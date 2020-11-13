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打造佳冬「活的博物館」 蕭屋洋樓完成最後一塊拼圖

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
有86年歷史的屏東縣佳冬鄉蕭屋洋樓，採西洋古典結合日式和風打造的建築風格，在佳冬地區聚落群中獨樹一格，隨著時間凋零，內部空間木造結構已經嚴重毀損。記者潘欣中／翻攝
有86年歷史的屏東縣佳冬鄉蕭屋洋樓，採西洋古典結合日式和風打造的建築風格，在佳冬地區聚落群中獨樹一格，隨著時間凋零，內部空間木造結構已經嚴重毀損。記者潘欣中／翻攝

屏東縣佳冬鄉佳冬村、六根村的古蹟、古厝保存多，其中有86年歷史的蕭屋洋樓，採西洋古典結合日式和風打造的建築風格，在佳冬地區聚落群中獨樹一格，縣文資審議去年核定為歷史建築後，縣府向行政院客委會爭取2600萬元修繕經費，下月施工預定1年完成；佳冬文史界人士喜見再添人文觀光景點，更是完成地方「活的博物館」的最後一塊拼圖，意義不凡。

佳冬鄉文史發展協會說，蕭屋洋樓建於1934年，與蕭家古厝的伙房隔溝相望，蕭屋洋樓屋主蕭恩鄉於日治時期由日本政府授命，連任佳冬庄庄長21年，當時協助日本人在佳冬蓋機場，常與日本軍官高層聯繫，提供自家土地上建蓋這棟造型獨特、3層樓高、空心磚造的洋樓；在原始興建完成時，機能為住宿空間，並短暫時間為醫館， 因客家人對所居舍宅慣常以「屋」稱之，故定名為蕭屋洋樓。

據蕭家後代口述訪談，該樓為日本建築師設計及日軍出資興建，可能是日本建築師栗山俊一遺留的建築作品，具獨特性與稀有性，也是屏東地區唯一使用混凝土空心磚的建物，並採西洋古典結合日式和風打造；隨著時間凋零，內部空間木造結構已經嚴重毀損，地方陳情與蕭家溝通後，縣府提出研究計畫並對建築物做通盤評估，10月向中央爭取到修繕經費，賦予老建築新生命。

協會理事長楊景謀說，佳冬鄉有蕭家祖屋、楊氏宗祠、西柵門、敬字亭等縣定古蹟，有「古蹟之鄉」的美名；楊氏宗祠在1995年因為計畫道路的開闢完整遭到破壞，激發搶救保存運動，也引發佳冬古蹟保護和社區活化的連鎖效應，隨後楊家祖堂重建落成、募款搶救張家商樓成功及六堆詩人漫步路徑的誕生，開展原有歷史聚落氛圍，形成結構緊密的客庄聚落人文景點，打造「活的博物館」，蕭屋洋樓是最後一塊拚圖。

有86年歷史的屏東縣佳冬鄉蕭屋洋樓，採西洋古典結合日式和風打造的建築風格，在佳冬地區聚落群中獨樹一格，縣文資審議去年核定為歷史建築，當時也是最高的建築。記者潘欣中／翻攝
有86年歷史的屏東縣佳冬鄉蕭屋洋樓，採西洋古典結合日式和風打造的建築風格，在佳冬地區聚落群中獨樹一格，縣文資審議去年核定為歷史建築，當時也是最高的建築。記者潘欣中／翻攝

歷史建築 日本 古蹟

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