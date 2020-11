影／說故事的不同方式 主角、反派、上帝視角英文怎麼說？

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

每個人都會說故事,但要把故事說好可不容易。如果《長髮公主》是由公主或王子自己講故事,會是怎麼樣的情況呢?我們一起來看看影片中不同視角的詮釋方法吧!

看完影片後,有沒有覺得很神奇?僅僅是從第三人稱切換成第一、二人稱來講故事,整體風格就截然不同,感覺公主跟王子都變搞笑了呢!今天小編幫大家統整了故事的中的元素與敘事手法的單字,讓你在聊天時不再只會說 "The story is good.”!

故事中的元素

◎ protagonist

這個字是「主角」的意思。pro 表示「前進」,而主角是把劇情往前推進的一個角色。例句:

In Tenet, the protagonist is never called by his name throughout the film, which gives the audience a mysterious vibe. (在《天能》中,主角的名字在整部戲裡都沒有出現,給觀眾一種神秘的感覺。)

◎ antagonist

相反地,這個字就叫做「反派、敵人」囉!要注意,對手並不一定得是壞蛋(villain),只是與主角立場相左或為競爭對手罷了。看個例子:

Professor Moriarty is the forever antagonist in Sherlock Holmes.(莫里亞提教授是《福爾摩斯》裡永遠的反派。)

◎ omniscient narrator

omniscient 的意思為「全知的、無所不知的」。有些故事會以上帝視角敘述,讓我們掌握故事中每個需要知道的細節。例如:

In my opinion, an omniscient narrator makes a story less enjoyable because it reveals too many details from different aspects. (就我的觀點來說,全知的敘述者會讓故事少了點樂趣,因為它揭露太多各個面向的細節了。)

◎ unreliable narrator

unreliable 為形容詞「不可靠的」,那麼合起來就是「不可靠的敘述者」。有時候說故事的人自身有偏見、精神疾病或想要隱藏事實,那麼觀眾就沒辦法判斷他說的是否是真的。例如:

A: Hey, this article says that Ted from How I Met Your Mother is an unreliable narrator...(嘿,這篇文章說《追愛總動員》裡的 Ted 是不可靠的敘述者耶…)

B: No, no, no. Stop! No spoilers! (不不不。停!不要劇透我!)

再來用 unreliable 造個句子吧!

TRA's timetable is unreliable. Trains are always late. (台鐵的時刻表才不可靠咧。火車永遠都在誤點。)

◎ climax

這個字的意思是「故事的最精彩之處」,來看個例句:

You: Hey, what are you doing? Here comes the climax of the movie. Give me the remote control! (你:嘿,你在幹嘛?快要演到最精采的地方欸。遙控器還來!)

Your brother: No. I want to watch the NBA playoff.(你弟:才不要咧。我要看 NBA 季後賽。)

◎ moral

這個字的意思是作者想要傳達的「寓意」。例如:

I think too many morals are added to the play. It’s a bit unnatural. (我覺得這齣戲裡塞太多寓意了。有點不自然。)

另外,moral 一般為形容詞「(有)道德的;正經的」,來看些例子:

My little brother is a very moral person. (我的弟弟是個很正直的人。)

Come on! Don’t be too moral. (拜託!別那麼正經嘛。)

故事的敘事手法

◎ chronological order

chronological 為「按照時間順序的」,所以合起來就是「順敘」。要注意念法喔!來看個例子:

Most fairy tales follow a chronological order because they are for children. (大部分的童話故事都採用順敘法,因為是給小孩子看的。)

◎ flashback

相反地,flashback 為「倒敘」啦!這種手法適合回憶錄或是偵探片等。例句:

A flashback is a very useful technique to unfold a murder. (倒敘法是個展開凶殺案的實用技巧。)

◎ stream of consciousness

這個概念叫做「意識流」。當作者或編劇把角色的心聲放大,讓觀眾聽見時,就叫做意識流。有時候我們會跟著角色的內心一起作夢,或許經歷了很多的篇幅,但時間才往前推進一點點喔!這個技巧要掌握好可不容易呢。

A stream of consciousness allows the reader to hear the inner voice of a character. (意識流讓讀者可以聽見角色的心聲。)

另外,environmental consciousness 為「環境意識」,political consciousness 為「政治意識」喔!

◎ breaking the fourth wall

這是個蠻有趣的技巧。觀看電影或戲劇時,演員與觀眾之間有一道隱形的牆壁,而 break the fourth wall「打破第四面牆」的意思就是讓演員與觀眾直接對話或交流,拉近彼此距離喔!像是經典的美劇《紙牌屋》和最近很紅的電影《天才少女福爾摩斯》,都有用到這個技巧唷!

以上 10 組的單字片語都學會了嗎?試著用不同的角度來欣賞文學吧!

