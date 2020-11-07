慰安婦博物館「阿嬤家」暫別 明年4月新址重開館

因年年虧損，加上今年疫情衝擊，台灣第一座慰安婦博物館「阿嬤家-和平與女性人權館」將於10日熄燈，後續遷館至台北市承德路三段新址，預計明年4月重新開張，屆時將以小型博物館方式重現阿嬤家，除定期性文物輪展，也會走入校園與社區，到各縣市推展慰安婦議題，進行性別人權展示或教育。

阿嬤家今舉辦休館記者會。婦援會執行長杜瑛秋報告這兩年的阿嬤家營收，2019年總收入為746萬2145元，總支出1141萬1341元，虧損400多萬，今年截至10月中旬收入325萬3909、支出592萬5641，虧損260幾萬。

杜瑛秋說，阿嬤家去年全年有9065人次參訪，每月平均支出95萬，今年則減少開支，每月支出降至60萬元，但受疫情影響，今年1到6月僅1414人次參訪，1月份甚至僅33人次，直到熄燈消息曝光後，7月以後參訪人數才大大提升，光7月就有1707人次。

杜瑛秋表示，先前雖透過文化部、台北市政府協助，找到幾處新館址，但考量屋況、裝修費用等情形，只好再自行上租屋網找新家，直到上周才確定簽約，未來阿嬤家的新家將坐落在承德路三段32號5樓，鄰近民權西路捷運站。

她解釋，先前阿嬤家在募資平台發起的群眾募資活動，原本預計募款300萬元，因新址租金6萬6000元，比原本預估金額少，因此重建計畫目標經費降至200萬元。

她指出，阿嬤家新館約60坪，將以小型博物館方式呈現，未來除定期性文物輪展、史料專業典藏分類，婦援會也將申請經費、募款外展至各縣市，深入校園與社區，推進性別人權相關議題。

杜瑛秋透露，阿嬤家即將推出適合國小三年級以上學生閱讀的「蘆葦花開」繪本，透過孫女與阿嬤的對話，勾勒出慰安婦阿嬤的心境與創傷，也傳遞自我保護概念、歧視與仇恨的省思，繪本將於今年底完全、明年出版，希望將來能以繪本將慰安婦議題傳遞到更多不同年齡層、族群。