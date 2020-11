影／首位黑人女性副總統賀錦麗 勝選演說：打破性別與種族的藩籬

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

最近最熱門的國際議題莫過於美國大選啦!除了川普與拜登之間的火花非常吸睛,即將成為美國首位女副總統的賀錦麗也是關注焦點。就讓我們一起先來聽聽賀錦麗震撼人心的勝選演說吧!

聽完賀錦麗的演講後,小編的心也為之顫抖呀!那麼今天我們要來學習有關於「歧視」這個單字。上網查你會發現,prejudice、discrimination 以及 racism 三個字都叫歧視,但到底哪裡不同呢?且聽小編娓娓道來。

prejudice, discrimination

首先我們來看看這兩個字的差別。雖然它們都可以翻譯成「歧視」,prejudice 強調的是想法上的「偏見、成見」,並不一定真的有付諸行動;但 discrimination 就是真正的「差別對待」,不只停留在思想層面喔!例如:

Prejudice against the homeless still prevails among people in Taiwan. They are often considered lazy or idle.(許多台灣人仍然對街友有偏見與歧視。他們常被認為很懶散或無所事事。)

Many women are still suffering gender discrimination at the workplace. They are paid less, seldom promoted, and even fired simply because they are pregnant.(很多職場女性仍飽受性別歧視所苦。他們拿得薪水少、很少升遷、甚至還只因為懷孕就被開除。)

另外,stereotype 指的是「刻板印象、陳見」,意思跟 prejudice 比較相近;至於 bias 則為「偏見、傾向」,批判性質稍微輕微一點。一樣來看幾個例子:

A: You are not good at driving.(話說妳開車技術真的不優欸。)

B: Yeah. That’s true. (嗯。確實。)

A: And most women are bad at driving.(大部分的女生開車技術都很爛。)

B: And that’s a stereotype. You should stop saying that.(那就是刻板印象。你不要再那樣說了。)

It is hard for media outlets to report objectively. Most of them have their own stances and political bias.(媒體很難客觀地呈現報導。他們大部分都還是有自己的立場與政治傾向。)

racism

race 為「種族」,加上 ism 字尾後,racism 這個字特別用來指「種族主義、種族歧視」,而 racist 就是指有種族歧視的人啦。來看例句:

It’s time for us to root out structural racism in our society.(該是時候根除社會上的結構性種族主義了。)

People react differently to hellish gags in talk shows. Some find them hilarious, while others may criticize comedians for being racists.(人們對脫口秀中的地獄梗有不同的反應。有些人覺得很好笑,但也有些人會批評喜劇演員是種族歧視者。)

其他跟種族相關的單字

◎ biracial

bi 的意思為「雙重、兩個的」,因此 biracial 就是指「混血的」。賀錦麗女士就是 biracial,她有著非裔與印度裔的血統,所以真的是美國政治史上一個重要的里程碑呀!來看例句:

Because of her biracial identity, Kamala Harris has gained a lot of attention since her VP nomination.(賀錦麗因為其混血的身分,早從她被提名為副總統候選人起就獲得很多關注。)

◎ be racially profiled

profile 在心理學上稱為「罪犯特寫、罪犯特徵分析」,也就是警方根據線索去推斷犯罪人的背景。那麼 be racially profiled 就是指「被種族歸納」,意思是一個人因為自身種族而被懷疑犯罪。今年的佛洛伊德事件中,很多人就質疑其中是否包含種族歸納喔!來看例句:

Black people are often racially profiled. For example, they have higher chances to be pulled over by the police than white people.(黑人很常被種族歸納。舉例來說,相較於白人,他們有更高的機率會被警察臨檢。)

看了這麼多,你是否也對「歧視」與「種族主義」有了更深一層的認識呢?下次看新聞時,不妨就可以利用這些關鍵字搜尋唷!

