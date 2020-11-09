生活中的素養課／烤肉不要大腸癌 與重大疾病有關的「自由基」知多少？

大家最愛吃的燒烤類、油炸類以及醃漬類食品皆是造成我們有大腸直腸癌的危險因子。因為肉類經高溫處理，會釋放出環胺，與醃漬食品內產生的二甲基亞硝酸胺，同為致癌物質，造成大腸癌的關鍵原因之一是吃太多肉，當動物性脂肪經過150度以上高溫，只要連續加溫2分鐘，就會產生自由基還有其他致癌物。

自由基為「帶有一個單獨不成對電子的原子、分子、或離子」，帶有不成對電子的自由基，化性活潑且不穩定，具有搶奪其他物質電子，使自己原本不成對的電子變得成對的特性，而被搶走電子的物質就變為不穩定的自由基，會再搶走別的物質電子而形成連鎖反應。

自由基來自於身體內部(新陳代謝、防禦系統等)及外界環境影響，包含抽菸、酗酒、飲食不均、食物污染、輻射、環境汙染等皆會產生自由基，當自由基失去平衡過量時，就會對身體產生巨大的危害。現代人的重大疾病，如癌症、心血管疾病、老人癡呆症、帕金森氏症、關節炎、皮膚病等眾多疾病皆有研究指出與自由基相關。

平時可藉由飲食攝取更多的抗氧化食物，如蔬菜水果富含維生素E、維生素C、β-胡蘿蔔素這些成分具有防止自由基形成或中和自由基的功能，這些物質也稱為抗氧化劑（Antioxidants）。同時也建議大家平常在吃美味的燒烤時，請記得烤熟、盛盤後再搭配檸檬或大蒜、蘿蔔泥等抗氧化食物，健康又美味讓這些致癌因子遠離我們！

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