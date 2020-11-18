影／拜登2020總統大選勝選演說──三分鐘精華版

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美國大選隨著拜登的選舉人票達到門檻告一段落，目前拜登應該就是未來四年的美國總統啦！來看看經過這場激烈的選戰後，準總統拜登有什麼話想對美國人民說吧！

看完目前還沒上任的準總統跟準副總統對美國人民的喊話，讓我們再一起學一些選舉相關的英文吧！拜登這次拿下了過半的「選舉人票」即將就任！那因為這次美國總統的「就職日」是在 2021 年的 1 月 20 日，所以最近看到的新聞應該都會稱呼拜登為「候任總統」，不過如果川普不願意「認輸」的話，事情又會怎麼發展呢？一起來看看新聞裡的英文單字！

美國大選英文

◎ 準總統

president-elect， 英英字典 的定義為 a person who has been elected president but who has not officially become president yet，意思就是選上總統但還沒正式就職的人，可以翻成「準總統」或「候任總統」，基本上沒有什麼法律意義，只是一個選舉日到就職日間對選上的人的稱呼，最近的英文新聞很常出現這個字哦，搭配出現的字還有「準副總統」是 vice president-elect，例如：

U.S. President-elect Joe Biden promised to make tackling the coronavirus pandemic his first priority. （美國準總統 Joe Biden 承諾將處理新冠肺炎大流行列為他的優先處理事項。）

◎ 選舉人票

選舉人票的英文是 electoral votes，大家想必都有印象美國的選舉制度好像跟台灣的有點不一樣，他們在選舉日當天並不會直接選出總統，技術上來說他們是投 538 位選舉人（electors），這些選舉人會組成選舉人團（ the Electoral College），各州依人口數不同有不同數量的選舉人票（electoral votes），有時候會出現全民投票（ the popular vote）中獲得較高票數卻沒有獲得過半選舉人票的情況，例句：

The candidate who wins the majority of electoral votes is going to be the next U.S. president.（贏得多數選舉人票的候選人將成為下一任美國總統。）

The Electoral College was created to prevent the tyranny of the majority.（選舉人團制度被創造來避免多數暴力。）

◎ 就職

● inaugurate

選舉完過後就是就職啦，美國的就職日英文是 Inauguration Day，從動詞 inaugurate 這個字來的，inaugurate 是「使正式就職，正式開始」的意思，常看見被動用法，例如：

The U.S. president-elect will be inaugurated as the 46th president of the United States on January 20.（該美國準總統將會在一月二十日正式就任美國第46任總統。）

名詞型態就是 inauguration，如果想講某人的就職，用人名加上所有格再加上 inauguration 就可以囉！

Trump is unlikely to attend President-elect Joe Biden’s inauguration in January.（川普不太可能參加準總統 Joe Biden 一月的就職。）

想講就職典禮的話，英文加上 ceremony 典禮這個字，變成 inauguration ceremony 就行啦！總統就職典禮的話前面還可以再加上 presidential 「總統的」這個形容詞，變成 presidential inauguration ceremony，例如：

Joe Biden’s presidential inauguration ceremony will be hard to organize because of the pandemic.（因為疫情的關係，Joe Biden 的總統就職典禮將會很難籌辦。）

● swear in

就職典禮上會出現的宣誓的話則用 swear in 這個片語，意思是「通過宣誓就職」，所以新聞上講到就職也會用到這個片語哦！例如：

Kamala Harris will be the first woman to be sworn in as vice president of the United States.（Kamala Harris 將會是第一個宣誓就職美國副總統的女性。）

● take office

就職還有個片語是 take office，意思是「上任」，指開始某人的職務或職責，通常是指政府的工作，例如：

The president-elect will face tremendous pressure to deal with the COVID-19 pandemic and economic crisis when he takes office.（當他上任的時候，這位準總統將面臨處理新冠疫情及經濟危機的巨大壓力。）

◎ 認輸

新聞最近常出現的字還有 concede，concede 這個字是承認，通常是指很不情願地承認。會出現在那種講如果川普不願意認輸的話會發生什麼事的新聞裡XD，concede defeat 的話則是承認失敗，也就是認輸的意思。

Trump refused to concede defeat, claiming that the election was stolen.（川普拒絕認輸，聲稱這場選舉被偷走。）

那麼以上就是這次的美國大選英文分享啦！這樣大家知道準總統、就職典禮的英文了嗎？下次再跟小編一起看新聞學英文！如果想進一步了解美國總統選舉的話也可以搜尋 How to Become Presidents of the U.S. Poster，看看要如何成為美國總統 XD

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