同時有不同種職業、身分 「斜槓青年」英文怎麼說？

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

在這個工作越來越繁雜的時代,我們是不是要開始學習多工了呢?我們的大腦適合這樣運作嗎?一起來挑戰看看影片中的小測試,看看你的大腦可不可以多工處理!

看完影片之後,大家想必了解我們的大腦在多工運作下的模式啦!那除了同時處理很多工作的這種多工 multitask 以外,如果要形容一個人有很多種不同的技能、同時有很多不同種職業、身分的話,英文該怎麼說呢?中文的話大家想必都有聽過,叫做「斜槓青年」或、「斜槓族」,那我們今天一起來看看英文有哪幾種用來形容這樣的人的詞彙吧!

『斜槓青年』英文怎麼說?

◎ slashie

第一個來看的就是 slashie 這個字啦!這個字其實是從 slash 斜線這個字衍伸而成,因為有多種身分的人通常會用斜線把他們的身分條列出來,所以英文才叫 slashie 哦!來看個例子:

For some millennials who don’t want to confine themselves to one job, being a slashie seems to be a good idea.(對一些不想被限制在一份工作上的千禧世代來說,當個斜槓族感覺是個好主意。)

Working as slashies might be a new trend. Most slashies chose to work multiple jobs for creative reasons rather than financial reasons.(成為斜槓族可能是一個新潮流。大多數的斜槓族做多份工作是出於創造性原因而不是因為錢。)

◎ multi-hyphenate

另一個字 multi-hyphenate 跟 slashie 的來源方法很像,除了斜線這個標點符號以外,身兼多種工作的人也會以連字號 hyphen 隔開,像是演員兼導演 actor-director、歌手兼寫歌 singer-songwriter 這樣的用法,multi- 這個前綴又代表「多個」、「許多」的意思,兩個組合起來就是指同時從事多種工作的人哦!multi-hyphenate 這個字可以直接當可數名詞用,也常常看到有人把它當形容詞用直接放在名詞前面,例如:

This multi-hyphenate artist showed great talent in many fields, including architecture, sculpture, and painting.(這位斜槓藝術家在多項領域都展現了天分,包含建築、雕塑及繪畫。)

Embracing a multi-hyphenate career means you need to manage to keep your work and personal life balanced.(迎向斜槓職涯代表你得想辦法維持你的工作及個人生活平衡。)

◎ portfolio career

portfolio career 通常指的是你組合了數種兼職、自由職業的職涯組合,也就是你的一張名片上可能印著數種專業。意義上也跟中文的斜槓概念很像哦!一起來看個例子:

A portfolio career allows you to take full control of your time. You can enjoy the flexibility and have multiple income streams.(斜槓職涯組合讓你可以完全掌控自己的時間。你可以享有靈活性並且有多個收入來源。)

Patricia is a huge advocate of portfolio careers. She believes it could be the new normal in the future.(Patricia 是斜槓職涯組合的強力擁護者。她相信這在未來會是新的常態。)

◎ side hustle

side hustle 是可數名詞,意思是副業、兼職,又可以被稱為 side job 或是 side gig,基本上就是你主要工作以外的第二個工作,通常是以貼補收入為目的。一起來看些例子:

Delivering food became one of the most popular side hustles after the pandemic.(疫情大流行後外送食物變成最受歡迎的兼職之一。)

Megan has a full-time job as an accountant. Feeling she is not paid enough, she also has a side gig as a fitness group instructor.(Megan 有一份會計師的全職工作。覺得自己賺得不夠多,她還有一份團體健身教練的副業。)

◎ jack-of-all-trades

最後一個是從一個俚語來的,原本叫做 Jack of all trades, master of none. 意思就像是以前國文學的「梧鼠五技而窮」,指某人會很多技能但都不太專精的意思,但是如果只取前面的 jack-of-all-trades 的話,還是可以拿來指我們本篇討論的,會很多技能或做很多工作的斜槓族、萬事通!jack-of-all-trades 這整個字可直接當可數名詞用,一起來看個例子:

Robert is a classic jack-of-all-trades. He has worked a variety of jobs over the years, including writing, painting, and film directing.(Robert 是一個典型的萬事通。他這幾年做過很多種工作,包括寫作、繪畫和電影導演。)

那我們今天的專欄就到這邊結束啦!記得多多關注希平方,培養自己的英文實力,為自己的履歷多加一條斜槓吧!

延伸閱讀

1. 【商用英文】如何用英文描述在家工作的利與弊?

2. 【NG 英文】You've frozen. 絕對不是說你『冷到結冰』!

3. 【商用英文】辦公室必學的商業書信英文!到底是『email to me』還是『email me』?

【更多學英文資源,詳見《希平方》】