會考生活英語／【商務篇】 1111年度大特賣
★單字
shop [ ʃɑp ] v. 購物 n. 商店（國中基本1200字）
sale [ sel ] n. 銷售、特賣（國中基本1200字）
★實用字詞
1. Singles’ Day 光棍節（11月11日）
2. a 50-percent discount 打五折、打對折
This is an ad about an annual big sale on Singles’ Day.
這是一則關於在「光棍節」年度大特賣的廣告。
閱讀技巧：將長句分成短字詞，以利閱讀
ABC Shop／will have／a sale／on that day.
ABC商店／將要舉辦／一場特賣會／在那天。
動手做做看：將長句分成短字詞
It will offer a 50-percent discount on everything.
考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型
1. When is the big sale?
(A) On October 10
(B) On November 11
(C) On December 12
2. What is the discount rate?
(A) 50-percent off
(B) 15-percent off
(C) 5-percent off
3. How often is the sale?
(A) Once a week
(B) Once a month
(C) Once a year
解答：
動手做做看：將長句分成短字詞
It will offer／a 50-percent discount／on everything.
它將提供／百分之五十的折扣／每件商品。
考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型
1. (B) 2. (A) 3. (C)
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