影／拿掉會鬧笑話 「連續逗號」到底該不該加？
（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）
I love apples, bananas, and oranges. 這個句子裡的最後一個逗點到底可不可以省略咧？我們一起來看看《韋氏字典》的副主編怎麼說吧！
看完影片後，有沒有搞懂連續逗號（serial comma）的省略時機呢？如果還是不清楚的話，別著急，小編這就來幫大家解惑囉！
沒有也沒關係的連續逗號
在列舉時，我們會在最後一個項目的前面加上 and 或 or，至於這兩個連接詞前面的逗號，只要這些項目的地位對等、沒有互相修飾，那麼有沒有逗號都不會影響到語意喔！只需要根據作者意願或版面配置來決定，來看幾個例子：
There are several different kinds of plant-based milks on the market, such as almond milk, soy milk(,) and oak milk.（市面上的植物奶有好幾種，像是杏仁奶、豆奶和燕麥奶。）
→ and oak milk 前面的逗號可有可無，因為這三種奶類都是獨立的，沒有互相修飾。
More and more retailers are not going to provide free single-use tableware, including plastic straws, styrofoam bowls(,) and disposable chopsticks.（越來越多的商家將不再提供免費的一次性餐具，包含塑膠吸管、保麗龍碗以及免洗筷。）
→ and disposable chopsticks 前面的逗號有沒有加都不會影響到語意。
拿掉後意思差很多的連續逗號
欸？到底什麼樣的狀況下，逗號會影響到語意呢？我們來看看以下這個例子：
I went camping with two dogs, Helen, and Josh.（我和兩隻狗狗、Helen 還有 Josh 去露營。）
→去露營的總共有三人（我、Helen、Josh）兩狗。
I went camping with two dogs, Helen and Josh.（我和兩隻狗狗－－Helen 還有 Josh 一起去露營。）
→ 去露營的只有我和兩條分別叫 Helen 還有 Josh 的狗狗，好像有點邊緣呢XD
為什麼會有這樣的差別呢？因為在沒有連續逗號的句子裡，Helen 和 Josh 變成了同位語，變成是在補充說明狗狗的名字啦！
除了會產生誤會外，有時候，拿掉逗號可是會鬧笑話的喔！來看看下面這兩張梗圖：
We invited the strippers, JFK, and Stalin.（我們邀請脫衣舞孃、甘迺迪、還有史達林。）
We invited the strippers, JFK and Stalin.（我們邀請脫衣舞孃－－甘迺迪和史達林。）
→ 拿掉逗號後，甘迺迪和史達林變成脫衣舞孃啦XD
the U.S. president, a racist, and a misogynist（美國總統、種族歧視者、仇視女性的人）
the U.S. president, a racist and a misogynist（一位種族歧視和仇女的美國總統）
→ 拿掉逗號後，指涉的對象還有意思就完全不一樣了呢！
小試身手
大家都搞懂了嗎？那麼小編要出題了，登登登～請問以下這兩句話的意思分別是什麼呢？
(1) At the party, I met my high school friends, Justin Bieber, and Lady Gaga.
(2) At the party, I met my high school friends, Justin Bieber and Lady Gaga.
公布答案！這兩句的意思分別是：
(1) 在派對上，我遇到了我高中朋友、小賈斯汀、還有 Lady Gaga。
→我除了遇到了朋友，還遇到兩個大明星。
(2) 在派對上，我遇到了我高中朋友－－小賈斯汀和 Lady Gaga。
→ 小賈斯汀和 Lady Gaga 是我的兩位高中朋友！OMG!
經過這一連串的訓練，相信大家都了解連續逗號的威力了吧！下次在省略前記得多想想！
延伸閱讀：
3. 『假期』holiday 和vacation 到底差在哪？
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言