影／說故事的不同方式 主角、反派、上帝視角英文怎麼說？

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

每個人都會說故事，但要把故事說好可不容易。如果《長髮公主》是由公主或王子自己講故事，會是怎麼樣的情況呢？我們一起來看看影片中不同視角的詮釋方法吧！

看完影片後，有沒有覺得很神奇？僅僅是從第三人稱切換成第一、二人稱來講故事，整體風格就截然不同，感覺公主跟王子都變搞笑了呢！今天小編幫大家統整了故事的中的元素與敘事手法的單字，讓你在聊天時不再只會說 "The story is good.”！

故事中的元素

◎ protagonist

這個字是「主角」的意思。pro 表示「前進」，而主角是把劇情往前推進的一個角色。例句：

In Tenet, the protagonist is never called by his name throughout the film, which gives the audience a mysterious vibe. （在《天能》中，主角的名字在整部戲裡都沒有出現，給觀眾一種神秘的感覺。）

◎ antagonist

相反地，這個字就叫做「反派、敵人」囉！要注意，對手並不一定得是壞蛋（villain），只是與主角立場相左或為競爭對手罷了。看個例子：

Professor Moriarty is the forever antagonist in Sherlock Holmes.（莫里亞提教授是《福爾摩斯》裡永遠的反派。）

◎ omniscient narrator

omniscient 的意思為「全知的、無所不知的」。有些故事會以上帝視角敘述，讓我們掌握故事中每個需要知道的細節。例如：

In my opinion, an omniscient narrator makes a story less enjoyable because it reveals too many details from different aspects. （就我的觀點來說，全知的敘述者會讓故事少了點樂趣，因為它揭露太多各個面向的細節了。）

◎ unreliable narrator

unreliable 為形容詞「不可靠的」，那麼合起來就是「不可靠的敘述者」。有時候說故事的人自身有偏見、精神疾病或想要隱藏事實，那麼觀眾就沒辦法判斷他說的是否是真的。例如：

A: Hey, this article says that Ted from How I Met Your Mother is an unreliable narrator...（嘿，這篇文章說《追愛總動員》裡的 Ted 是不可靠的敘述者耶…）

B: No, no, no. Stop! No spoilers! （不不不。停！不要劇透我！）

再來用 unreliable 造個句子吧！

TRA's timetable is unreliable. Trains are always late. （台鐵的時刻表才不可靠咧。火車永遠都在誤點。）

◎ climax

這個字的意思是「故事的最精彩之處」，來看個例句：

You: Hey, what are you doing? Here comes the climax of the movie. Give me the remote control! （你：嘿，你在幹嘛？快要演到最精采的地方欸。遙控器還來！）

Your brother: No. I want to watch the NBA playoff.（你弟：才不要咧。我要看 NBA 季後賽。）

◎ moral

這個字的意思是作者想要傳達的「寓意」。例如：

I think too many morals are added to the play. It’s a bit unnatural. （我覺得這齣戲裡塞太多寓意了。有點不自然。）

另外，moral 一般為形容詞「（有）道德的；正經的」，來看些例子：

My little brother is a very moral person. （我的弟弟是個很正直的人。）

Come on! Don’t be too moral. （拜託！別那麼正經嘛。）

故事的敘事手法

◎ chronological order

chronological 為「按照時間順序的」，所以合起來就是「順敘」。要注意念法喔！來看個例子：

Most fairy tales follow a chronological order because they are for children. （大部分的童話故事都採用順敘法，因為是給小孩子看的。）

◎ flashback

相反地，flashback 為「倒敘」啦！這種手法適合回憶錄或是偵探片等。例句：

A flashback is a very useful technique to unfold a murder. （倒敘法是個展開凶殺案的實用技巧。）

◎ stream of consciousness

這個概念叫做「意識流」。當作者或編劇把角色的心聲放大，讓觀眾聽見時，就叫做意識流。有時候我們會跟著角色的內心一起作夢，或許經歷了很多的篇幅，但時間才往前推進一點點喔！這個技巧要掌握好可不容易呢。

A stream of consciousness allows the reader to hear the inner voice of a character. （意識流讓讀者可以聽見角色的心聲。）

另外，environmental consciousness 為「環境意識」，political consciousness 為「政治意識」喔！

◎ breaking the fourth wall

這是個蠻有趣的技巧。觀看電影或戲劇時，演員與觀眾之間有一道隱形的牆壁，而 break the fourth wall「打破第四面牆」的意思就是讓演員與觀眾直接對話或交流，拉近彼此距離喔！像是經典的美劇《紙牌屋》和最近很紅的電影《天才少女福爾摩斯》，都有用到這個技巧唷！

以上 10 組的單字片語都學會了嗎？試著用不同的角度來欣賞文學吧！

延伸閱讀

1. 【流行英文】friend zone、bucket list、derp 各種來自電影和影集的字！

2. 「文學經典《科學怪人》背後的故事」- Everything You Need to Know to Read

3. 童話故事公式大破解－－奇幻角色篇

【更多學英文資源，詳見《希平方》】