1947・鼓亭莊聯展 亞大現代美術館展出

「引藝領潮——1947・鼓亭莊聯展」今起在亞洲大學現代美術館舉辦，展出台灣師範大學50至70年代美術系師生作品，總計有38位藝術家80件油畫、水墨、膠彩、水彩、版畫等掦名海內外作品。

策劃人、現代美術館總監李梅齡指出，台師大美術系創立於1947年，是台灣戰後第一所由大專院校成立的美術相關科系。而台師大設立於現今的台北市古亭，清朝舊名為「鼓亭莊」，亦為此次展名「鼓亭莊」的來源。

古亭，也是三百年前灌溉、滋潤大臺北盆地的瑠公圳的重要樞紐，師大美術系在鼓亭莊創系後，也變成美術教育的源泉。師大美術系創系之初，適逢日本二次大戰投降後，留學日本的畫家遷回台灣；又許多大陸書畫大師因國共內戰而避亂來臺，因緣際會使藝術人才薈濟師大美術系，培育英才。

她說，師大美術系因而成為台灣藝術人才與傑出作品的大搖籃，包括此次展出作品的黃君璧、溥心畬、廖繼春、林玉山、陳慧坤、馬白水、趙春翔、孫多慈、朱德群、席德進等。

這兩股自中國杭州美院、北平美院、南京國立中央大學來台的老師，以及受日本學院外光派引導的藝術家，奠定師大美術系以寫實、寫生為根基的美育特性。同時亦以藝術創作為基石，透過學校與社會教育管道傳播出去，使藝術教育承傳種子開枝散葉。

此次展覽也展出師大學生如「五月畫會」的成員劉國松、謝里法、楊英風、廖修平、林磐聳、韓湘寧、白景瑞等人作品。