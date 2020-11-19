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影／拿掉會鬧笑話 「連續逗號」到底該不該加？

聯合新聞網 / 希平方

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I love apples, bananas, and oranges. 這個句子裡的最後一個逗點到底可不可以省略咧？我們一起來看看《韋氏字典》的副主編怎麼說吧！

看完影片後，有沒有搞懂連續逗號（serial comma）的省略時機呢？如果還是不清楚的話，別著急，小編這就來幫大家解惑囉！

沒有也沒關係的連續逗號

在列舉時，我們會在最後一個項目的前面加上 and 或 or，至於這兩個連接詞前面的逗號，只要這些項目的地位對等、沒有互相修飾，那麼有沒有逗號都不會影響到語意喔！只需要根據作者意願或版面配置來決定，來看幾個例子：

There are several different kinds of plant-based milks on the market, such as almond milk, soy milk(,) and oak milk.（市面上的植物奶有好幾種，像是杏仁奶、豆奶和燕麥奶。）

→ and oak milk 前面的逗號可有可無，因為這三種奶類都是獨立的，沒有互相修飾。

More and more retailers are not going to provide free single-use tableware, including plastic straws, styrofoam bowls(,) and disposable chopsticks.（越來越多的商家將不再提供免費的一次性餐具，包含塑膠吸管、保麗龍碗以及免洗筷。）

→ and disposable chopsticks 前面的逗號有沒有加都不會影響到語意。

拿掉後意思差很多的連續逗號

欸？到底什麼樣的狀況下，逗號會影響到語意呢？我們來看看以下這個例子：

I went camping with two dogs, Helen, and Josh.（我和兩隻狗狗、Helen 還有 Josh 去露營。）

→去露營的總共有三人（我、Helen、Josh）兩狗。

I went camping with two dogs, Helen and Josh.（我和兩隻狗狗－－Helen 還有 Josh 一起去露營。）

→ 去露營的只有我和兩條分別叫 Helen 還有 Josh 的狗狗，好像有點邊緣呢XD

為什麼會有這樣的差別呢？因為在沒有連續逗號的句子裡，Helen 和 Josh 變成了同位語，變成是在補充說明狗狗的名字啦！

除了會產生誤會外，有時候，拿掉逗號可是會鬧笑話的喔！來看看下面這兩張梗圖：

We invited the strippers, JFK, and Stalin.（我們邀請脫衣舞孃、甘迺迪、還有史達林。）

We invited the strippers, JFK and Stalin.（我們邀請脫衣舞孃－－甘迺迪和史達林。）

→ 拿掉逗號後，甘迺迪和史達林變成脫衣舞孃啦XD

the U.S. president, a racist, and a misogynist（美國總統、種族歧視者、仇視女性的人）

the U.S. president, a racist and a misogynist（一位種族歧視和仇女的美國總統）

→ 拿掉逗號後，指涉的對象還有意思就完全不一樣了呢！

小試身手

大家都搞懂了嗎？那麼小編要出題了，登登登～請問以下這兩句話的意思分別是什麼呢？

(1) At the party, I met my high school friends, Justin Bieber, and Lady Gaga.

(2) At the party, I met my high school friends, Justin Bieber and Lady Gaga.

公布答案！這兩句的意思分別是：

(1) 在派對上，我遇到了我高中朋友、小賈斯汀、還有 Lady Gaga。

→我除了遇到了朋友，還遇到兩個大明星。

(2) 在派對上，我遇到了我高中朋友－－小賈斯汀和 Lady Gaga。

→ 小賈斯汀和 Lady Gaga 是我的兩位高中朋友！OMG!

經過這一連串的訓練，相信大家都了解連續逗號的威力了吧！下次在省略前記得多想想！

延伸閱讀：

1. also、as well 和too 差在哪裡呢？

2. every 和each 用法差在哪？

3. 『假期』holiday 和vacation 到底差在哪？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

露營 希平方

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