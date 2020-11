【流行英文】friend zone、bucket list、derp 各種來自電影和影集的字！

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

最近新生代歌手 Conan Gray 的歌曲 Heather 爆紅,這首歌似乎唱出了許多人在感情路上所遭遇過的經歷,自己心目中的對象看上了比自己更完美的人,只好默默地在一旁暗自流淚。我們來聽聽這首哀傷又美麗的情歌吧!

聽完後,有沒有覺得 Heather 真的是閃耀到讓人覺得刺眼呢?也正因為這首歌,Heather 這個字產生出新的用法,今天希小編就要和大家聊聊這個字,順便補充其他因為流行媒體而產生的各種有趣單字喔!

Heather 是什麼意思

正因為這首歌爆紅的關係,現在 Heather 這個名字可以表示「各方面都十分完美的女性」,不僅美若天仙、冰雪聰明、才華洋溢又人見人愛,每個男性看到她都不得不拜倒她的石榴裙下。相信每個人的生命中都有一個 Heather,還是你其實就是完美的 Heather 呢?

I wish I was a Heather. My life would have been much easier.(真希望我是個大正妹。我的人生會輕鬆許多。)

A: Can you believe that Johnny has been dating the Heather of our school?(你相信 Johnny 正在和我們學校的校花約會嗎?)

B: Oh, I bet he will soon be dumped by her. There are still a bunch of candidates for her to pick.(喔,我賭他很快就會被甩了。那女的備胎一堆。)

各種來自電影和影集的字

◎ bucket list

這個字是來自於電影《一路玩到掛》The Bucket List,這部電影中兩個來日不多的老人家把自己從來沒體驗過的事情列了出來,並一一實現,所以 bucket list 基本上意思就是「死前必做的事情」,舉個例子:

A: Traveling to China has been on my bucket list for years.(去中國旅遊這幾年一直在我的人生必做清單上。)

B: Finger crossed for you. That’ll be a trip with no return.(祝你好運。很可能去了就回不來喔。)

◎ fetch

這個字是來自於經典影集《辣妹過招》Mean Girls,劇中有一名角色不停地使用這個字來表示「很酷、很棒」,想要讓這個字變成大家會使用的字。那因為這個劇當時相當受歡迎,有些粉絲也開始使用這個字,不過 16 年過去了,現在會使用的這個字的人多半是死忠粉絲或是想回味一下這部經典影集,舉個例子:

OMG, your sneakers are so fetch! Are those the latest Air Jordan?(天啊,你的運動鞋也太酷了!是最新的 Air Jordan 嗎?)

◎ catfish

這個字是來自於紀錄片《非識不可》Catfish,劇中的角色用 catfish(鯰魚)形容為那些在臉書上偽造身分並和其他人交友、約會、欺騙他人感情的人,因為這部片引起了一陣轟動,這個用法也廣為流傳表示,有些文章會直接翻譯成「網路鯰魚」,你是否也曾遇過呢?

A: Could you believe that Jamal is in a relationship with a girl he met online?(你相信 Jamal 正在和一名女網友約會嗎?)

B: I bet she's a catfish.(我猜她是假帳號吧。)

◎ friend zone

相信這個字大家都很熟悉了,表示兩人只能當朋友,永遠無法變成戀人。那這個字其實是來自家喻戶曉的影集《六人行》Friends,來看個例子吧:

Jamie seems okay, but my advice is to widen your dating pool and keep him in the friend zone.(Jamie 還行啦,但我建議你多找些對象,把他當朋友就好。)

為了幫助大家增加印象,也一起來看看這經典的橋段吧:( 影片連結 )

◎ derp

大家可以先念念看這個字,是不是覺得聽起來呆呆、笨笨的呢?沒錯,derp 就是「蠢蛋、笨蛋、呆子」的意思,來自於經典卡通《南方四賤客》South Park,主要用於回應別人說的蠢話或做的笨事,例如:

A: I drank too many energy drinks the night before the final exam and ended up having diarrhea during the exam.(我期末考前一晚喝了太多能量飲料,結果隔天考試時拉肚子。)

B: ...derp.(...蠢。)

延伸閱讀

1. 【趣味英文】open sesame 是什麼意思?你一定聽過這個字的故事!

2. TLTR、meh、eww、NSFW 什麼意思? 玻璃心英文怎麼說?2020年網路英文流行用語

3. Say sike right now. 是什麼意思?為什麼要我現在說 sike?

【更多學英文資源,詳見《希平方》】