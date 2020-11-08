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同時有不同種職業、身分 「斜槓青年」英文怎麼說？

聯合新聞網 / 希平方

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在這個工作越來越繁雜的時代，我們是不是要開始學習多工了呢？我們的大腦適合這樣運作嗎？一起來挑戰看看影片中的小測試，看看你的大腦可不可以多工處理！

看完影片之後，大家想必了解我們的大腦在多工運作下的模式啦！那除了同時處理很多工作的這種多工 multitask 以外，如果要形容一個人有很多種不同的技能、同時有很多不同種職業、身分的話，英文該怎麼說呢？中文的話大家想必都有聽過，叫做「斜槓青年」或、「斜槓族」，那我們今天一起來看看英文有哪幾種用來形容這樣的人的詞彙吧！

『斜槓青年』英文怎麼說？

◎ slashie

第一個來看的就是 slashie 這個字啦！這個字其實是從 slash 斜線這個字衍伸而成，因為有多種身分的人通常會用斜線把他們的身分條列出來，所以英文才叫 slashie 哦！來看個例子：

For some millennials who don’t want to confine themselves to one job, being a slashie seems to be a good idea.（對一些不想被限制在一份工作上的千禧世代來說，當個斜槓族感覺是個好主意。）

Working as slashies might be a new trend. Most slashies chose to work multiple jobs for creative reasons rather than financial reasons.（成為斜槓族可能是一個新潮流。大多數的斜槓族做多份工作是出於創造性原因而不是因為錢。）

◎ multi-hyphenate

另一個字 multi-hyphenate 跟 slashie 的來源方法很像，除了斜線這個標點符號以外，身兼多種工作的人也會以連字號 hyphen 隔開，像是演員兼導演 actor-director、歌手兼寫歌 singer-songwriter 這樣的用法，multi- 這個前綴又代表「多個」、「許多」的意思，兩個組合起來就是指同時從事多種工作的人哦！multi-hyphenate 這個字可以直接當可數名詞用，也常常看到有人把它當形容詞用直接放在名詞前面，例如：

This multi-hyphenate artist showed great talent in many fields, including architecture, sculpture, and painting.（這位斜槓藝術家在多項領域都展現了天分，包含建築、雕塑及繪畫。）

Embracing a multi-hyphenate career means you need to manage to keep your work and personal life balanced.（迎向斜槓職涯代表你得想辦法維持你的工作及個人生活平衡。）

◎ portfolio career

portfolio career 通常指的是你組合了數種兼職、自由職業的職涯組合，也就是你的一張名片上可能印著數種專業。意義上也跟中文的斜槓概念很像哦！一起來看個例子：

A portfolio career allows you to take full control of your time. You can enjoy the flexibility and have multiple income streams.（斜槓職涯組合讓你可以完全掌控自己的時間。你可以享有靈活性並且有多個收入來源。）

Patricia is a huge advocate of portfolio careers. She believes it could be the new normal in the future.（Patricia 是斜槓職涯組合的強力擁護者。她相信這在未來會是新的常態。）

◎ side hustle

side hustle 是可數名詞，意思是副業、兼職，又可以被稱為 side job 或是 side gig，基本上就是你主要工作以外的第二個工作，通常是以貼補收入為目的。一起來看些例子：

Delivering food became one of the most popular side hustles after the pandemic.（疫情大流行後外送食物變成最受歡迎的兼職之一。）

Megan has a full-time job as an accountant. Feeling she is not paid enough, she also has a side gig as a fitness group instructor.（Megan 有一份會計師的全職工作。覺得自己賺得不夠多，她還有一份團體健身教練的副業。）

◎ jack-of-all-trades

最後一個是從一個俚語來的，原本叫做 Jack of all trades, master of none. 意思就像是以前國文學的「梧鼠五技而窮」，指某人會很多技能但都不太專精的意思，但是如果只取前面的 jack-of-all-trades 的話，還是可以拿來指我們本篇討論的，會很多技能或做很多工作的斜槓族、萬事通！jack-of-all-trades 這整個字可直接當可數名詞用，一起來看個例子：

Robert is a classic jack-of-all-trades. He has worked a variety of jobs over the years, including writing, painting, and film directing.（Robert 是一個典型的萬事通。他這幾年做過很多種工作，包括寫作、繪畫和電影導演。）

那我們今天的專欄就到這邊結束啦！記得多多關注希平方，培養自己的英文實力，為自己的履歷多加一條斜槓吧！

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