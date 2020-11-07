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台灣國際女性影展周末巡迴到桃園 免費索票入場

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園光影文化館今天將播映經典電影「莎樂美」，並有映後座談。圖／桃園市藝文設施管理中心
桃園光影文化館今天將播映經典電影「莎樂美」，並有映後座談。圖／桃園市藝文設施管理中心

2020臺灣國際女性影展昨起一連3天巡迴至桃園光影文化館上映，為免費索票觀賞，今年影展主題訂為「Femture：未來的模樣」，今天將接連播映「福島媽媽，核電歸零」、「孟加拉製造」、「莎樂美」與「再見世越號」等參展影片，其中2場將安排映後座談，桃園市政府歡迎民眾來看片，用影像開啟對未來世界的想像與平權的探討。

桃園市藝文設施管理中心指出，為了推廣多元議題影像教育，今年與臺灣女性影像學會及市府社會局於桃園光影文化館合作辦理「2020臺灣國際女性影展」巡迴桃園場活動；「臺灣國際女性影展」多年來連結台灣社會婦女運動與世界性別文化接軌，影像中透過女性導演視角，剖析性別、情感、身份認同等議題，以提升及強化女性平權。

2020年女影巡迴桃園場為期3天，共放映11部精選影片，其中包含1923年出品的「莎樂美」，該片被後世譽為女性主義電影始祖級經典，由當時已公開出櫃的娜茲默娃自編、自導、自演、自製，怪誕唯美的風格與片中毫不掩飾的流動情慾，風格前衛。

另，今年女性影展閉幕片「孟加拉製造」描繪女工對抗父權、反抗剝削的故事，批判孟加拉社會毫不留情，是女力爆棚且極具教育意義的性別議題電影。

主辦單位今天也安排「福島媽媽、核電歸零」（早上11時到中午12時20分）及「莎樂美」（下午4時半到晚上6時）映後座談，分別由綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣，以及交通大學社會與文化研究所助理教授蔡華臻擔任與談人，將深入探討女性的力量為社會帶來的意義與改變。

2020台灣國際女性影展巡迴放映-桃園場放映地點在桃園光影文化館 (桃園區埔新路12號）3樓放映廳，採免費索票入場，可直接親至桃園光影文化館服務台索票參加，詳情可洽03-3357745，市府希望透過女影巡迴影展，讓更多人看見百花齊放的女性影像力量，也獲得性別及平權議題的諸多反思。

桃園光影文化館今天將播映女性影展閉幕片「孟加拉製造」。圖／桃園市藝文設施管理中心
桃園光影文化館今天將播映女性影展閉幕片「孟加拉製造」。圖／桃園市藝文設施管理中心
2020年女影巡迴桃園場為期3天，共放映11部精選影片。圖／桃園市藝文設施管理中心
2020年女影巡迴桃園場為期3天，共放映11部精選影片。圖／桃園市藝文設施管理中心

孟加拉 福島 核電

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