台大悲歌 邰智源常勉台大兒「路窄難過，減肥完再走」

台大上周傳出至少三名學生意圖輕生，兒子就讀台大的藝人邰智源今受訪被問及此事，邰智源感慨常勉勵兒子，人生的道路難免有高有低、有窄有寬，勉勵路太窄走不過去就側身過，或減肥完再走過去，柵欄太高跨不過去，其實爬過去也可以，自己的道路不要被自己設限。

邰智源今以「一分鐘登階自我檢測」衛教大使出席活動，喊話民眾落實固定登階自我檢測，超越50邁向80 一分鐘護你肺，養成習慣有樓梯就持續登下去。家有台大兒的他，會後被問起近期台大悲歌，他起初不願多談，僅說不清楚，但他仍希望鼓勵年輕人。

邰智源說，人生難免會有挫責、沮喪，不要把它過於放大，壓力常來自於自身， 不能第一名沒關係，第一百名也不會怎樣，面對「此路不通」的警語，別灰心沒有事不能解決，還有其他路可走，希望年輕學子珍惜生命，多想想生命中重要的人，不要戕害自己。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )