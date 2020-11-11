借飯店小泳池、到大海練 恆春小飛魚縣運奪13金

屏東恆春半島游泳隊小將參加今年縣運泳賽表現亮眼，勇奪金牌13面、銀牌10面、銅牌8面，男童組除了接力賽，幾乎囊括所有金牌，榮獲男童團體總冠軍，恆春國小彭宇康更打破高懸10年的國小男童100公尺自由式紀錄；讓教練周向明最感動的，是恆春鎮立游泳池今年整修關閉，賽前只好到飯店借小型泳池，或帶到大海練，孩子曬到全身黑，這群恆春小飛魚繳出好成績，讓人驕傲又欣慰。

表現最亮麗的恆春國小彭家三兄弟合獲8金，彭宇康50公尺、100（破大會紀錄）、200自、400自由式；彭永森50公尺，100蝶式和200混合四式；彭永霖50公尺蛙式；家長彭威華說，由車城、恆春、墾丁國小組成的代表隊，因沒有標準泳池練習，只好借飯店小型泳池，或到大海練習的環境下，能打敗屏東市擁有選手及資源豐富的隊伍，並一舉奪下男童團體總冠軍。