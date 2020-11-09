快訊

直升機墜醫院「打翻待移植心臟」！醫護驚險搶救影片曝

劉炯朗辭世 旺宏致上最深的哀痛與悼念之意

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

旺宏（2337）暨財團法人旺宏教育基金會董事劉炯朗不幸於近日辭世。對此噩耗，旺宏今日發表聲明，強調不勝悲痛與不捨，並對劉炯朗家屬表達深切的哀悼之意。有關後續治喪事宜，旺宏將全力協助家屬處理。

旺宏表示，劉炯朗擔任旺宏電子及旺宏教育基金會董事，對旺宏與國家貢獻良多，他長期從事電腦科學技術研究及教育工作，是台灣科技業與人才培育的重要推手。對於劉董事的辭世，旺宏相當惋惜，也非常感念他對於台灣科技產業及學術界的卓越貢獻。

劉炯朗曾任清華大學校長，為中央研究院院士，美國電機電子工程師學會會士（IEEE Fellow）、美國計算機協會（ACM）會士，曾獲得歐洲電子設計及自動化協會EDAA成就獎、ACM/SIGDA先驅成就獎、中國計算機學會海外傑出貢獻獎、IEEE基爾霍夫（Gustav Robert Kirchhoff ）獎、CEDA卡夫曼獎（Phil Kaufman Award）、IEEE教育獎章（Education Medal）、IEEE Computer Society 教育獎章（Taylor L. Booth Education Award）、ACM 教育獎章（Karl V. Karlstrom Outstanding Educator Award）等多項榮耀。

院士

延伸閱讀

清大前校長劉炯朗逝世 家屬設追思網站供悼念

劉炯朗逝世 聯電：沒有補選董事計畫、明年全面改選

清大前校長劉炯朗病逝享壽86歲 電子設計自動化有極高學術成就

旺宏10月營收38.41億元 優於去年同期

相關新聞

生活中的素養課／烤肉不要大腸癌 與重大疾病有關的「自由基」知多少？

大家最愛吃的燒烤類、油炸類以及醃漬類食品皆是造成我們有大腸直腸癌的危險因子。因為肉類經高溫處理，會釋放出環胺，與醃漬食品內產生的二甲基亞硝酸胺，同為致癌物質，造成大腸癌的關鍵原因之一是吃太多肉，當動物性脂肪經過150度以上高溫，只要連續加溫2分鐘，就會產生自由基還有其他致癌物。

同時有不同種職業、身分 「斜槓青年」英文怎麼說？

在這個工作越來越繁雜的時代，我們是不是要開始學習多工了呢？我們的大腦適合這樣運作嗎？一起來挑戰看看影片中的小測試，看看你的大腦可不可以多工處理！

慰安婦博物館「阿嬤家」暫別 明年4月新址重開館

因年年虧損，加上今年疫情衝擊，台灣第一座慰安婦博物館「阿嬤家-和平與女性人權館」將於10日熄燈，後續遷館至台北市承德路三...

台灣國際女性影展周末巡迴到桃園 免費索票入場

2020臺灣國際女性影展昨起一連3天巡迴至桃園光影文化館上映，為免費索票觀賞，今年影展主題訂為「Femture：未來的模...

自學天才唐鳳：課本上的知識落後網路10年

台灣行政院政務委員唐鳳，因為口罩地圖App，成為國內外媒體熱門人物，日本人更稱她天才IT大臣。2020年，日本出版唐鳳傳...

紐時賞析／今年大小選舉 全都和疫情有關

The coronavirus pandemic upended Pamela Walsh’s life. It shu...

紐時賞析／美國大選不論誰勝選 歐洲不敢再信賴

Treated with contempt by President Donald Trump, who conside...

【流行英文】friend zone、bucket list、derp 各種來自電影和影集的字！

最近新生代歌手 Conan Gray 的歌曲 Heather 爆紅，這首歌似乎唱出了許多人在感情路上所遭遇過的經歷，自己心目中的對象看上了比自己更完美的人，只好默默地在一旁暗自流淚。我們來聽聽這首哀傷又美麗的情歌吧！

公民時事題／央行對房市泡沫示警 學者：打房還是課稅最有效

一、 時事掃描： 資金浪潮與低利環境下，房市買氣持續升溫，但央行已對房市泡沫示警，暗示若房市投機炒作過盛，央行隨時可能出招遏止炒房。但專家學者認為，即使央行斷金流、管控房貸成數，還是太溫柔，稅制是比較強硬的打房措施。

寫作教室／決定了文章的風格與口味 學會「煮米」的技巧

在寫作中選擇菜色(材料)是第一步，而「煮菜」方式則決定了這道菜的風格與口味。材料雖然繁多，但不能在同一篇文章中照單全收，...

U值媒／比賽對於孩子的意義

今天帶學生參加了一場PowerTech的比賽，這是一場由學生自行組裝機器人的競賽（過程中教師不能給予任何指導）。當教師們開完領隊會議返回賽場時，我發現男生這隊遇到許多瓶頸而卡關了，有些人已經開始放棄、有些人不知所措的站著發呆，令我感到驚訝與感動的是—「平時那個易怒且沒有耐性的孩子，他仍然在努力著。」

公民時事題／壓力大！高中生提案廢除學習歷程檔案 3天5千人附議

一、時事掃描： 108課綱起每個高中生都要建置學習歷程檔案，本月初有學生在國發會公共政策網路參與平台匿名提案，盼教育部廢除高中學習歷程檔案，三天就吸引5000人附議，達到附議門檻。他說，此制導致很多學生花時間擔心沒內容可上傳，無法專注在課程學習上

熱門新聞

台大有logo了！首任行銷長公布藍字和21條線排列巧思

清大前校長劉炯朗病逝享壽86歲 電子設計自動化有極高學術成就

台科大新校長出爐！台大機械系教授顏家鈺當選

男童寫數學題「神解答5字」 網一看全笑瘋：回的太好了！

陳明通：港人來台就學增50% 最多落腳新北市

高雄大學財法系教授陳月端接任校長 推動典範改變

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。