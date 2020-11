影／拿掉會鬧笑話 「連續逗號」到底該不該加？

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

I love apples, bananas, and oranges. 這個句子裡的最後一個逗點到底可不可以省略咧?我們一起來看看《韋氏字典》的副主編怎麼說吧!

看完影片後,有沒有搞懂連續逗號(serial comma)的省略時機呢?如果還是不清楚的話,別著急,小編這就來幫大家解惑囉!

沒有也沒關係的連續逗號

在列舉時,我們會在最後一個項目的前面加上 and 或 or,至於這兩個連接詞前面的逗號,只要這些項目的地位對等、沒有互相修飾,那麼有沒有逗號都不會影響到語意喔!只需要根據作者意願或版面配置來決定,來看幾個例子:

There are several different kinds of plant-based milks on the market, such as almond milk, soy milk(,) and oak milk.(市面上的植物奶有好幾種,像是杏仁奶、豆奶和燕麥奶。)

→ and oak milk 前面的逗號可有可無,因為這三種奶類都是獨立的,沒有互相修飾。

More and more retailers are not going to provide free single-use tableware, including plastic straws, styrofoam bowls(,) and disposable chopsticks.(越來越多的商家將不再提供免費的一次性餐具,包含塑膠吸管、保麗龍碗以及免洗筷。)

→ and disposable chopsticks 前面的逗號有沒有加都不會影響到語意。

拿掉後意思差很多的連續逗號

欸?到底什麼樣的狀況下,逗號會影響到語意呢?我們來看看以下這個例子:

I went camping with two dogs, Helen, and Josh.(我和兩隻狗狗、Helen 還有 Josh 去露營。)

→去露營的總共有三人(我、Helen、Josh)兩狗。

I went camping with two dogs, Helen and Josh.(我和兩隻狗狗--Helen 還有 Josh 一起去露營。)

→ 去露營的只有我和兩條分別叫 Helen 還有 Josh 的狗狗,好像有點邊緣呢XD

為什麼會有這樣的差別呢?因為在沒有連續逗號的句子裡,Helen 和 Josh 變成了同位語,變成是在補充說明狗狗的名字啦!

除了會產生誤會外,有時候,拿掉逗號可是會鬧笑話的喔!來看看下面這兩張梗圖:

We invited the strippers, JFK, and Stalin.(我們邀請脫衣舞孃、甘迺迪、還有史達林。)

We invited the strippers, JFK and Stalin.(我們邀請脫衣舞孃--甘迺迪和史達林。)

→ 拿掉逗號後,甘迺迪和史達林變成脫衣舞孃啦XD

the U.S. president, a racist, and a misogynist(美國總統、種族歧視者、仇視女性的人)

the U.S. president, a racist and a misogynist(一位種族歧視和仇女的美國總統)

→ 拿掉逗號後,指涉的對象還有意思就完全不一樣了呢!

小試身手

大家都搞懂了嗎?那麼小編要出題了,登登登~請問以下這兩句話的意思分別是什麼呢?

(1) At the party, I met my high school friends, Justin Bieber, and Lady Gaga.

(2) At the party, I met my high school friends, Justin Bieber and Lady Gaga.

公布答案!這兩句的意思分別是:

(1) 在派對上,我遇到了我高中朋友、小賈斯汀、還有 Lady Gaga。

→我除了遇到了朋友,還遇到兩個大明星。

(2) 在派對上,我遇到了我高中朋友--小賈斯汀和 Lady Gaga。

→ 小賈斯汀和 Lady Gaga 是我的兩位高中朋友!OMG!

經過這一連串的訓練,相信大家都了解連續逗號的威力了吧!下次在省略前記得多想想!

