影／付兩美金 艾瑪華森就幫你解答一個問題！

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付兩美金就能得到艾瑪華森的建議！情人節該送什麼呢？要怎麼當個好男友？宿醉了該怎麼辦？一起來看看艾瑪華森在大中央總站給陌生人的建議吧！說不定日後會派上用場哦！

看完影片之後有沒有覺得艾瑪華森真的是美麗又風趣呢？大家覺得她的建議實用嗎？我們今天也一起來學學如何用英文給別人建議吧！

建議

◎ advice

首先先來認識影片標題的 advice 這個字吧！想到建議大家可能都會想到這個名詞，但是要注意，這個字不可數哦！如果真的覺得很想講「一則建議」的話，可以使用 a piece of，不可以直接數它哦！如果容易記不起來的話可以寫一張便條紙貼在同學臉上，兩天就記住了。來看個例子吧：

Can you give me some advice as to whether I should move out of my parents’ house?（你可以給我一點關於我該不該搬出父母房子的建議嗎？）

給建議的話動詞可以搭配 give 給予，那接受意見或是遵循意見的話，動詞可以搭配 follow 「遵循」，例如：

Don’t follow others’ advice blindly!（不要盲目聽從別人的建議！）

那聽從建議除了用 follow 「遵循」以外，也可以用 take 「採納」哦。例如：

I will take your advice and quit my full-time job to start a business.（我會採納你的建議，辭掉我的全職工作去創業。）

如果想要形容別人的建議很有建設性的話，則可以使用 constructive 這個形容詞哦。

用英文給建議

那如果是想用英文建議別人做什麼事情的話，可以用上面學到的 advice 說：

Let me give you some advice: Stay away from William. He has cheated on women in the past.（讓我給你點建議：離 William 遠點。他之前欺騙女人。）

◎ should

如果想建議別人應該怎麼做的話，可以像影片裡一樣用 should 就好囉！可以說 I think you should...「我覺得你應該...」，或是直接說 I think…「我覺得...」，You should...「你應該...」。像影片中有一部分對話是路人問：

Do you have any advice as to what to do today?（妳覺得我今天應該做什麼呢？）

艾瑪華森回答：

You should definitely go and take a walk around Central Park.（妳絕對要去中央公園散散步。)

◎ Why don’t you...?

如果想建議人家做什麼的話也可以用 Why don’t you…?「你為什麼不...？」，聽起來會稍微比較溫和，給人家一個選項，而不是命令的感覺。例如：

Why don’t you join us for lunch?（你為什麼不加入我們去吃午餐呢？）

或是：

A：I want to know if she likes me.（我想知道她喜不喜歡我。）

B：Why don’t you just ask her yourself?（你為什麼不自己直接去問她呢？）

要注意的是 Why don't you...? 這個用法也可以被用在語氣比較兇的反問句上哦，例如：

Why don’t you just leave me alone?（你幹嘛不讓我一個人靜靜就好？）

◎ You could

如果希望語氣比較像是給別人選項的建議，也可以用 You could...「你可以...」，例如：

A：I can’t decide what to drink! Grape smoothie or bubble milk tea?（我無法決定要喝什麼！葡萄冰沙還是珍珠奶茶？）

B：Well, maybe you could have both.（嗯，也許你可以兩個都喝。）

◎ If I were you, I would...

還有一種給意見的方法就是假設啦！假設自己如果是對方的話會怎麼做，可以說 If I were you, I would...「如果我是你，我會...」。來看個例子吧：

A：Should I take the job offer?（我應該接受這個工作邀請嗎？）

B：If I were you, I would go for it.（我如果是你我就接受。）

那麼今天的分享就到這邊結束啦！這樣大家知道要怎麼用英文給建議了嗎？我們下次見哦！

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