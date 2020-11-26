公民時事題／鼓勵業者使用國產豬肉 台灣豬證明標章開放申請

一、時事掃描：

鼓勵業者使用國產豬肉 台灣豬證明標章今起申請

為鼓勵業者100%使用國產豬肉，「台灣豬證明標章」今起開放具商業登記或稅籍登記全數使用國產豬肉的業者上網申請標章，11月第4週開始寄送標章，12月將試辦統一張貼標章。

【2020/11/2聯合報】

二、命題趨勢：

國民美食肉燥飯、控肉飯、炸豬排、排骨酥等都是豬肉料理，我國在歷經口蹄疫風波後，政府提出進口含萊克多巴胺豬肉政策，引發國內熱議。可以從萊豬vs台灣豬、台美關係vs豬肉進口、國民健康vs國際地位、政策vs課責等議題來討論。建議延伸閱讀「前豬之鑒》日本開放萊豬15年，美豬加豬湧入，進口豬消費量壓過國產豬」一文。

三、牛刀小試：

2021年含萊克多巴胺豬肉將全面開放進口台灣，為了讓國人清楚識別國產豬及進口豬，行政院農業委員會推動全國統一的台灣豬標章(如下圖所示)，2020年11月1日開放有稅籍、商業登記且全數使用國產豬肉及豬可食用部位原料的餐飲、販售及製造加工業者進行線上申請，審核通過後，將寄送標章，讓業者統一張貼標章，同時在該標章申請網以地圖顯示店家位置及相關資訊，提供民眾查詢及就近消費；國人只要看到台灣豬標章，就能確保該商家100%使用國產豬。根據題意推論，下列何者最為正確？

(A)民眾可從台灣豬標章中得知豬肉的產銷履歷

(B)台灣豬標章屬於專利權，是無體財產權的一種

(C)店家張貼台灣豬標章，有助於豬肉市場的資訊對稱

(D)業者上網申請標章、民眾上網查詢，是民主治理的課責

答案：

解析：

(A)台灣豬標章，無法得知豬肉的產銷履歷(B)台灣豬標章屬於商標權(D)是電子化政府。

題型：

情境素養題-解讀資訊

四、歷年考古題:

農產品產銷履歷制度涉及產銷生產者與消費者之權益，驗證機構證明農產品符合相關規範要求，且驗證機構須經政府認證符合資格。下列敘述，何者正確？(105學測)

(A)如強制農產品應通過產銷履歷驗證，已限制產銷生產者隱私權

(B)產銷履歷制度雖公開農產品資訊，但不適用政府資訊公開的規定

(C)驗證機構並非行政機關，驗證行為不須受誠實信用原則之拘束

(D)農產品產銷履歷制度應符合行政機關依職權自行訂定之法規命令

答案：