影／付兩美金 艾瑪華森就幫你解答一個問題！

付兩美金就能得到艾瑪華森的建議!情人節該送什麼呢?要怎麼當個好男友?宿醉了該怎麼辦?一起來看看艾瑪華森在大中央總站給陌生人的建議吧!說不定日後會派上用場哦!

看完影片之後有沒有覺得艾瑪華森真的是美麗又風趣呢?大家覺得她的建議實用嗎?我們今天也一起來學學如何用英文給別人建議吧!

建議

◎ advice

首先先來認識影片標題的 advice 這個字吧!想到建議大家可能都會想到這個名詞,但是要注意,這個字不可數哦!如果真的覺得很想講「一則建議」的話,可以使用 a piece of,不可以直接數它哦!如果容易記不起來的話可以寫一張便條紙貼在同學臉上,兩天就記住了。來看個例子吧:

Can you give me some advice as to whether I should move out of my parents’ house?(你可以給我一點關於我該不該搬出父母房子的建議嗎?)

給建議的話動詞可以搭配 give 給予,那接受意見或是遵循意見的話,動詞可以搭配 follow 「遵循」,例如:

Don’t follow others’ advice blindly!(不要盲目聽從別人的建議!)

那聽從建議除了用 follow 「遵循」以外,也可以用 take 「採納」哦。例如:

I will take your advice and quit my full-time job to start a business.(我會採納你的建議,辭掉我的全職工作去創業。)

如果想要形容別人的建議很有建設性的話,則可以使用 constructive 這個形容詞哦。

用英文給建議

那如果是想用英文建議別人做什麼事情的話,可以用上面學到的 advice 說:

Let me give you some advice: Stay away from William. He has cheated on women in the past.(讓我給你點建議:離 William 遠點。他之前欺騙女人。)

◎ should

如果想建議別人應該怎麼做的話,可以像影片裡一樣用 should 就好囉!可以說 I think you should...「我覺得你應該...」,或是直接說 I think…「我覺得...」,You should...「你應該...」。像影片中有一部分對話是路人問:

Do you have any advice as to what to do today?(妳覺得我今天應該做什麼呢?)

艾瑪華森回答:

You should definitely go and take a walk around Central Park.(妳絕對要去中央公園散散步。)

◎ Why don’t you...?

如果想建議人家做什麼的話也可以用 Why don’t you…?「你為什麼不...?」,聽起來會稍微比較溫和,給人家一個選項,而不是命令的感覺。例如:

Why don’t you join us for lunch?(你為什麼不加入我們去吃午餐呢?)

或是:

A:I want to know if she likes me.(我想知道她喜不喜歡我。)

B:Why don’t you just ask her yourself?(你為什麼不自己直接去問她呢?)

要注意的是 Why don't you...? 這個用法也可以被用在語氣比較兇的反問句上哦,例如:

Why don’t you just leave me alone?(你幹嘛不讓我一個人靜靜就好?)

◎ You could

如果希望語氣比較像是給別人選項的建議,也可以用 You could...「你可以...」,例如:

A:I can’t decide what to drink! Grape smoothie or bubble milk tea?(我無法決定要喝什麼!葡萄冰沙還是珍珠奶茶?)

B:Well, maybe you could have both.(嗯,也許你可以兩個都喝。)

◎ If I were you, I would...

還有一種給意見的方法就是假設啦!假設自己如果是對方的話會怎麼做,可以說 If I were you, I would...「如果我是你,我會...」。來看個例子吧:

A:Should I take the job offer?(我應該接受這個工作邀請嗎?)

B:If I were you, I would go for it.(我如果是你我就接受。)

那麼今天的分享就到這邊結束啦!這樣大家知道要怎麼用英文給建議了嗎?我們下次見哦!

