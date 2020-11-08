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聯合盃作文大賽新北區賽登場 8730人報名全國最多
第14屆聯合報盃全國作文大賽新北賽區今上午登場，從國小中年級到高中職組，共有8730名學生報名，近五年來最多，同時也是今年全國最多人報名的初賽分區。新北教育局長張明文表示，聯合盃作文大賽提供學子檢驗寫作能力的良好平台，除了自由報名，未來也可結合既有的作文課程，由各校推薦優秀學子參賽，更加強化全市學子的寫作風氣及能力。
今新北初賽分別在新莊國中、海山高中、秀峰高中、錦和高中、樹林高中、恆毅中學等六所試場舉行，報名人數不受疫情影響，比去年增加近500位，為照顧偏遠地區學子，淡水、三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等地學校，皆可享有免費專車來回接送。
張明文表示，新北市將提升寫作能力列為重要教育政策，明定每位學生每學期需在課堂中完成六篇作文，藉此培養文字表達、思考邏輯等能力。聯合盃作文比賽規定於一小時內完成，不只練習短時間組織內容，也可接軌升學考試、職場所需，未來可研議與全市學校合作，各班評選作文課中的優秀作品後，再由各校推薦學生參賽，強化全市寫作風氣。
南勢國小六年級學生周晏彤表示，去年參加新北區賽成績不錯，晉級全國賽後卻只拿到五級分，十分可惜，今年再次跟全國高手一較高下，希望能拿到更亮眼的成績；福和國中八年級學生張依蒨說，寫作就像是充滿想像力的宇宙，透過評審的欣賞，彷彿在宇宙中獲得共鳴，令寫作更有成就感。
聯合報發行展業部展業中心經理李錦村表示，今年各組題目包括「想要找人分享的秘密」、「遊戲的樂趣」、「遺憾」等，連結各年齡層學生的生活經驗，並由專業評審審核，初賽各區、各組將選出前5名及佳作30名參加12月8日的總決賽，期盼打造全台最具指標的寫作競試平台。
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