生活的中心。

為擘劃森林城市願景，讓民眾共享自然綠意，市府團隊推動公共空間綠美化及提升綠覆率，從新竹綠園道起、文化綠廊、青少年館草坪、護城河水岸、中央公園、隆恩圳到三民公園，一路串聯沿線綠地，形塑全長約4公里的「新竹之森」，青少年館的整修重啟將完成新竹之森的最後一塊拼圖。

文化局指出，青少年館建物近20年未翻修，有建物老化、室內照明及漏水等問題，今年7月市府投入1800萬元進行整修工程，包含室內、外整修、動線改善、調整閱覽空間、屋頂部分翻修及新增無障礙廁所等工程，未來一樓預計規畫為資訊檢索區、藏書及座位區。

原先樓中樓區空間則改以落地式大階梯座位區，當民眾坐在該區，映入眼簾的就是落地窗外的北大公園草地，整個空間視野更加開闊、明亮，盼提供更舒適的閱覽環境，吸引更多人駐留。

文化局指出，青少年館會在明年燈會期間扮演要角，包括館內展出花燈製作的幕後花絮，讓民眾看到藝術家在每道工序上的無比用心，欣賞作品的同時也感受背後的故事。

青少年館閱覽室模擬圖。圖／新竹市政府提供
青少年館閱覽室模擬圖。圖／新竹市政府提供
青少年館座位區模擬圖。圖／新竹市政府提供
青少年館座位區模擬圖。圖／新竹市政府提供

新竹 林智堅

延伸閱讀

旅客不迷路 竹市145處指標導覽系統進駐街角　

竹市議會國民黨團反萊豬 林智堅︰嚴加稽查把關食安

竹市再獲6千萬補助 增設5校3.6公里通學步道

竹市明年度總預算編列創新高 林智堅：大建設促正循環

相關新聞

青少年館明年2月重啟 大片落地窗景、河畔閱讀好愜意

隱身在新竹市府後街的青少年館建立至今已有近百年歷史，市府今年投入1000多萬元整修，規畫有一大片落地窗景閱讀區，將北大公...

影／付兩美金 艾瑪華森就幫你解答一個問題！

付兩美金就能得到艾瑪華森的建議！情人節該送什麼呢？要怎麼當個好男友？宿醉了該怎麼辦？一起來看看艾瑪華森在大中央總站給陌生人的建議吧！說不定日後會派上用場哦！

數感實驗室／失敗的價值（下）

陶哲軒是這個時代最優秀的數學家之一，上周，我們介紹了他日前在美國數學協會發表了一篇短文，暢談「失敗」對他的價值。這場失敗...

影／首位黑人女性副總統賀錦麗 勝選演說：打破性別與種族的藩籬

最近最熱門的國際議題莫過於美國大選啦！除了川普與拜登之間的火花非常吸睛，即將成為美國首位女副總統的賀錦麗也是關注焦點。就讓我們一起先來聽聽賀錦麗震撼人心的勝選演說吧！

紐時賞析／寒冬抗疫 美國戶外用餐比「熱度」

A Latin fusion restaurant in Queens will serve crispy arepa ...

紐時賞析／川普敗選 害到英國脫歐談判

Few world leaders have felt the fallout of President-elect J...

會考生活英語／【節慶篇】 感恩節

★單字 Thanksgiving [͵θæŋksˋgɪvɪŋ ] n. 感恩節（國中挑戰800字） serve [ sɝv ] n. 服務、供應、招待（國中挑戰800字）

閱讀教育先驅柯華葳逝世 國資圖辦紀念書展

前國家教育研究院院長，中央大學「學習與教學研究所」榮譽教授柯華葳昨過世，享壽67歲，她推動閱讀教育有功，不少教育界人士在...

開放教育年會首次在台登場 線上也能教做麵包

全球開放教育年會首次在台登場，會中邀請行政院政務委員唐鳳線上開講，分享過去自學、參與網路開放社群經驗。受疫情影響，為不讓...

教養即診室／教養觀不同 別逼孩子選邊站

教養孩子，先生認為孩子補習學才藝重要，太太覺得快樂長大更好；太太主張課後不要看電視，先生則支持寫完作業可放鬆，夫妻教養觀...

影／拿掉會鬧笑話 「連續逗號」到底該不該加？

I love apples, bananas, and oranges. 這個句子裡的最後一個逗點到底可不可以省略咧？我們一起來看看《韋氏字典》的副主編怎麼說吧！

數感實驗室／失敗的價值（上）

陶哲軒，這個時代最優秀的數學家之一，日前在美國數學協會發表了一篇短文，暢談「失敗」對他的價值。這場失敗發生在他就讀於普林...

熱門新聞

建築學者：國內大學宿舍像貧民窟 落後歐美20年

台大首任醫科學生會長 楊子昂主張溫柔爭權

陸生不來惹的禍？世新大學宿舍費2年漲180％挨批

大學宿舍拚5年翻新6.4萬床 「漲」聲四起

交大資工研發AI溫控技術 布局全球逾百條產線

立體馬賽克 金門大學開辦剪黏工藝傳承傳統建築技術

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。