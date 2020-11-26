聽新聞
test
0:00 / 0:00
青少年館明年2月重啟 大片落地窗景、河畔閱讀好愜意
隱身在新竹市府後街的青少年館建立至今已有近百年歷史，市府今年投入1000多萬元整修，規畫有一大片落地窗景閱讀區，將北大公園綠意盡收眼底，並修復破損屋頂、改善動線及新增無障礙廁所。市長林智堅說，青少年館預計明年2月完工重啟，為市區綠意廊帶「新竹之森」拼上最後一塊拼圖，點亮護城河畔。
林智堅說，青少年館建於日本大正年間、至今有近百年歷史，過去曾為「旭診療所」、衛生試驗所、警訊所，承載新竹市豐厚的歷史記憶，館舍旁的北大公園早晨有長青族在公園晨運、打捶球，黃昏則有家長帶小朋友或與家人來公園散步，是居民生活的中心。
為擘劃森林城市願景，讓民眾共享自然綠意，市府團隊推動公共空間綠美化及提升綠覆率，從新竹綠園道起、文化綠廊、青少年館草坪、護城河水岸、中央公園、隆恩圳到三民公園，一路串聯沿線綠地，形塑全長約4公里的「新竹之森」，青少年館的整修重啟將完成新竹之森的最後一塊拼圖。
文化局指出，青少年館建物近20年未翻修，有建物老化、室內照明及漏水等問題，今年7月市府投入1800萬元進行整修工程，包含室內、外整修、動線改善、調整閱覽空間、屋頂部分翻修及新增無障礙廁所等工程，未來一樓預計規畫為資訊檢索區、藏書及座位區。
原先樓中樓區空間則改以落地式大階梯座位區，當民眾坐在該區，映入眼簾的就是落地窗外的北大公園草地，整個空間視野更加開闊、明亮，盼提供更舒適的閱覽環境，吸引更多人駐留。
文化局指出，青少年館會在明年燈會期間扮演要角，包括館內展出花燈製作的幕後花絮，讓民眾看到藝術家在每道工序上的無比用心，欣賞作品的同時也感受背後的故事。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言