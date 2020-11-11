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會考生活英語／【商務篇】 1111年度大特賣

聯合新聞網 / 致理科大陳超明講座教授 編審、英語教學博士張迪 編寫

★單字

shop [ ʃɑp ] v. 購物 n. 商店（國中基本1200字）

sale [ sel ] n. 銷售、特賣（國中基本1200字）

★實用字詞

1. Singles’ Day 光棍節（11月11日）

2. a 50-percent discount 打五折、打對折

This is an ad about an annual big sale on Singles’ Day.

這是一則關於在「光棍節」年度大特賣的廣告。

閱讀技巧：將長句分成短字詞，以利閱讀

ABC Shop／will have／a sale／on that day.

ABC商店／將要舉辦／一場特賣會／在那天。

動手做做看：將長句分成短字詞

It will offer a 50-percent discount on everything.

考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型

1. When is the big sale?

(A) On October 10

(B) On November 11

(C) On December 12

2. What is the discount rate?

(A) 50-percent off

(B) 15-percent off

(C) 5-percent off

3. How often is the sale?

(A) Once a week

(B) Once a month

(C) Once a year

解答：

動手做做看：將長句分成短字詞

It will offer／a 50-percent discount／on everything.

它將提供／百分之五十的折扣／每件商品。

考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型

1. (B) 2. (A) 3. (C)

考題 多益 會考 國中會考生活英語

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