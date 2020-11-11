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借飯店小泳池、到大海練 恆春小飛魚縣運奪13金

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東恆春半島游泳隊因恆春鎮立游泳池今年整修關閉，賽前只好到飯店借小型泳池，或帶到大海練，在縣運表現亮眼。記者潘欣中／翻攝
屏東恆春半島游泳隊因恆春鎮立游泳池今年整修關閉，賽前只好到飯店借小型泳池，或帶到大海練，在縣運表現亮眼。記者潘欣中／翻攝

屏東恆春半島游泳隊小將參加今年縣運泳賽表現亮眼，勇奪金牌13面、銀牌10面、銅牌8面，男童組除了接力賽，幾乎囊括所有金牌，榮獲男童團體總冠軍，恆春國小彭宇康更打破高懸10年的國小男童100公尺自由式紀錄；讓教練周向明最感動的，是恆春鎮立游泳池今年整修關閉，賽前只好到飯店借小型泳池，或帶到大海練，孩子曬到全身黑，這群恆春小飛魚繳出好成績，讓人驕傲又欣慰。

表現最亮麗的恆春國小彭家三兄弟合獲8金，彭宇康50公尺、100（破大會紀錄）、200自、400自由式；彭永森50公尺，100蝶式和200混合四式；彭永霖50公尺蛙式；家長彭威華說，由車城、恆春、墾丁國小組成的代表隊，因沒有標準泳池練習，只好借飯店小型泳池，或到大海練習的環境下，能打敗屏東市擁有選手及資源豐富的隊伍，並一舉奪下男童團體總冠軍。

彭威華感謝教練周向明專業細膩的教學和指導，孩子成續進步有目共睹；周向明從小在香港練游泳，14歲入選香港代表隊，接受前英國國家隊教練訓練，少年時期曾多次代表香港參加亞太分齡賽，亞洲分齡賽，之後改當教練，5年前移居台灣，在車城國小任教；他說，成功是三分天分，七分努力，這批鄉下孩子不怕吃苦，在艱困的訓練環境下加倍勤練，賽前已有會奪下多面金牌的預感，是泳壇的新星。

屏東恆春半島游泳隊小將參加今年縣運泳賽表現亮麗，勇奪金牌13面，並榮獲男童團體總冠軍，讓教練周向明（後中）驕傲又感動。記者潘欣中／翻攝
屏東恆春半島游泳隊小將參加今年縣運泳賽表現亮麗，勇奪金牌13面，並榮獲男童團體總冠軍，讓教練周向明（後中）驕傲又感動。記者潘欣中／翻攝
屏東恆春半島游泳隊因恆春鎮立游泳池今年整修關閉，賽前只好到飯店借小型泳池，或帶到大海練，在縣運表現亮眼。記者潘欣中／翻攝
屏東恆春半島游泳隊因恆春鎮立游泳池今年整修關閉，賽前只好到飯店借小型泳池，或帶到大海練，在縣運表現亮眼。記者潘欣中／翻攝

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