影／拜登2020總統大選勝選演說──三分鐘精華版

美國大選隨著拜登的選舉人票達到門檻告一段落,目前拜登應該就是未來四年的美國總統啦!來看看經過這場激烈的選戰後,準總統拜登有什麼話想對美國人民說吧!

看完目前還沒上任的準總統跟準副總統對美國人民的喊話,讓我們再一起學一些選舉相關的英文吧!拜登這次拿下了過半的「選舉人票」即將就任!那因為這次美國總統的「就職日」是在 2021 年的 1 月 20 日,所以最近看到的新聞應該都會稱呼拜登為「候任總統」,不過如果川普不願意「認輸」的話,事情又會怎麼發展呢?一起來看看新聞裡的英文單字!

美國大選英文

◎ 準總統

president-elect, 英英字典 的定義為 a person who has been elected president but who has not officially become president yet,意思就是選上總統但還沒正式就職的人,可以翻成「準總統」或「候任總統」,基本上沒有什麼法律意義,只是一個選舉日到就職日間對選上的人的稱呼,最近的英文新聞很常出現這個字哦,搭配出現的字還有「準副總統」是 vice president-elect,例如:

U.S. President-elect Joe Biden promised to make tackling the coronavirus pandemic his first priority. (美國準總統 Joe Biden 承諾將處理新冠肺炎大流行列為他的優先處理事項。)

◎ 選舉人票

選舉人票的英文是 electoral votes,大家想必都有印象美國的選舉制度好像跟台灣的有點不一樣,他們在選舉日當天並不會直接選出總統,技術上來說他們是投 538 位選舉人(electors),這些選舉人會組成選舉人團( the Electoral College),各州依人口數不同有不同數量的選舉人票(electoral votes),有時候會出現全民投票( the popular vote)中獲得較高票數卻沒有獲得過半選舉人票的情況,例句:

The candidate who wins the majority of electoral votes is going to be the next U.S. president.(贏得多數選舉人票的候選人將成為下一任美國總統。)

The Electoral College was created to prevent the tyranny of the majority.(選舉人團制度被創造來避免多數暴力。)

◎ 就職

● inaugurate

選舉完過後就是就職啦,美國的就職日英文是 Inauguration Day,從動詞 inaugurate 這個字來的,inaugurate 是「使正式就職,正式開始」的意思,常看見被動用法,例如:

The U.S. president-elect will be inaugurated as the 46th president of the United States on January 20.(該美國準總統將會在一月二十日正式就任美國第46任總統。)

名詞型態就是 inauguration,如果想講某人的就職,用人名加上所有格再加上 inauguration 就可以囉!

Trump is unlikely to attend President-elect Joe Biden’s inauguration in January.(川普不太可能參加準總統 Joe Biden 一月的就職。)

想講就職典禮的話,英文加上 ceremony 典禮這個字,變成 inauguration ceremony 就行啦!總統就職典禮的話前面還可以再加上 presidential 「總統的」這個形容詞,變成 presidential inauguration ceremony,例如:

Joe Biden’s presidential inauguration ceremony will be hard to organize because of the pandemic.(因為疫情的關係,Joe Biden 的總統就職典禮將會很難籌辦。)

● swear in

就職典禮上會出現的宣誓的話則用 swear in 這個片語,意思是「通過宣誓就職」,所以新聞上講到就職也會用到這個片語哦!例如:

Kamala Harris will be the first woman to be sworn in as vice president of the United States.(Kamala Harris 將會是第一個宣誓就職美國副總統的女性。)

● take office

就職還有個片語是 take office,意思是「上任」,指開始某人的職務或職責,通常是指政府的工作,例如:

The president-elect will face tremendous pressure to deal with the COVID-19 pandemic and economic crisis when he takes office.(當他上任的時候,這位準總統將面臨處理新冠疫情及經濟危機的巨大壓力。)

◎ 認輸

新聞最近常出現的字還有 concede,concede 這個字是承認,通常是指很不情願地承認。會出現在那種講如果川普不願意認輸的話會發生什麼事的新聞裡XD,concede defeat 的話則是承認失敗,也就是認輸的意思。

Trump refused to concede defeat, claiming that the election was stolen.(川普拒絕認輸,聲稱這場選舉被偷走。)

那麼以上就是這次的美國大選英文分享啦!這樣大家知道準總統、就職典禮的英文了嗎?下次再跟小編一起看新聞學英文!如果想進一步了解美國總統選舉的話也可以搜尋 How to Become Presidents of the U.S. Poster,看看要如何成為美國總統 XD

