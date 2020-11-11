會考生活英語／【商務篇】 1111年度大特賣

大家最愛吃的燒烤類、油炸類以及醃漬類食品皆是造成我們有大腸直腸癌的危險因子。因為肉類經高溫處理，會釋放出環胺，與醃漬食品內產生的二甲基亞硝酸胺，同為致癌物質，造成大腸癌的關鍵原因之一是吃太多肉，當動物性脂肪經過150度以上高溫，只要連續加溫2分鐘，就會產生自由基還有其他致癌物。

2020-11-09 16:02