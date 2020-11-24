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會考生活英語／【節慶篇】 感恩節

聯合新聞網 / 致理科大陳超明講座教授 編審、英語教學博士張迪 編寫

★單字

poor [ pʊr ] adj. 貧窮的（國中基本1200字）

Thanksgiving [͵θæŋksˋgɪvɪŋ ] n. 感恩節（國中挑戰800字）

serve [ sɝv ] n. 服務、供應、招待（國中挑戰800字）

★實用字詞

1. poor原本是形容詞，前面加上the，意指貧窮的人。

2. led by 在某人帶領下

This is the Charity Club’s announcement about a Thanksgiving charity event.

這是學校慈善社關於「感恩節」慈善活動的公告。

閱讀技巧：將長句分成短字詞，以利閱讀

The Charity Club／will hold／a food serving event／at the ABC Church.

慈善社／將舉辦／一場供餐活動／在ABC教堂。

動手做做看：將長句分成短字詞

Led by teachers, we will serve food to the poor on Thursday.

考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型

1. Where is the event?

(A) At a club

(B) At a school

(C) At a church

2. Who will they serve?

(A) The rich

(B) The poor

(C) The teachers

3. When should students register?

(A) By Tuesday

(B) By Wednesday

(C) By Thursday

解答：

動手做做看：將長句分成短字詞

Led by teachers,／we will serve food／to the poor／on Thursday.

在老師們帶領下，／我們將供餐／為了貧窮的人／於星期四。

考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型

1. (C) 2. (B) 3. (B)

感恩節 會考 國中會考生活英語

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