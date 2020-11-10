勵志紀錄片「出口」巡展 今於善水國中小第100場放映

正在進行全台巡迴放映的「出口：夢想肢戰」紀錄片，今天在台中市梧棲善水國中小達成放映第100場，中市議員王立任和導演潘瑋杰在放映後座談，和學生們分享。

「出口：夢想肢戰」是一部有關台灣身障棒球隊的紀錄片，描述2014年夏天，台灣唯一以肢體障礙為主的「戰神棒球隊」，為了赴日本參加「第三屆世界身障棒球大賽」的緊鑼密鼓集訓，片中5位帶有小兒麻痺、右手肌肉萎縮、血友病、肌肉萎縮及視覺障礙等不同缺陷的球員，在訓練過程中面對不同的挫折，展現了他們是否讓願意為自我而戰。

中市議員王立任今天辦電影座談會，他說善水國中小為全國首創且唯一的中介教育學校，也是台中第一所安置型學校，專收全台各地的中輟生，這部紀錄片在善水國中小達成巡迴第100場的里程碑意義非凡，他相信紀錄片能為這些學生啟發人生的出口，讓他們在人生旅途中找到自己的歸宿。

導演潘瑋杰表示，這部電影談的是該怎麼面對各自的「缺陷」，老天爺給了屬於每個人的缺口時，光才能照的進來，他希望這部作品可以成為每個人在低落時，想到還有一群人努力為了自己的生命努力，獲得找尋出口的力量。

善水國中小學校長林伯儀表示，善水國中小學是一所具「暫時替代性功能」的住宿型實驗學校，每位學生就像戰神棒球隊的隊員一樣，有著各自的不完美。影片中隊員們學習與自己的缺陷相處，為熱愛棒球的共同目標努力奮鬥，最後找到生命轉彎出口的歷程，如同善水的教育願景「接納、關懷、成長」。