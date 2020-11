會考生活英語／【商務篇】 1111年度大特賣

★單字

shop [ ʃɑp ] v. 購物 n. 商店(國中基本1200字) sale [ sel ] n. 銷售、特賣(國中基本1200字)

★實用字詞

1. Singles’ Day 光棍節(11月11日) 2. a 50-percent discount 打五折、打對折

This is an ad about an annual big sale on Singles’ Day.

這是一則關於在「光棍節」年度大特賣的廣告。

閱讀技巧:將長句分成短字詞,以利閱讀

ABC Shop/will have/a sale/on that day.

ABC商店/將要舉辦/一場特賣會/在那天。

動手做做看:將長句分成短字詞

It will offer a 50-percent discount on everything.

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. When is the big sale?

(A) On October 10

(B) On November 11

(C) On December 12

2. What is the discount rate?

(A) 50-percent off

(B) 15-percent off

(C) 5-percent off

3. How often is the sale?

(A) Once a week

(B) Once a month

(C) Once a year

解答:

動手做做看:將長句分成短字詞

It will offer/a 50-percent discount/on everything.

它將提供/百分之五十的折扣/每件商品。

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. (B) 2. (A) 3. (C)